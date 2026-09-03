Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter MIami vs Atlanta United

La jornada 24 tiene el primer duelo de Tata Martino ante su ex equipo, el Inter Miami de Leo Messi, que es dirigido por Kily González

Inter Miami vs Atlanta United: horario y dónde ver el partido de Messi|Claro Sports

Sábado de reencuentro en el sur de la Florida. Este 5 de septiembre, Inter Miami se enfrenta al entrenador que les dio el récord de puntos de la MLS, pero que se fue tras no conseguir el campeonato, Tata Martino y su Atlanta United.

Partido de la jornada 24 de la Major League Soccer en la cancha de las ‘garzas’, equipo que cambió de entrenador hace unos días. Guillermo Hoyos fungió todavía como interino ante Montreal, pero Kily González ya está al frente del club y espera el papeleo para poder sentarse en el banquillo de cara a la recta final de la temporada. Es además el primer compromiso desde que Leo Messi anunció su retiro de la selección.

Tendremos además nuevas caras en el roster de Inter Miami. El equipo del sur de la Florida estuvo activo en el cierre del mercado de la MLS, tanto en altas como bajas. Salieron el hondureño David Ruiz y Noah Allen, el canterano y jugador que más veces ha vestido la camiseta del club. Llegan Riquelme Fillipi de Palmeiras y Matías Galarza de River Plate.

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Enfrente tendrán a un equipo que tiene la mitad de puntos que ellos. Atlanta United ya no es el equipo de sus primeros años de existencia, en los que estaban entre los contendientes y ganaron el título, con Gerardo Martino en el banquillo, en 2018. Desde entonces han pasado múltiples entrenadores sin éxito y el ‘Tata’ volvió para tratar de replicar la fórmula, pero están demostrando que las segundas partes rara vez son tan buenas que la original.

Inter Miami vs Atlanta United: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El partido entre Inter Miami y Atlanta United de la jornada 24 de la Major League Soccer se jugará el sábado 5 de septiembre en el Nu Stadium de la Florida. El silbatazo inicial está programado a las 19:30 horas tiempo local, 17:30 de la CDMX. Este encuentro se podrá seguir a nivel mundial por Apple TV.

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El partido de este fin de semana enfrenta al segundo mejor recibiendo al tercero peor de la Conferencia Este. Inter Miami acumula 42 puntos, pero el bache en el que cayeron alrededor de la Leagues Cup les tienen a 10 puntos del líder del sector, el Nashville SC.

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Inter Miami llegó a sumar cuatro partidos sin ganar en la MLS, además de la eliminación en el torneo ante equipos de la Liga MX, en el que cayeron ante Monterrey y León. Todo cambió el último fin de semana, cuando golearon 7-1 al CF Montreal de Alexis Sánchez, con cuatro goles de Messi.

Atlanta United, pese al regreso de Tata Martino, han tenido un torneo difícil en la MLS. Suman apenas 21 puntos, a uno del sotanero del Este, Columbus Crew, y traen una dinámica inversa al Inter Miami. Habían ganado tres partidos al hilo previo a perder 2-0 ante Charlotte en la última jornada. Son la peor ofensiva de la conferencia, con apenas 25 goles a favor.

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