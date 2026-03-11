Ronaldinho, el genio que brilló en el Mundial de Corea y Japón 2002

Más allá de un trofeo, el brasileño será recordado por su magia y sonrisa dentro y fuera del terreno de juego

Faltan 92 días para el inicio de la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, y en Claro Sports seguimos con el conteo regresivo de los 100 jugadores más importantes en la historia de los Mundiales. Desde este 3 de marzo, con cada nombre que aparece en nuestra lista, destacamos su legado y lo que dejó en el escenario más grande del fútbol. Hoy, nos centramos en el número 92, un mago del balón cuya magia deslumbró al mundo entero: Ronaldinho. La selección brasileña jamás olvidará sus hazañas, que marcaron un antes y un después en la historia de los Mundiales.

La Copa del Mundo de 2002: La consagración de un talento

Ronaldinho Gaúcho, conocido por su sonrisa contagiante y su fútbol impredecible, es sinónimo de talento puro. Su carrera está llena de momentos excepcionales, pero fue en la Copa del Mundo donde desplegó su genialidad de una manera que pocos jugadores han logrado. Con dos participaciones mundialistas, uno de los cuales culminó en título, Ronaldinho dejó su huella en cada paso. En 2002, cuando solo tenía 22 años, formó parte de una selección histórica que conquistó el planeta, y con su estilo único, fue pieza fundamental de la victoria.

Corea y Japón 2002: El inicio de una leyenda

El Mundial de 2002, disputado en Corea y Japón, representó la consagración de un equipo de ensueño. Ronaldinho llegó con grandes expectativas a la justa, aunque no era la principal estrella, ya que Ronaldo Nazario acaparaba los focos. Sin embargo, el mediocampista brasileño demostró desde el principio que podía brillar al lado de los mejores. En el primer encuentro contra Turquía, con una victoria por 2-1, Ronaldinho fue titular, y en el siguiente partido, ante China, también mostró su talento, marcando un penalti en la goleada por 4-0.

El gol de Ronaldinho ante Inglaterra: Su magia se hizo historia

En la tercera jornada de la fase de grupos, el seleccionador Luiz Felipe Scolari decidió darle descanso, y su equipo ganó 5-2 contra Costa Rica sin su participación. Sin embargo, el jugador no tardó en mostrar su valor en los momentos decisivos. En los cuartos de final, contra Inglaterra, fue su mítico gol de tiro libre el que deshizo el empate 1-1 y le dio la victoria a Brasil. Esa genialidad fue un anticipo de lo que vendría.

La final de 2002: La gloria de un joven talentoso

A pesar de su gran rendimiento, Scolari optó por un equipo más experimentado en la semifinal contra Turquía, y Ronaldinho no jugó ni un minuto. Sin embargo, su presencia en la final fue esencial. En el encuentro que Brasil ganó 2-0 contra Alemania, el mediapunta estuvo en el campo durante 81 minutos, ayudando a su equipo a asegurar el título. En total, disputó cinco partidos, anotó dos goles y fue clave en la consecución del quinto título mundial de Brasil.

La Copa del Mundo de 2006: La consolidación y la desilusión

En 2006, Ronaldinho regresó a la Copa del Mundo con un estatus aún más alto, ya consagrado como uno de los mejores futbolistas del mundo. En Alemania, la selección brasileña partía como favorita, y Ronaldinho, junto a Kaká, lideraba un equipo lleno de talento. En la fase de grupos, Brasil comenzó con fuerza, derrotando a Croacia, Australia y Japón, pero el astro brasileño no logró marcar ningún gol, aunque su juego fue fundamental para el funcionamiento del equipo.

Alemania 2006: La actuación completa y el sueño roto

El cruce de octavos de final contra Ghana fue una de las mejores actuaciones de Brasil, que se impuso 3-0. El astro brasileño, aunque no anotó, estuvo presente en todos los momentos clave, jugando los 90 minutos y siendo una amenaza constante para la defensa rival. Sin embargo, el sueño brasileño se esfumó en los cuartos de final, donde un gol de Thierry Henry en el minuto 57 eliminó a Brasil de la competencia. Aunque Ronaldinho luchó hasta el final, poco pudo hacer para evitar la derrota ante Francia.

El final del ciclo de Ronaldinho en los Mundiales

Este Mundial de 2006 significó la última participación de Ronaldinho en una Copa del Mundo. A pesar de tener solo 26 años, el jugador nunca volvió a ser convocado para un torneo mundialista. Su salida temprana del escenario más grande del fútbol dejó un vacío, pero también una lección: la magia del ’10’ no dependía de títulos o trofeos, sino de la forma en que hizo del fútbol un espectáculo de creatividad y alegría para todos los aficionados al deporte.

El legado de Ronaldinho: Más que goles, un arte

Hoy, 92 días antes de la Copa del Mundo 2026, la historia de Ronaldinho sigue viva en cada rincón del fútbol mundial. En los recuerdos de los fanáticos, su imagen con la pelota pegada a los pies, su sonrisa y su habilidad infinita son símbolos de la belleza del fútbol.Aunque su última Copa del Mundo fue en 2006, el legado del brasileño perdura, siendo un referente para generaciones de futbolistas y una inspiración para aquellos que sueñan con jugar el deporte más hermoso del mundo.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Ronaldinho ocupa el puesto número 92 en nuestra lista de los 100 mejores jugadores en la historia de la Copa del Mundo, un reconocimiento a su talento y legado en el torneo más importante del fútbol mundial. El icónico mediocampista brasileño, conocido por su creatividad y magia en el campo, dejó una huella imborrable en la historia del fútbol al conquistar el título mundial en 2002, siendo uno de los grandes artífices del éxito de Brasil en ese torneo.

