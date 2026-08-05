Mariana Gutiérrez: “Los cambios en la Liga Femenil son para ser una de las mejores tres del mundo”

Entrevista exclusiva para ‘Juegan ellAS’ con la presidenta de la Liga Femenil

Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga Femenil | Imago7

El Apertura 2026 es un antes y un después en el fútbol femenil en México. El torneo cambió de formato y de nombre, por lo que Mariana Gutiérrez, presidenta de la ahora llamada Liga Femenil, habló en entrevista exclusiva para Juegan ellAS de As Claro por W Deportes sobre cómo fue el proceso, teniendo en mente impulsar a la selección mexicana y a ser una de las mejores ligas del mundo.

Los cambios de formato en la Liga Femenil comenzaron en el 2024, cortesía de los cambios en el calendario de las Fechas FIFA. La Asamblea de ese año definió objetivos estratégicos para el 2031. “Hablando con los 18 clubes y con todas las partes interesadas, estaba claro que teníamos que empezar a contar nuestra propia historia. Sabíamos que nuestra audiencia era distinta y queríamos tener canales de distribución para llegar más y de mejor manera a esta audiencia, y queríamos competir mejor.

La primera estrategia fue la distribución, comenzando con Fut Fem Donde Sea, que permitió alcanzar a más de 100 millones de personas. La segunda fue reducir la carga de partidos para cuidar a las jugadoras, que son el activo principal de la liga, y también escuchar a lo que quería la afición, a la que le costaba ir a los estadios entre semana.

“Nos estaba costando generar hábitos de consumo con la afición por este calendario tan ajustado. Se hizo un diagnóstico profundo para determinar estas acciones y dos años después estamos empezando a ver los resultados”, aseguró Mariana Gutiérrez.

“Cuando hacíamos el análisis de las jornadas dobles es que afecta tres fechas: la previa, la doble y la posterior. Si teníamos cuatro jornadas dobles, estábamos impactando 12 de las 17. Los clubes lo entendieron, preguntaron cómo sumar y se hicieron distintos modelos de sistema de competencia. Se aprobó uno que la reducción de partidos fuera la menor cantidad de partidos reducidos para que las jugadores siguieran teniendo ritmo, para seguir compitiendo con otras ligas y para que se compitieran 10 meses. La otra era la cantidad de participaciones internacionales que estamos teniendo, tanto selecciones como clubes. Fue un punto de salida saber que en Champions Cup estamos compitiendo, los clubes han sido los primeros lugares de sus grupos. Era muy relevante poder competir y, sobre todo, beneficiar a selección nacional“. El escarseo se hizo con selecciones, clubes, televisoras, medios de comunicación, marcas, socios estratégicos. Son dos años de trabajo en equipo”.

Todos los cambios se hicieron a partir de las constantes conversaciones con los equipos. Se hace un diagnóstico profundo de los ingresos, comercialización, nivel futbolístico y muchas variables más. De ahí, vino la pregunta clave: ¿A dónde quería llegar la Liga Femenil?. La decisión fue aspirar a lo más alto.

“Lo que se acordó es a empujar a ser una de las mejores tres ligas del mundo“, reveló Mariana Gutiérrez.

La Liga Femenil tiene la mayor audiencia en el mundo

Transmitir la mayoría de partidos por YouTube le ha permitido a Mariana Gutiérrez y la Liga Femenil comparar audiencias con las ligas de Estados Unidos e Inglaterra, cuyos partidos se pueden ver en esta plataforma, y con los cambios de días tuvieron cifras históricas.

“Nos comparamos con ellas y con una serie de espectáculos que van por YouTube y la verdad es que la Liga Femenil se llevaba de calle a todas las competiciones. Se generaron muchas encuestas a través de YouTube para entender a la afición: qué días quieren que sean los partidos y en qué horarios. Nos convertimos en la liga más vista del mundo y estar entre las tres mejores asistencias. Todo esto nos va sumando”.

Aumentar la calidad de todos los equipos, una cuenta pendiente

La Liga Femenil está próxima a cumplir una década de existencia y si bien se tenían resultados positivos en audiencia y asistencia al interior, en los primeros años no se sabía el nivel real de la liga, que ahora se puede ver gracias a los torneos internacionales, incluyendo el título del América en la Concacaf W Champions Cup ante el Gotham.

“Llevábamos mucho tiempo compitiendo internamente, pero desconocíamos el mundo exterior. América, Pachuca, Tigres y Rayadas han dado grandes actuaciones. Nuestros clubes pueden competir con las mejores ligas del mundo, con los mejores clubes del mundo. Estaba viendo una nota que siete de jugadoras que militaron en la Liga Femenil ya están en la NWSL, que impacta en selecciones nacionales y ahora son grandes rivales. Demostramos que ya somos parte de la conversación. Nos veíamos muy lejos de poder competir con estas ligas y esto es solo en comienzo“.

Si bien esos equipos han peleado por los títulos internacionales, un objetivo que tiene la Liga Femenil es que no haya tanta diferencia en el nivel de los equipos.

“Una de las deudas que tenemos es que, con estos 9 años es ese boquete que tenemos comparado con ligas que tienen 30, 35 años compitiendo. Cuando hicimos ese comparativo con la consultora especialista en fútbol femenil, que trabaja con todas las ligas y federaciones, nos posiciona como la sexta mejor, nos indicaba dónde estaban las áreas de mejora. El nuevo sistema de competencia tendría que permitir y estamos apostando calidad por cantidad“.

La Liga Femenil ayudará a la selección mexicana a buscar el boleto al Mundial

Otro cambio para el Apertura 2026 es que la Liga Femenil va a parar tras los cuartos de final para que la selección mexicana tenga una concentración previo a disputar el boleto al Mundial ante Haití, buscando regresar a la justa mundialista tras perderse las ediciones de 2019 y 2023.

“En la Asamblea, trabajando con selecciones nacionales, estaba claro el proceso que Andrea y su equipo necesitaban para calificar, llegar a ese partido ante Haití en el estado óptimo. Aprovecho para agradecer a los clubes que se pausara después de cuartos de final para poder tener una semana concentradas, tener ese descanso y tener su participación”.

Que la selección mexicana califique al Mundial del 2027 sería un impulso todavía mayor para la Liga Femenil.

“Me parece muy relevante otra que es calificar al Mundial”, aseguró Gutiérrez. “La mayoría de nuestras jugadoras no han participado a un Mundial. Cada vez llegan más extranjeras que participan en estos eventos, como jugadoras que están ahora en Copa Africana o en Centroamericanos. Esa es la deuda: calificar al Mundial. Es de las cosas que, a nivel mundial, te califican”.

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