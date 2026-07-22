Los sueldos más altos de la NBA 2025-26: Curry cobra casi 60 millones, ¿qué se compran?

Stephen Curry, de los Warriors, es el jugador mejor pagado de la NBA desde 2018, cuando comenzó ganando 34 millones de dólares

Stephen Curry, base de los Warriors. Foto: John Nacion / AFP

Por décima temporada consecutiva, Stephen Curry se convirtió en el basquetbolista mejor pagado de la NBA. El base de los Warriors de Golden State, percibió en la campaña 2025-2026 un salario mensual que ronda los 60 millones de dólares.

Su récord inició en la campaña 2017-18, con un sueldo de 34.7 millones y se ha mantenido en la cima desde entonces. En retribución a la franquicia, Curry ha participado en la conquista de cuatro campeonatos de la NBA: 2015, 2017, 2018 y 2022.

Ahora, a sus 38 años, mantiene el deseo jugar con LeBron James en Warriors. Sin embargo, Curry señala que “depende de él”.

¿Cuáles son los salarios más altos de la NBA?

Aunque el deportista nacido en Ohio continúa liderando la estadística, la realidad que muchos basquetbolistas están cerca de su salario. Por supuesto, no se puede menospreciar una diferencia de cuatro, tres o dos millones de dólares.

Top 10 de los mejores pagados de la NBA

Stephen Curry (Warriors): $62,587,158

Nikola Jokić (Nuggets): $59,033,114

Jayson Tatum (Celtics): $58,456,566

Anthony Davis (Lakers): $58,456,566

Giannis Antetokounmpo (Bucks): $58,456,566

Joel Embiid (76ers): $58,100,000

Jaylen Brown (Celtics): $57,078,728

Devin Booker (Suns): $57,078,728

Karl-Anthony Towns (Timberwolves): $57,078,728

Jimmy Butler (Heat): $56,832,773

La lista tiene algunos datos interesantes que merece la pena señalar. El primero es que Karl-Anthony Towns, de origen dominicano, es el jugador latino mejor pagado de la NBA.

Asimismo, en el top 10 aparecen dos jugadores de Celtics, Jayson Tatum y Jaylen Brown, que se va del equipo luego de ser enviado a los 76ers por Paul George. Por los servicios de ambos en la temporada 2025-2026, la franquicia de Boston desembolsó más de 115 millones de dólares.

¿Qué se compran Stephen Curry y los jugadores mejor pagados?

Generalmente, las estrellas mejor pagadas de la NBA suelen tener gastos similares en algunos sectores. Por ejemplo: adquieren mansiones de lujo y autos deportivos exclusivos. Sin embargo, también suelen realizar inversiones corporativas y filantrópicas.

En el caso de Stephen Curry, el portal Basketball Network destaca que tiene una mansión de 30 millones de dólares en Atherton, California.

Asimismo, en su colección de autos aparece un Mansory Ford GT, valorado en 2.6 millones de dólares, un McLaren Senna de 1.3 millones y un Lamborghini Urus. Además, se sabe que invierte en tecnología a través de su compañía SC30 y su productora Unanimous Media.

Por su parte, el serbio Nikola Jokić, estrella de los Nuggets, vive en una impresionante mansión de Cherry Hills Village (Colorado) valorada según Realtor en unos 4.5 millones de dólares. También es un aficionado de los caballos de carreras y las inversiones en bienes raíces.

Y Jayson Tatum, alero de los Celtics y el tercer mejor pagado de la NBA, adquirió una lujosa mansión de 2.6 millones de dólares en Newton, Massachusetts. De acuerdo con el portal Car Collectors Club, también posee un Mercedes-Maybach y un Rolls-Royce.

Los salarios de las grandes estrellas de la NBA reflejan la dimensión económica que ha alcanzado la liga profesional estadounidense, donde los contratos multimillonarios ya son una constante y un riesgo que los equipos están dispuestos a asumir cada temporada.

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