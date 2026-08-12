El ‘rey del triple doble’ y MVP de la temporada 2017 dice adiós al básquetbol tras 18 temporadas en la NBA, en las que jugó para seis equipos

Russell Westbrook anuncia su retiro del básquetbol | Imago7

El ‘rey del triple doble’, Russell Westbrook, anunció su retiro del básquetbol profesional este miércoles 12 de agosto, poniendo el punto final a su carrera de 18 años en la NBA, en la que militó para seis equipos.

“En ocasiones no sabes que ya has presenciado el final. Tenías que estar ahí y ahora ha terminado“, publicó Westbrook en las redes sociales junto a un video, narrado por el actor Michael B. Jordan, en el que recuerda su carrera en el deporte ráfaga.

Sometimes you don’t even know when you’ve already watched the end.



You had to be there. And now it’s over. pic.twitter.com/6YoOW8WyIV — Russell Westbrook (@russwest44) August 12, 2026

Westbrook dice adiós al básquetbol con nueve selecciones al equipo All NBA y al Juego de Estrellas. Formó parte del Dream Team en 2010, ganando el Mundial FIBA, y en Londres 2012, ganando el oro olímpico. Es poseedor de la marca de más triples dobles en la historia de la Asociación, con 209, superando los 181 de Oscar Robertson en el 2024, como jugador de los Wizards.

Jugadores con más triples dobles en la historia de la NBA

Russell Westbrook: 209 Nikola Jokic: 198 (activo) Oscar Robertson: 181 Magic Johnson: 138 LeBron James: 125 (activo) Jason Kidd: 107 Luka Doncic: 90 (activo) James Harden: 82 (activo) Wilt Chamberlain: 78 Domantas Sabonis: 68 (activo)

Westbrook tiene cuatro de las ocho temporadas de un jugador promediando una triple decena. Nikola Jokic, en 2026, se convirtió en el segundo en tener más de una campaña promediando más de 10 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

Temporada Jugador Equipo Puntos Rebotes Asistencias 2025-26 Nikola Jokic (2) Nuggets 27.7 12.9 10.7 2024-25 Nikola Jokic Nuggets 29.6 12.7 10.2 2020-21 Russell Westbrook (4) Wizards 22.2 11.5 11.7 2018-19 Russell Westbrook (3) Thunder 22.9 11.1 10.7 2017-18 Russell Westbrook (2) Thunder 25.4 10.1 10.3 2016-17 Russell Westbrook Thunder 31.6 10.7 10.4 1961-62 Oscar Robertson Royals 30.8 12.5 11.4

Así fue la carrera de Russell Westbrook: UCLA, OKC, Lakers…

Nacido en el sur de California, Westbrook jugó dos años con los UCLA Bruins en la NCAA, donde fue compañero de futuros jugadores NBA como Kevin Love, Arron Afflalo, Darren Collison y Luc Richard Mbah a Moute, además del mexicano Lorenzo Mata. Alcanzó el Final Four en sus ambas temporadas en Westwood, siendo elegido con la cuarta selección global del Draft del 2008, el último pick de primera ronda hecho en la historia de los Seattle SuperSonics, que meses después se mudarían a Oklahoma City.

Westbrook y Mata con UCLA en 2008 | Ronald Martinez / Getty Images via AFP

En el Thunder, Westbrook jugó 11 años en los que formó parte de un núcleo joven con Kevin Durant, James Harden y Serge Ibaka. Alcanzaron las Finales de la NBA en 2011, que perdieron en cinco partidos ante el Miami Heat, pero no volverían tras la decisión de cambiar a ‘La Barba’ a Houston.

OKC estuvo entre los contendientes hasta 2016, cuando Durant se fue a Golden State tras dejar ir una ventaja de 3-1 en la final de la conferencia ante los propios Warriors. Eso elevó a Westbrook al rol principal y en la siguiente temporada ganó el MVP de la NBA, al promediar una triple decena (31.6 puntos, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias), el primer jugador en hacerlo desde Oscar Robertson.

El Thunder fichó a otra estrella, Paul George, en 2017, y ambos disputaron un partido en la Arena Ciudad de México. Tras dos eliminaciones consecutivas en primera ronda, OKC optó por la reconstrucción al mandar a PG13 a los Clippers y a Westbrook a Houston, en movimientos que construyeron el equipo campeón de 2025.

A partir de 2019, Westbrook jugó para cinco equipos más, nunca pasando más de dos temporadas en ningún sitio. Estuvo un año con los Rockets, otro con los Wizards, llegó a los Lakers tras el título de la burbuja de Orlando en 2020, estuvo en los Clippers, Nuggets y en 25/26 con los Kings.

Westbrook y los mejores jugadores que nunca ganaron el título de la NBA

Westbrook es uno de los mejores jugadores de la historia que nunca fueron campeones. Solo hay ocho jugadores que ganaron un MVP de temporada regular y no consiguieron un anillo en su carrera.

Charles Barkley (MVP en 1993)

Allen Iverson (MVP en 2001)

Karl Malone (MVP en 1997 y 1999)

Steve Nash (MVP en 2005, 2006)

Derrick Rose (MVP en 2011)

Russell Westbrook (MVP en 2017)

James Harden (MVP en 2018)

Joel Embiid (MVP en 2023)

De esta lista, Malone (193) y Harden (191) son los que superan a Westbrook (135) con más partidos de Playoffs sin ganar las Finales

Te puede interesar: