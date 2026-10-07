Semana 5 NFL 2026, en vivo: horarios y dónde ver todos los partidos del 8 al 12 de octubre

Te presentamos toda la programación de los juegos de este fin de semana del fútbol americano profesional

Calendario semana 5 NFL. | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La Semana 5 de la NFL 2026 comienza este jueves 8 de octubre con Tampa Bay Buccaneers frente a Dallas Cowboys y tendrá 15 partidos antes de concluir el lunes 12 con Buffalo Bills contra Los Angeles Rams. La jornada también incluye el segundo encuentro de la temporada en Londres.

El domingo 11 de octubre tendrá la mayor parte de la actividad. Philadelphia Eagles y Jacksonville Jaguars abrirán el día desde el Tottenham Hotspur Stadium, mientras que el calendario incluye enfrentamientos divisionales como Chicago Bears contra Green Bay Packers y San Francisco 49ers ante Seattle Seahawks. La NFL confirma que Jaguars ejercerá como local administrativo en Londres.

Para México habrá alternativas en televisión y streaming. NFL Game Pass a través de DAZN contará con todos los encuentros, mientras que ESPN, Disney+, FOX, FOX One, Canal 9 y ViX Premium tendrán partidos seleccionados, de acuerdo con la programación reportada para nuestro país. Los horarios de esta nota están expresados en tiempo del centro de México.

NFL 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 5

La Semana 5 comienza el jueves 8 de octubre a las 18:15 horas y termina el lunes 12 a la misma hora. El domingo habrá 13 encuentros, incluido el partido de Londres que comenzará desde las 07:30 horas en México.

Jueves 8 de octubre

Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys | 18:15 horas

Domingo 11 de octubre

Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars | 07:30 horas | Londres

Cincinnati Bengals vs Miami Dolphins | 11:00 horas

Las Vegas Raiders vs New England Patriots | 11:00 horas

Minnesota Vikings vs New Orleans Saints | 11:00 horas

Cleveland Browns vs New York Jets | 11:00 horas

Indianapolis Colts vs Pittsburgh Steelers | 11:00 horas

Houston Texans vs Tennessee Titans | 11:00 horas

New York Giants vs Washington Commanders | 11:00 horas

Chicago Bears vs Green Bay Packers | 11:00 horas

Denver Broncos vs Los Angeles Chargers | 14:05 horas

Detroit Lions vs Arizona Cardinals | 14:25 horas

San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks | 14:25 horas

Baltimore Ravens vs Atlanta Falcons | 18:20 horas

Lunes 12 de octubre

Buffalo Bills vs Los Angeles Rams | 18:15 horas

¿Quién transmite en vivo la Semana 5 de la NFL y dónde ver por TV y online en México?

La alternativa para seguir todos los juegos de la Semana 5 es NFL Game Pass por DAZN, que ofrece el calendario completo de la liga mediante suscripción. Además, diferentes partidos tendrán transmisión por televisión abierta, televisión de paga y otras plataformas en México. La distribución es la siguiente:

Buccaneers vs Cowboys: FOX, FOX One y NFL Game Pass.

FOX, FOX One y NFL Game Pass. Eagles vs Jaguars: ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass.

ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass. Bengals vs Dolphins: NFL Game Pass.

NFL Game Pass. Raiders vs Patriots: Canal 9, ViX Premium y NFL Game Pass.

Canal 9, ViX Premium y NFL Game Pass. Vikings vs Saints: FOX, FOX One y NFL Game Pass.

FOX, FOX One y NFL Game Pass. Browns vs Jets: NFL Game Pass.

NFL Game Pass. Colts vs Steelers: FOX+, FOX One y NFL Game Pass.

FOX+, FOX One y NFL Game Pass. Texans vs Titans: NFL Game Pass.

NFL Game Pass. Giants vs Commanders: NFL Game Pass.

NFL Game Pass. Bears vs Packers: FOX, FOX One y NFL Game Pass.

FOX, FOX One y NFL Game Pass. Broncos vs Chargers: FOX One y NFL Game Pass; la señal de TV de paga estaba pendiente de confirmación.

FOX One y NFL Game Pass; la señal de TV de paga estaba pendiente de confirmación. Lions vs Cardinals: FOX+, FOX One y NFL Game Pass.

FOX+, FOX One y NFL Game Pass. 49ers vs Seahawks: Canal 9, ViX Premium y NFL Game Pass.

Canal 9, ViX Premium y NFL Game Pass. Ravens vs Falcons: ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass.

ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass. Bills vs Rams: ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass.

De esta forma, Canal 9 tendrá dos partidos dominicales en televisión abierta: Raiders vs Patriots y 49ers vs Seahawks. La programación puede sufrir modificaciones, por lo que conviene revisar la guía del operador antes del inicio de cada encuentro.

¿Quiénes son los favoritos para ganar en la Semana 5 de la NFL 2026? Momios y pronósticos

Los momios de Caliente.mx consultados el miércoles 7 de octubre colocan a Dallas Cowboys entre los favoritos más marcados de la jornada. Dallas aparece con -450 en línea de dinero, frente al +375 de Tampa Bay. Jacksonville también parte por delante de Philadelphia, mientras Houston y Cincinnati cuentan con diferencias amplias respecto a sus rivales. Los momios pueden cambiar hasta el inicio de cada partido.