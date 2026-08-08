¿Pumas, Atlas y Pachuca están eliminados de la Leagues Cup 2026? Las ‘matemáticas’ mantienen viva la esperanza

Pumas, Pachuca y Atlas llegan a la última jornada con dos derrotas y necesitan ganar, además de esperar combinaciones para avanzar

Eliminados de la Leagues Cup al momento | Imago 7

La Fase Uno de la Leagues Cup 2026 comienza a definir el panorama para los clubes de la Liga MX y la MLS. El formato concentra la clasificación en dos tablas independientes y solamente ocho de los 36 participantes conseguirán mantenerse en competencia después de disputar tres partidos.

La situación obliga a cada equipo a sumar desde las primeras jornadas. Pumas, Pachuca y Atlas llegarán a su tercer compromiso después de sufrir dos derrotas y con la necesidad de ganar, mejorar su diferencia de goles y esperar otros resultados para conservar posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

¿Cuántos equipos de Liga MX y MLS avanzan a la siguiente fase de Leagues Cup 2026?

La Leagues Cup 2026 cuenta con 18 equipos de la Liga MX y 18 representantes de la MLS, pero únicamente los cuatro primeros lugares de cada tabla avanzarán a la ronda de eliminación directa. En total serán ocho clubes los que disputen los cuartos de final.

Cada participante juega tres partidos durante la Fase Uno y todos los enfrentamientos son entre clubes de la Liga MX y la MLS. Una victoria durante los 90 minutos entrega tres puntos; si el encuentro termina empatado, cada conjunto obtiene una unidad y se disputa una tanda de penales para entregar un punto adicional al ganador.

Una vez finalizados los tres encuentros, los cuatro equipos mejor ubicados de cada liga seguirán en competencia. Los cuartos de final tendrán cruces entre MLS y Liga MX de acuerdo con la posición obtenida: primero de una tabla contra cuarto de la otra, segundo contra tercero y así sucesivamente.

A partir de esa instancia todos los encuentros serán a eliminación directa. En caso de empate después de los 90 minutos no habrá tiempos extra y el clasificado se resolverá mediante penales.

¿Qué equipos ya están eliminados de la Leagues Cup 2026?

Con la Fase Uno todavía en desarrollo, los equipos que acumulan dos derrotas se encuentran en una situación condicionada por los resultados del resto de la tabla, pero Pumas, Pachuca y Atlas todavía no pueden considerarse matemáticamente eliminados únicamente por haber perdido sus dos primeros partidos.

El máximo que podrían alcanzar sería de tres puntos si consiguen una victoria durante los 90 minutos en su última presentación. A partir de ahí necesitarían que el cuarto puesto de la tabla de la Liga MX quede dentro de ese rango y que los criterios de desempate les permitan superar a sus competidores.

El margen es reducido porque únicamente existen cuatro plazas para los 18 clubes mexicanos. Una victoria de varios equipos que actualmente se encuentren por encima de ellos podría terminar con sus posibilidades incluso antes o durante la última jornada.

¿Aún pueden clasificar Pumas, Atlas y Pachuca a la siguiente ronda?

Sí, matemáticamente todavía tienen una posibilidad, pero los tres necesitan ganar su último partido de la Fase Uno y esperar una combinación de resultados. Pumas perdió 2-0 contra Cincinnati en su segundo encuentro, mientras Pachuca cayó 2-1 ante Columbus Crew, resultados que mantuvieron a ambos sin victoria.

El primer requisito es sumar tres puntos. Ganar mediante una tanda de penales después de un empate solamente otorgaría dos unidades, una cifra que reduciría todavía más las posibilidades de entrar entre los cuatro primeros lugares.

La diferencia de goles también puede convertirse en un factor para definir la clasificación. Por ello, Pumas, Atlas y Pachuca no solamente requieren una victoria, sino que les conviene hacerlo por el margen que les permita mejorar su posición frente a otros clubes que puedan terminar con la misma cantidad de puntos.

La edición anterior mostró que la zona de clasificación puede exigir una cantidad cercana a seis puntos, aunque el corte depende de los resultados de cada torneo. Con apenas tres unidades como máximo, los tres clubes mexicanos necesitarán que varios equipos dejen puntos durante el resto de la Fase Uno.

Pumas, Pachuca y Atlas llegan así a su tercer partido sin margen para otra derrota. Ganar no garantiza su presencia en los cuartos de final, pero es el único resultado que puede mantener abierta la posibilidad de continuar en la Leagues Cup 2026.

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