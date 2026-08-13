¿Qué es el golpe de conejo en el boxeo? El castigo que marcó la vida de Prichard Colón

La muerte de Prichard Colón a los 33 años reabre el debate sobre los golpes detrás de la cabeza, una acción prohibida por las reglas del boxeo

¿Por qué el golpe de conejo es ilegal? | PATRICK SMITH / GETTY IMAGES VIA AFP

La muerte de Prichard Colón a los 33 años volvió a colocar bajo atención uno de los golpes prohibidos dentro del boxeo: el denominado golpe de conejo. El exboxeador puertorriqueño sufrió daño cerebral irreversible después de su pelea contra Terrel Williams en octubre de 2015, combate en el que recibió impactos en la parte posterior de la cabeza. Su padre, Richard Colón, confirmó su fallecimiento este jueves 13 de agosto de 2026, sin que hasta el momento se haya informado de forma oficial una causa médica específica de muerte.

El caso de Colón se convirtió durante más de una década en una referencia sobre los riesgos que existen cuando un peleador recibe impactos fuera de las zonas permitidas. Tras aquel combate presentó mareos, vómito y pérdida del conocimiento. Los médicos detectaron una hemorragia cerebral y el puertorriqueño permaneció 221 días en coma, además de sufrir secuelas neurológicas que requirieron asistencia y rehabilitación durante el resto de su vida.

¿Qué es el golpe de conejo en el boxeo?

El golpe de conejo es un impacto dirigido a la parte posterior de la cabeza o a la zona alta del cuello. Se trata de una acción ilegal dentro del boxeo debido al riesgo que representa para el cerebro, el tallo cerebral y la conexión con la médula espinal. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) señala que golpear esa región puede provocar consecuencias neurológicas y, en casos de traumatismo, poner en riesgo la vida del peleador.

Las Reglas Unificadas del Boxeo también contemplan las faltas durante una pelea y otorgan al réferi facultades para sancionar acciones ilegales. Dependiendo de la intención, repetición y consecuencias de la infracción, las medidas pueden incluir advertencias, deducciones de puntos o una descalificación. Si una falta intencional causa una lesión que obliga a detener el combate de inmediato, las reglas permiten que el responsable pierda por descalificación.

El peligro no se limita a que el golpe provoque una caída. Un traumatismo craneal puede causar sangrado dentro del cráneo. Un hematoma subdural consiste en una acumulación de sangre entre la duramadre y la superficie del cerebro y suele estar relacionado con un traumatismo de cabeza. El sangrado puede ejercer presión sobre el tejido cerebral y representa una emergencia médica.

¿Por qué se llama golpe de conejo?

El término proviene de una práctica asociada históricamente con la forma de sacrificar conejos mediante un impacto en la parte posterior del cráneo o del cuello. De ahí que en inglés se conozca como “rabbit punch” y que la expresión se trasladara al boxeo para identificar los puñetazos dirigidos a esa región.

En una pelea puede presentarse cuando un boxeador gira el cuerpo o baja la cabeza durante un intercambio, pero también puede ocurrir como una acción intencional. El CMB sostiene que los réferis deben actuar ante este tipo de impactos y ha pedido una política de cero tolerancia para evitar que una repetición termine en una emergencia médica.

¿Qué pasó con Prichard Colón tras recibir golpes de conejo?

El episodio que cambió la carrera de Colón ocurrió el 17 de octubre de 2015, cuando enfrentó al estadounidense Terrel Williams en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia. El puertorriqueño tenía 23 años y llegó con récord invicto de 16 victorias. Durante el séptimo asalto, Williams recibió una deducción de un punto por golpear a Colón en la parte posterior de la cabeza.

En el noveno round, Williams derribó dos veces al boricua. Después de una de esas acciones conectó otro golpe en la parte posterior de la cabeza cuando Colón caía. Su esquina comenzó a retirarle los guantes al finalizar el asalto al creer que el combate había terminado y, cuando no estuvo listo para salir al décimo episodio, fue descalificado. Esa quedó como la única derrota de su trayectoria profesional.

El problema médico apareció después. Colón sufrió mareos, se desmayó y vomitó en el vestidor, por lo que fue llevado al Inova Fairfax Hospital. Posteriormente se confirmó una hemorragia cerebral y un hematoma subdural. El daño requirió atención de emergencia y lo mantuvo en coma durante 221 días. El CMB señala que las lesiones cerebrales fueron irreversibles.

Tras salir del coma, Colón necesitó cuidados permanentes y un proceso de rehabilitación acompañado por su familia. Durante los años posteriores se difundieron imágenes de sus terapias y actividades familiares. El CMB lo nombró campeón honorario en 2021, mientras su caso continuó como referencia para exigir mayor control sobre los golpes detrás de la cabeza.

¿Qué es la Regla Prichard Colón y cómo se castiga un golpe de conejo?

Después del caso, el Consejo Mundial de Boxeo estableció en 2016 la llamada Regla Prichard Colón, una directriz que pide a los oficiales aplicar con mayor rigor las normas contra los impactos en la nuca. El organismo también señala que el réferi debe advertir sobre esta falta durante las instrucciones previas al combate.

Si ocurre un golpe de conejo, el árbitro puede detener la acción para advertir al responsable. En caso de repetición, tiene la facultad de descontar puntos o descalificar al boxeador, según las circunstancias. El CMB ha pedido que las medidas se apliquen de inmediato para reducir el riesgo de que los impactos se repitan durante el combate.

El fallecimiento de Prichard Colón, más de diez años después de aquella pelea, vuelve a recordar por qué este golpe está prohibido. Su historia no solo quedó asociada a una carrera que terminó con marca profesional de 16 victorias y una derrota, sino también a una modificación en la forma en que uno de los principales organismos del boxeo exige a sus réferis responder ante impactos en la parte posterior de la cabeza.

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