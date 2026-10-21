Rays vs Brewers, en vivo la MLB: fecha, horario y dónde ver el Juego 1 de la Serie Mundial 2026

Tampa Bay visita a Milwaukee para el Juego 1 del Clásico de Otoño

¿Cuándo inicia la Serie Mundial? Horario y dónde ver Rays vs Brewers | Claro Sports

Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays están a cuatro victorias de la mayor gloria en la historia de cada franquicia. El camino comienza este viernes, con el Juego 1 de la Serie Mundial, que por primera vez desde 1980 enfrenta a dos equipos que nunca han sido campeones del béisbol de las Grandes Ligas.

En plena era de la sabermetría y de los grandes contratos que amenazan con tener un paro patronal tras el Clásico de Otoño, el título de Major League Baseball lo definirán dos equipos que están entre las menores nóminas del béisbol (Rays es la número 27, los Cerveceros la número 19) y que son novenas que no les definan los famosos ‘tres escenarios’ (ponche, base por bolas o home run), sino que fabrican carreras: 21 equipos pegaron más cuadrangulares que los Rays y solo Toronto tuvo menos que los Cerveceros; ambos batearon .258 para compartir el liderato en MLB, fueron los dos líderes en hits, Top 5 en bases robadas y los Rays, sobre todo, fueron los segundos que menos se poncharon (Milwaukee fue undécimo).

Con el nuevo formato de calendario en MLB, en la que todos los equipos ya juegan al menos una serie ante cada rival, hubo tres juegos entre Milwaukee y Tampa Bay esta temporada regular. Fue apenas la segunda serie de la campaña y se jugó en la casa de los Cerveceros. Los Brewers ganando dos de los tres partidos (cayeron 2-1 antes de ganar 6-2 y 8-2), pero fue hace mucho tiempo: el último juego fue el 1 de abril.

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Brewers vs Rays en vivo: fecha y horario del Juego 1 de la Serie Mundial de la MLB 2026

La Serie Mundial dará inicio el viernes 23 de agosto. El Juego 1 dará inicio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, horario en el que se jugarán todos los partidos del Clásico de Otoño 2026.

¿Dónde ver en vivo el Juego 1 de la Serie Mundial de la MLB 2026, Brewers vs Rays?

La transmisión del primer juego de la Serie Mundial entre Rays y Cerveceros se podrá seguir por TV en México en ESPN, Fox One y Canal 9, además de que en Claro Sports tendremos la cobertura de todo el Clásico de Otoño.

Brewers vs Rays: ¿Cómo llegan al Juego 1 de la Serie Mundial de la MLB?

Milwaukee y Tampa Bay fueron los mejores equipos de cada Liga en la temporada regular, siendo apenas la sexta edición de la Serie Mundial en que se enfrentan en el Clásico de Otoño desde que se sumaron los equipos comodines a la postemporada en 1995.

Los Cerveceros tuvieron el mejor récord de todo el béisbol. Ganaron 103 partidos, un récord para la franquicia, y en los Playoffs solo han perdido un partido, el segundo de la Serie Divisional ante los Padres de San Diego, camino a avanzar en cuatro partidos. En la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, se vengaron de los Dodgers, sus verdugos en esa instancia en 2025, y les barrieron en cuatro partidos para meterse a la Serie Mundial por segunda ocasión en su carrera y primera vez desde 1982.

Los Rays alcanzaron la Serie Mundial por tercera ocasión en su historia (2008, 2020). Ganaron 98 partidos para terminar con el título de la División Este de la Liga Americana y el mejor récord del Joven Circuito, solo superados en victorias por Milwaukee y Dodgers (100). En los Playoffs, barrieron a los Yankees en la Serie Divisional y aunque se fueron abajo 1-2 ante los Cleveland Guardians en la Serie de Campeonato, ganaron los últimos tres partidos para ganar el banderín.

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Ediciones de la Serie Mundial entre el mejor equipo de cada Liga en temporada regular

En tres de las cinco ocasiones que la Serie Mundial la disputaron los mejores equipos de cada Liga, se coronó el de la Nacional. Rays ya sufrió ese destino en 2020, aunque todos los partidos se jugaron en Arlington por la pandemia.

2024: Yankees 1-4 Dodgers

2020: Rays 2-4 Dodgers

2013: Red Sox 4-2 Cardinals

4-2 Cardinals 1999: Yankees 4-0 Braves

4-0 Braves 1995: Cleveland 2-4 Braves

Calendario completo de la Serie Mundial de la MLB 2026: fechas, horarios y dónde ver

El Clásico de Otoño arranca el viernes 23 de octubre. Milwaukee, al tener la mejor marca en la temporada regular, tienen la ventaja de localía, por lo que la Serie Mundial tendrá sus primeros dos partidos en el American Family Field. En caso de irse al máximo, el sexto y séptimo también serían en el parque de los Brewers. Como ha sucedido desde 2022, no habrá partidos en domingo.