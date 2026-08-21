Ronaldinho va por su gol 300 a Italia: ¿Jugará con el Ravenna a los 46 años? Esto dijo en su presentación

El brasileño fue presentado por el Ravenna de la Serie C y dejó abierta la posibilidad de volver a jugar oficialmente a los 46 años

Ronaldinho vuelve al fútbol a los 46 años. Reuters

El astro brasileño Ronaldinho volvió a colocarse en el mapa del fútbol profesional más de una década después de su último partido oficial. El jugador fue presentado como nuevo integrante del Ravenna FC, club de la Serie C de Italia, y dejó abierta la posibilidad de disputar al menos un encuentro oficial a los 46 años. La operación contempla además su participación como socio dentro del proyecto encabezado por Ignazio Cipriani.

El campeón del mundo con Brasil en 2002 llegó a Italia con un objetivo simbólico: alcanzar el gol número 300 de su carrera. Ronaldinho recibió nuevamente la camiseta número 10 y aseguró que se encuentra en condiciones de volver a una cancha, aunque evitó confirmar cuándo podría hacerlo. Su última aparición oficial había sido en 2015 con Fluminense.

La llegada también tiene un componente deportivo para el Ravenna. El conjunto italiano terminó tercero de su grupo en la Serie C 2025/26 y afrontará una nueva temporada con la intención de pelear por el ascenso a la Serie B. La presencia de Ronaldinho también busca dar visibilidad al proyecto y acompañar una campaña en la que el club tendrá participación en diferentes competencias.

¿Jugará Ronaldinho con el Ravenna, club de la 3ª división de Italia? Esto dijo

Existe la posibilidad de volver a verlo en un partido oficial, aunque Ronaldinho no aseguró que vaya a disputar una temporada completa. Durante su presentación, el brasileño dejó la decisión en manos del cuerpo técnico.

“¿Si me verán jugar? No lo sé, solo el entrenador lo sabe. Estoy en forma, sueño con marcar mi gol 300”, señaló el futbolista, quien también explicó que su intención pasa por disfrutar esta nueva etapa y buscar una última anotación. “Volver a encontrarme con Italia es hermoso, estoy aquí para ayudar a mis compañeros a ganar”, detalló Ronaldinho, que llegó a la costa del Adriático en un jet privado a mediodía.

“El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!“, afirmó.

El acuerdo contempla una participación especial y el club ha dejado claro que su incorporación no se limita únicamente a una acción promocional. “Estoy muy feliz de estar aquí con mis amigos, pero vamos a esperar y ver si las cosas van bien con el equipo… He venido aquí por la amistad que tenemos, y eso es todo. Vamos a esperar y ver cómo le va al equipo. Estoy aquí para ayudar”, agregó Ronaldinho.

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Ronaldinho no estará en el debut liguero frente a Reggiana, por lo que todavía no existe una fecha oficial para su eventual regreso a la cancha. Ravenna deberá definir junto con el entrenador Andrea Mandorlini cuándo podría utilizarlo.

¿Cuántos goles tiene Ronaldinho en su cuenta como futbolista profesional?

Ronaldinho aparece con 299 goles contabilizados entre clubes y selección brasileña, por lo que uno de los objetivos de esta nueva aventura con Ravenna sería alcanzar la cifra de 300.

Dentro de ese registro se incluyen sus 33 goles con la selección de Brasil, además de su producción con clubes de Brasil, Francia, España, Italia y México. Su balance global se mantiene en 299 anotaciones antes de una posible aparición con el conjunto italiano.

El brasileño no marca en un partido profesional oficial desde hace más de una década. Por ello, conseguir una anotación con Ravenna tendría un valor especial: significaría su regreso al gol y le permitiría alcanzar los 300 tantos en su carrera profesional.

¿En cuántos equipos ha jugado Ronaldinho, cuándo y cuáles son?

Antes de Ravenna, Ronaldinho tuvo etapas oficiales con ocho clubes. Con su incorporación al conjunto italiano, la lista aumenta a nueve equipos:

Grêmio | 1998-2001

Paris Saint-Germain | 2001-2003

Barcelona | 2003-2008

AC Milan | 2008-2011

Flamengo | 2011-2012

Atlético Mineiro | 2012-2014

Querétaro | 2014-2015

Fluminense | 2015

Ravenna FC | 2026

Su etapa más destacada llegó con Barcelona, donde alcanzó algunos de los mejores números de su carrera y conquistó, entre otros títulos, la Champions League y dos campeonatos de LaLiga. También levantó la Copa Libertadores con Atlético Mineiro y tuvo una experiencia en la Liga MX con Querétaro.

Italia tampoco es un territorio desconocido para Ronaldinho. Entre 2008 y 2011 defendió al AC Milan, por lo que su llegada al Ravenna representa su regreso al fútbol italiano después de 15 años.

¿Qué torneos juega el Ravenna, en qué liga está y a qué aspira?

Ravenna compite en la Serie C, tercera categoría del sistema profesional italiano. Para la temporada 2026/27 estará nuevamente en esa división después de terminar tercero de su grupo durante el curso anterior y disputar los playoffs de ascenso.

El club también consiguió plaza para disputar la Coppa Italia Frecciarossa gracias a su rendimiento durante la campaña anterior. Además, está contemplada su participación en la Coppa Italia Serie C, donde entrará desde el segundo turno preliminar.

El objetivo deportivo es claro: regresar a la Serie B, categoría en la que el club no compite desde 2008. La temporada pasada quedó cerca de avanzar más lejos en los playoffs y para este ciclo buscará mantenerse entre los protagonistas de la Serie C.

Ronaldinho se incorpora así a un proyecto que combina objetivos deportivos y exposición internacional. A sus 46 años, su presencia no garantiza una participación constante, pero sí deja abierta una posibilidad que parecía improbable hace algunos meses: volver a verlo en un partido profesional y buscando el gol 300 de su carrera.

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