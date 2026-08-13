Muere Prichard Colón a los 33 años, exboxeador puertorriqueño sufrió lesiones cerebrales en 2015

El padre del expugilista boricua confirmó el fallecimiento; la causa médica no ha sido informada tras las lesiones sufridas en 2015

El exboxeador Prichard Colón muere a los 33 años. | Claro Sports

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón murió este jueves 13 de agosto de 2026 a los 33 años, más de una década después del combate que terminó con su carrera profesional y le dejó lesiones cerebrales. Su padre, Richard Colón, confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales y agradeció el respaldo que su hijo recibió durante los últimos años.

La historia de Colón quedó ligada al combate que sostuvo contra Terrel Williams el 17 de octubre de 2015 en Fairfax, Virginia. Aquella tarde recibió impactos en la parte posterior de la cabeza, conocidos en el boxeo como “golpes de conejo”. Después de la pelea presentó mareos, vómito y pérdida del conocimiento, por lo que fue trasladado a un hospital, donde se detectó una hemorragia cerebral.

El puertorriqueño tuvo que someterse a una cirugía y permaneció en coma durante 221 días. Las lesiones modificaron su vida y requirió asistencia y procesos de rehabilitación durante los años posteriores. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) creó en 2016 la denominada Regla Prichard Colón, enfocada en que los réferis sancionen con mayor rigor los golpes en la parte posterior de la cabeza.

Su muerte llevó nuevamente al centro de la conversación uno de los casos que marcaron al boxeo durante la última década. Sin embargo, es importante separar las secuelas que padeció desde 2015 de la causa médica concreta de su fallecimiento, pues hasta el momento su familia no ha informado un diagnóstico específico relacionado con su muerte.

¿De qué murió el exboxeador Prichard Colón? Esto sabemos

Hasta ahora no se ha dado a conocer de forma oficial una causa médica específica de la muerte de Prichard Colón. El mensaje de su padre confirmó el fallecimiento, pero no explicó si se debió directamente a las lesiones cerebrales que padecía desde 2015, a una complicación derivada de ellas o a otra condición.

Lo que sí está documentado es que Colón vivió durante más de diez años con las consecuencias de un hematoma subdural y una hemorragia cerebral que sufrió después de su último combate. La Asociación Mundial de Boxeo informó en octubre de 2015 que el peleador fue operado de emergencia después de presentar vómito y desorientación y que los médicos detectaron sangrado en el cerebro.

El CMB también ha documentado que el puertorriqueño sufrió lesiones permanentes tras aquella pelea y que permaneció en coma durante 221 días. Con el paso del tiempo recibió terapias y necesitó cuidados constantes por parte de su familia, en especial de su madre, Nieves Meléndez.

Muere Prichard Colón: ¿Cuál fue su trayectoria profesional y qué pasó en su último combate en 2015?

Prichard Colón inició su carrera profesional el 23 de febrero de 2013. Registra 17 peleas como profesional entre 2013 y 2015, con marca final de 16 victorias, una derrota y 13 triunfos por nocaut. El boricua compitió principalmente en peso wélter y superwélter y terminó su trayectoria a los 23 años.

Antes de dar el salto al profesionalismo también desarrolló una carrera amateur en representación de Puerto Rico. El CMB señala que obtuvo cinco títulos como amateur antes de debutar como profesional frente a Xavier LaSalle. Después acumuló victorias hasta llegar invicto al combate que terminó con su carrera.

Su última pelea se celebró el 17 de octubre de 2015 en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia, contra el estadounidense Terrel Williams. Colón llegó con récord de 16-0. Williams también estaba invicto y el enfrentamiento estaba pactado a 10 asaltos dentro de las 147 libras.

El combate tuvo varias infracciones. En el quinto round, el réferi Joe Cooper le descontó dos puntos a Colón por un golpe bajo que consideró intencional. Dos episodios después, Williams recibió una penalización de un punto por conectar un golpe en la parte posterior de la cabeza de su rival.

En el noveno asalto, Williams derribó dos veces a Colón. Después de ese round, la esquina del puertorriqueño comenzó a retirarle los guantes bajo la impresión de que la pelea había terminado. Al no estar listo para responder a la campana del décimo episodio, la Comisión de Virginia indicó al réferi que terminara el enfrentamiento y Williams obtuvo la victoria por descalificación. Fue la única derrota profesional de Colón.

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