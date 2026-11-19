De las divisiones inferiores de Flamengo a una isla de la Polinesia Francesa: la insólita ruta creada por sus 300 ‘agentes’

Sérgio Barboza ha recorrido el mundo jugando fútbol | Claro Sports

A los 33 años, el brasileño Sérgio Barboza consiguió una hazaña poco común en el fútbol profesional: jugar en clubes pertenecientes a las seis confederaciones continentales de la FIFA.

Su llegada a Tahití, después de una travesía de tres días y sin tener equipo asegurado, completó un recorrido que comenzó en Brasil y lo llevó por Centroamérica, Asia, Europa, África y, finalmente, Oceanía.

No fue una carrera convencional ni una sucesión de contratos millonarios. Detrás de su logro hay lesiones, cambios de país, decisiones tomadas con ayuda de sus seguidores y una determinación que lo convirtió en un auténtico trotamundos del balón.

Si para muchos, Sebastían ‘Loco’ Abreu, actual técnico de los Xolos de Tijuana de la Liga MX era un verdadero trotamundos al jugar en más de 30 equipos profesionales y actualmente es uno de los principales consejeros del joven Gilberto Mora, la historia de Barbosa tiene tintes similares, aunque no acumula camisetas, pero sí millas recorridas en las canchas del mundo

De Flamengo a Centroamérica: el comienzo de una carrera sin fronteras

La historia de Barboza no empezó con la intención de recorrer el planeta. Como muchos jóvenes brasileños, soñaba con consolidarse en su país y abrirse camino en el fútbol de primer nivel.

Pasó por las categorías de Flamengo, una institución que en aquellos años reunía a jugadores de enorme talento, entre ellos Ronaldinho, quien recientemente volvió a las canchas con el Ravenna de Italia.

Sin embargo, encontrar un lugar en el primer equipo resultó complicado. En 2011 dejó el club y comenzó un recorrido por categorías inferiores del fútbol brasileño y diferentes campeonatos estatales. La oportunidad de cambiar su destino apareció en 2015, cuando surgió una posibilidad en Costa Rica.

Su primera experiencia fuera de Brasil fue con Limón, entonces integrante de la máxima categoría costarricense. Después pasó por las reservas de Comunicaciones, en Guatemala, y por Juticalpa, de Honduras. Aquella decisión terminó marcando su carrera: desde entonces no volvió a vestir la camiseta de un club brasileño.

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La curiosidad por conocer otros países lo llevó después a Asia. Barboza jugó en Laos, Camboya e India, antes de dar el salto a Europa con el Żejtun Corinthians de Malta. Su paso por el fútbol maltés fue breve: disputó nueve partidos y marcó un gol, pero le permitió sumar una nueva confederación a su trayectoria.

Más adelante también jugó en Estados Unidos con Nona FC, de la USL League Two, y en Nepal con Dhangadhi. Fue durante una conversación en un podcast brasileño cuando decidió hacer pública una meta que parecía improbable: completar las seis confederaciones de la FIFA. Solo le faltaban África y Oceanía.

La aventura africana llegó a Angola, donde se incorporó a Bravos do Maquis. Sin embargo, una fractura en la pierna interrumpió el plan y lo obligó a pasar un año en recuperación. Su participación con el equipo se redujo a un partido, suficiente para cumplir el requisito de haber jugado en una liga afiliada a la Confederación Africana de Fútbol (CAF). El último paso sería mucho más complicado de lo previsto.

Tahití, una mochila y una comunidad que decidió ayudarlo

El 21 de septiembre, después de tres días de viaje desde Brasil, Barboza aterrizó en Tahití. No tenía contrato y el mercado estaba cerca de cerrar. Llevaba una mochila, pocos recursos y una urgencia: encontrar un equipo antes de quedarse sin opciones.

En esa búsqueda tuvo un respaldo poco habitual. Cerca de 300 suscriptores que pagan seis dólares mensuales por formar parte de un grupo privado de WhatsApp en el que participan en decisiones de su carrera, desde el club al que intenta llegar hasta el número de su camiseta. La comunidad incluso contactó a equipos locales antes de que el brasileño aterrizara en la isla.

La elección del dorsal fue simbólica: el número seis, por la sexta confederación. Finalmente, Barboza se incorporó al AS Tohie’a y debutó ante Tamarii Tapuhute con una actuación memorable: victoria por 5-1, dos goles y una asistencia, incluido un tanto de tiro libre.

Así completó su recorrido por las seis confederaciones. En cinco partidos con el club registró cuatro goles y cuatro asistencias.

Pero la historia no terminó con esa hazaña. Su estancia en Oceanía debía ser breve porque el equipo no le pagaba salario y su esposa embarazada lo esperaba en Brasil. Además, un ciclón elevó el costo de su vuelo de regreso hasta los 3,000 dólares.

Barboza todavía tiene una cuenta pendiente: volver a África para marcar goles y dar asistencias. Su recorrido demuestra que el fútbol también puede ser una aventura construida lejos de los grandes estadios, con sacrificios, imaginación y una comunidad dispuesta a acompañar un sueño.

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