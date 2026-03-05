Loco Abreu rompe el silencio y da actualización sobre el estatus de Gilberto Mora

El estratega explicó que el jugador continúa en proceso de rehabilitación y permanece integrado al grupo para mantener su motivación

Mora y Abreu durante un partido de Tijuana en Liga MX | Imago7

El entrenador de Club Tijuana, Sebastián Abreu, habló sobre la recuperación del joven futbolista Gilberto Mora y dejó claro que, por ahora, no existe una fecha definida para su regreso a las canchas. El estratega explicó que el jugador continúa en proceso de rehabilitación, aunque permanece integrado al grupo para mantener su motivación y acompañamiento dentro del equipo.

Durante la conferencia de prensa tras el juego ante Atlas, Abreu explicó que el futbolista sigue trabajando en su recuperación, pero el cuerpo técnico no quiere apresurar su regreso. “Sobre lo de Gil, no tenemos fecha de cuándo va a regresar, pero él está obviamente integrado al grupo”, comentó el técnico, quien destacó que el acompañamiento diario es fundamental en esta etapa para el jugador.

El entrenador subrayó que la prioridad no solo es la recuperación física, sino también el bienestar emocional del futbolista. “Necesitamos que esté dentro del grupo también para su parte psicológica, su parte anímica, que no se sienta excluido en esta etapa de recuperación”, explicó Abreu, al señalar que la cercanía con sus compañeros ayuda a mantener la confianza del jugador.

Según el estratega uruguayo, la dinámica diaria del equipo es clave para que un jugador lesionado mantenga una mentalidad positiva mientras se recupera. El técnico explicó que por esa razón Mora continúa participando en concentraciones, viajes y actividades del plantel, ya que ese entorno puede acelerar su regreso al máximo nivel competitivo.

Abreu también reflexionó sobre la importancia del aspecto mental en la rehabilitación de un futbolista. El entrenador señaló que, aunque existen herramientas médicas y tecnológicas para mejorar la recuperación física, hay un factor que no puede controlarse con máquinas: la fortaleza mental del jugador durante el proceso de recuperación.

Finalmente, el técnico de Tijuana aseguró que el objetivo es que Gilberto Mora regrese en las mejores condiciones y pueda volver a disfrutar del fútbol en el momento adecuado. En ese sentido, confía en que el acompañamiento del grupo será clave para que el futbolista supere la lesión y pueda retomar su carrera con la mira puesta en futuros retos importantes, incluido el sueño de disputar una Copa del Mundo.

Abreu habla sobre el gol de su hijo ante Atlas

“Felicidad de que nos pudiera dar esa oportunidad de seguir con vida en el partido, la satisfacción como padre de que convierta un gol en esta doble faceta de padre entrenador. Él está en en su proceso de de maduración, de adaptación, y ganando minutos de ir consolidándose y toda una carrera por delante”, afirmó el entrenador.

Aún así, Abreu mantiene los pies en la tierra: “Contento, pero sacando ese lado está el otro lado profesional de entrenador de asumir la responsabilidad, tratar de levantar el barco en lo que tiene que ver a la parte anímica, porque más allá que el ímpetu y el esfuerzo que hicieron los muchachos fue fantástico”.

Te puede interesar: