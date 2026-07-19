¡España es campeón! La Roja termina con el reinado de la Albiceleste y Leo Messi en el Mundial 2026

Ferrán Torres marcó la única anotación del compromiso en los tiempos extra, siendo un premio ante el dominio que tuvo frente a los sudamericanos

España conquistó su segunda estrella en la Copa del Mundo | Claro Sports

La selección de España volvió a bailar flamenco en la Copa del Mundo. El combinado de Luis de la Fuente se quedó con el título del Mundial 2026, luego de vencer 1-0 a Argentina en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey en tiempos extra y gracias a la solitaria anotación de Ferrán Torres, quien obtuvo el premio después de tanta insistencia de los españoles en más de 100 minutos de dominio sobre los sudamericanos, acabando con su reinado y finalizando el histórico camino de Leo Messi en el certamen.

Rodri, el campeón de España levantó la Copa del Mundo | Reuters

El encuentro inició con los españoles teniendo el control del esférico en el medio campo, buscando hacer daño a su fiel estilo, con algunos pases filtrados para ganarle las espaldas a los defensas sudamericanos. Algo que se vio inmediatamente con Lamine Yamal, quien al minuto cuatro fue encontrado por Dani Olmo dentro del área, pero al momento de sacar el disparo de zurda no lo hizo con la fuerza suficiente para vencer a Emiliano Martínez.

Apenas unos segundos más tarde, el jugador del Barcelona recibió de nueva cuenta la pelota en la misma zona, pero no pudo encontrar a un compañero con un centro retrasado ante la marca de un rival. A partir de ese momento, La Roja presionó a Argentina en las salidas para provocar el error en defensa que le diera el espacio necesario para hacerle daño a la meta de Emiliano Martínez.

En un par de acciones la Albiceleste intentó crear algunos desdobles para responder los embates de los europeos. Para su mala fortuna la zaga española estuvo atenta en todo momento, ganando cada uno de los duelos directos.

Al minuto seis Alexis Mac Allister recibió un pase a profundidad por el carril central de la izquierda, pero el balón se fue de largo, lo que obligó a Unai Simón a salir para despejar la pelota. El rechace del guardameta no fue el mejor, ya que la redonda quedó dividida en el mediocampo, pero nadie del combinado del Cono Sur pudo quedarse con ella para sacar el disparo desde la media cancha.

En la recta final del primer tiempo, España estuvo cerca de abrir el marcador tras una buena acción colectiva en el mediocampo, que terminó con un disparo de Mikel Oyarzabal desde los linderos del área, solo que el Dibu Martínez se lanzó correctamente para evitar la caída de su marco.

Si el hostigamiento de los ibéricos a Argentina hubiese sido poco, siguieron llegando las malas noticias para el combinado sudamericano, ya que Lisandro Martínez tuvo que salir de cambio por lesión, dejándole su lugar a Nicolás Otamendi antes de finalizar la primera mitad, siendo una sensible baja para Scaloni por ser un pilar de su esquema en esta Copa del Mundo 2026.

Lisandro Martínez, lesionado en la primera parte de la final | Reuters

España borró a Argentina en el segundo tiempo de la final

En la reanudación del encuentro, los de la península ibérica se mantuvieron bajo la misma tónica de juego: tener la posesión del balón y generar peligro con transiciones y pases entre líneas. Incluso dieron el primer susto en el complemento, luego recuperar la número cinco en una salida del rival, solo que Álex Baena no logró vencer al guardameta del Aston Villa al no poder angular su disparo.

Al minuto 55 los del Viejo Continente armaron una jugada con más de 11 pases, llevando el esférico hasta los pies de Unai Simón y terminó con un disparo de Mikel Oyarzabal que se estrelló en un defensor. La Roja no quedó satisfecha y al 66′ volvió a generar una acción de ataque con el talento de Yamal, quien pasó entre dos rivales para mandar un centro desde la línea final. El servicio llegó a Ferrán Torres, quien remató de cabeza pero con dirección hacia Martínez, dejando escapar una acción clara de gol.

España no se cansó de tener el dominio del partido, pues casi todo el segundo tiempo se jugó en campo argentino, al grado de que Leo Messi pocas veces tocó el balón. Por lo mismo el Dibu se convirtió en la figura del encuentro al hacer un par de intervenciones buenas: la primera fue un disparo de Pau Cubarsí al 77′ y otro remate de cabeza por parte de Aymeric Laporte al 81′.

En el tiempo de compensación se desató la locura en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, ya que Argentina buscó el gol de último minuto en una de las pocas llegadas que tuvo. Después de una gran acción colectiva por la derecha, el centro no fue el correcto y terminaron regalando el esférico. Un obsequio que inició el contraataque español y que finalizó con un potente tiro de Nco Williams que fue rechazado por Martínez. En el rebote la pelota fue dividida y peleada por Enzo Fernández y Pau Cubarsí, pero el sudamericano golpeó con fuerza al juvenil del Barça y vio la segunda amarilla en el partido que le costó la expulsión.

El árbitro muestra la tarjeta roja | Reuters

Al mantener el cero en las dos porterías, se obligó a disputar los tiempos extras en La Gran Manzana, por si fuera una ciudad a la que le faltara espectáculo. Y la prórroga no decepcionó, ya que los rojos se mantuvieron al frente, generando peligro por los costados con centros a segundo poste, solo que Williams y Mikel Merino no pudieron empujar el balón al fondo de las redes argentinas.

Por su parte, los sudamericanos se mantuvieron en su línea de defender los embates del rival y confiar en que Emiliano Martínez se mantuviera en buen momento para evitar la caída de su marco. Sin embargo, a diferencia de lo hecho en Qatar 2022, no pudo convertirse en el héroe de los suyos pese a las 11 atajadas que realizó.

Después de tanta insistencia llegó la recompensa. Al minuto 106´, España mandó un nuevo centro a segundo poste, donde llegó Nico Williams para mandar un nuevo servicio con la cabeza hacia Ferrán Torres, quien marcó el único tanto de la final con un disparo de zurda para vencer al Dibu Martínez. Al final, Argentina no pudo responder con la anotación que le diera el empate y la posibilidad de disputar los penales para mantener el sueño del bicampeonato.

Ferrán Torres marcó el gol para el segundo título de España | Reuters

Con este resultado, la selección española sumó su segundo título de Copa del Mundo, 16 años después de coronarse en Sudáfrica 2010 con la anotación de Andrés Iniesta también en tiempos extra. Por lo que todo apunta para que la fiesta sea brava en la península ibérica.

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