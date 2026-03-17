March Madness 2025: bracket, equipos, calendario y resultados de La Locura de Marzo, el torneo de básquetbol colegial de la NCAA

Todo lo que debes saber del torneo de baloncesto colegial de los Estados Unidos

¿Cuándo inicia March Madness 2026? Calendario de partidos | Imagn Images

Para los amantes del básquetbol, pocas épocas el año son mejores que el mes de marzo, cortesía de March Madness. El torneo de la NCAA se juega, buscando al equipo que corte las redes y sea el nuevo campeón nacional, buscando la corona que consiguieron los Florida Gators en 2025.

El domingo 15 de marzo fue el Selection Sunday y ya conocemos el camino hasta el Final Four para 68 universidades que participan en La Locura de Marzo. Así quedaron divididos los equipos en las cuatro regiones y los cruces:

REGIÓN ESTE REGIÓN SUR 1 Duke vs 16 Siena

8 Ohio St. vs 9 TCU

5 St. John’s vs 12 Northern Iowa

4 Kansas vs 13 California Baptist

6 Louisville vs 11 South Florida

3 Michigan State 14 North Dakota State

7 UCLA 10 UCF

2 UConn vs 15 Furman 1 Florida vs 16 Prairie View A&M / Lehigh

8 Clemson vs 9 Iowa

5 Vanderbilt vs 12 McNeese

4 Nebraska vs 13 Troy

6 North Carolina vs 11 VCU

3 Illinois vs 14 Pennsylvania

7 Saint Mary’s vs 10 Texas A&M

2 Houston vs 15 Idaho



REGIÓN OESTE REGIÓN MEDIO OESTE 1 Arizona vs 16 Long Island

8 Villanova vs 9 Utah State

5 Wisconsin vs 12 High Point

4 Arkansas vs 13 Hawai’i

6 BYU vs 11 Texas/NC State

3 Gonzaga vs 14 Kennesaw State

7 Miami vs 10 Missouri

2 Purdue vs 15 Queens 1 Michigan vs 16 UMBC / Howard

8 Georgia vs 9 Saint Louis

5 Texas Tech vs 12 Akron

4 Alabama vs 13 Hofstra

6 Tennessee vs 11 Miami (OH)/SMU

3 Virginia vs 14 Wright St.

7 Kentucky vs 10 Santa Clara

2 Iowa State 15 Tennessee State

El bracket de March Madness 2026

Así queda el cuadro de La Locura de Marzo. Los hipotéticos cruces en el Final Four son Arizona contra Michigan y Duke contra Florida.

El bracket de March Madness 2026 del básquetbol NCAA | NCAA.com

¿Cuándo inicia March Madness 2026? Calendario de partidos del First Four y la primera ronda

La Locura de Marzo arranca el martes 17 de marzo, con los partidos de repechaje, el First Four. De ahí inicia el maratón de tres semanas hasta que encontremos al equipo que cortará las redes en Indianápolis el lunes 6 de abril.

Martes 17 de marzo 16 UMBC vs 16 Howard | 16:40 horas CDMX | Región Medio Oeste 11 Texas vs 11 North Carolina State | 19:15 horas CDMX | Región Oeste



Miércoles 18 de marzo 16 Prairie View A&M vs 16 Lehigh | 16:40 horas CDMX | Región Sur 11 SMU vs 11 Miami (OH) | 19:15 horas CDMX | Región Medio Oeste



Jueves 19 de marzo 9 TCU vs 8 Ohio State | 10:15 horas CDMX | Región Este 13 Troy vs 4 Nebraska | 10:40 horas CDMX | Región Sur 11 South Florida vs 6 Louisville | 11:30 hroas CDMX | Región Este 12 High Point vs 5 Wisconsin | 11:50 horas CDMX | Región Oeste 16 Siena vs 1 Duke | 12:50 horas CDMX | Región Este 12 McNeese vs 5 Vanderbilt | 13:15 horas CDMX | Región Sur 14 North Dakota State vs 3 Michigan State | 14:05 horas CDMX | Región Este 13 Hawai’i vs 4 Arkansas | 14:25 horas CDMX | Región Oeste 11 VCU vs 6 North Carolina | 16:50 horas CDMX | Región Sur 10 Texas A&M vs 7 Saint Mary’s | 17:35 horas CDMX | Región Sur 14 Pennsylvania vs 3 Illinois | 19:25 horas CDMX | Región Sur 9 Saint Louis vs 8 Georgia | 19:45 horas CDMX | Región Medio Oeste 14 Kennesaw State vs 3 Georgia | 20:00 horas CDMX | Región Oeste 15 Idaho vs 2 Houston | 20:10 horas CDMX | Región Sur

Viernes 20 de marzo 10 Santa Clara vs 7 Kentucky | 10:15 horas CDMX | Región Medio Oeste 12 Akron vs 5 Texas Tech | 10:40 horas CDMX | Región Medio Oeste 16 Long Island vs 1 Arizona | 11:35 hroas CDMX | Región Oeste 14 Wrigth State vs 3 Virginia | 11:50 horas CDMX | Región Medio Oeste 15 Tennessee State vs 2 Iowa State | 12:50 horas CDMX | Región Medio Oeste 13 Hofstra vs 4 Alabama | 13:15 horas CDMX | Región Medio Oeste 9 Utah State vs 8 Villanova | 14:10 horas CDMX | Región Oeste 9 Iowa vs 8 Clemson | 16:50 horas CDMX | Región Sur 12 Northern Iowa vs 5 St. John’s | 17:10 horas CDMX | Región Este 10 UCF vs 7 UCLA | 17:25 horas CDMX | Región Este 15 Queens vs 2 Purdue | 17:35 horas CDMX | Región Oeste 13 California Baptist vs 4 Kansas | 19:45 horas CDMX | Región Este 15 Furman vs 2 UConn | 20:00 horas CDMX | Región Este 10 Missouri vs 7 Miami (FL) | 20:10 horas CDMX | Región Oeste



Picks March Madness 2026: los consejos para llenar el bracket del básquetbol NCAA

Tener un bracket perfecto es grado menos que imposible. No fallar ninguno de los 63 partidos del torneo tiene una probabilidad de 1 en más de 9 trillones (para ser exactos, 1 en 9,223,372,036,854,775,808, considerando que los juegos fueran 50-50). Por eso hay concursos millonarios para ganarlos, ya que nadie ha acertado más de 49 seguidos. Todos suelen estar fuera tras el primer fin de semana. Eso no quiere decir que no puedas ganar tu concurso. Aquí te damos algunas recomendaciones:

Elige unas 9 sorpresas por torneo (que el ganador sea el equipo con peor ranking). Los momios suelen ser buena señal.

(que el ganador sea el equipo con peor ranking). Los momios suelen ser buena señal. Los que vienen del First Four suelen ganar algún juego más : no elijas a los 16, sino a los 11.

: no elijas a los 16, sino a los 11. Las Cenicientas suelen irse a casa temprano : si alguien da una sorpresa, es más común que caigan en el siguiente juego a que tengan un viaje mágico. El peor sembrado en llegar a un Final Four fue un #11.

: si alguien da una sorpresa, es más común que caigan en el siguiente juego a que tengan un viaje mágico. El peor sembrado en llegar a un Final Four fue un #11. Mueve a todos los 1 y los 2 a la segunda ronda : en la historia del torneo, el duelo 1 vs 16 solo ha visto 2 sorpresas en 160 ocasiones (UMBC ante Virginia en 2018 y Fairleigh Dickinson ante Purdue en 2023) y 93% de los segundos también pasaron ante los 15 . Avanza a todos estos a la segunda ronda por lo menos, pero luego busca algún upset en la Ronda de 32. Solo dos ocasiones un Final Four lo conformaron todos los sembrados número 1, aunque una fue en 2025 .

: en la historia del torneo, (UMBC ante Virginia en 2018 y Fairleigh Dickinson ante Purdue en 2023) y . Avanza a todos estos a la segunda ronda por lo menos, pero luego busca algún upset en la Ronda de 32. Solo dos ocasiones un Final Four lo conformaron todos los sembrados número 1, . Anatomía del campeón: top en todo : datos de Ken Pom indican que, desde el 2001, 23 de los 24 campeones tuvieron una ofensiva Top 22 y 21 de 24 una defensiva Top 32. Las opciones para 2026: Illinois, Duke, Arizona, Vanderbilt, Michigan, Florida, Houston, Louisville y Iowa State.

: datos de Ken Pom indican que, desde el 2001, 23 de los 24 campeones tuvieron una ofensiva Top 22 y 21 de 24 una defensiva Top 32. Las opciones para 2026: Illinois, Duke, Arizona, Vanderbilt, Michigan, Florida, Houston, Louisville y Iowa State. El campeón suele ser un número 1: desde 1985, 26 de los 40 campeones fueron un primer sembrado, con cinco #2 y cuatro #3. El peor campeón fue Villanova en 1985, como octavo.

¿Quién pasa los partidos de March Madness 2026?

Los partidos del torneo de básquetbol colegial de la NCAA los puedes seguir en Estados Unidos por CBS, TruTV, TNT y TBS. En América Latina, los partidos los transmite ESPN y Disney+.

¿Quiénes son los favoritos para ganar March Madness 2026?

Según los momios de Caliente.mx, estos son los 10 equipos con más probabilidades de cortar las redes en Indianápolis y ser los campeones nacionales de la NCAA. La lista la conforman todos los sembrados número 1 y número 2.

Arizona +333

Duke +333

Michigan +350

Florida +750

Houston +1000

Iowa State +1600

Illinois +2200

Purdue +2800

UConn +3000

Michigan State +4000

¿Cuando se juega March Madness? Las fechas de las rondas del torneo de básquetbol de la NCAA

El domingo 15 de marzo se dio a conocer los 68 equipos que participarán en el Gran Baile, el torneo de básquetbol varonil de la NCAA. Los partidos comienzan el martes 17 y miércoles 18, con el repechaje, el First Four. El primer día tradicional del torneo es el jueves 17 de marzo, con el inicio de la primera ronda.

Selection Sunday: domingo 15 de marzo

First Four: martes 17 y miércoles 18 de marzo

Primera ronda: jueves 19 y viernes 20 de marzo

Segunda ronda: sábado 21 y domingo 22 de marzo

Sweet 16: jueves 26 y viernes 27 de marzo

Elite Eight: sábado 28 y domingo 29 de marzo

Final Four: sábado 4 de abril en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, Indiana

Partido por el título de la NCAA: lunes 6 de abril en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, Indiana

¿Cómo se eligen a los equipos que juegan en March Madness?

En la División I del básquetbol de la NCAA, hay 365 equipos, divididos en 32 conferencias. Al finalizar la temporada regular, cada conferencia tiene un torneo para encontrar al campeón, el cual tiene su pase directo a March Madness, de donde salen los primeros 32 boletos al Gran Baile. Los otros 36 boletos son conocidos como At Large, que son los siguientes mejores equipos en cuanto a marca y los rivales que han enfrentado. Los últimos boletos suelen ser parte de la polémica, ya que se comparan currículums, nivel, rivales de conferencia y más, en la famosa Burbuja.

Al finalizar los torneos de conferencia, la NCAA da a conocer cómo quedan los cruces de los partidos, incluyendo cuatro repechajes (el First Four) para completar el cuadro del torneo de 64 universidades, divididas en cuatro regiones de 16 equipos. Se juega a un partido único. La vida o muerte a 40 minutos (o más). Si ganas, avanzas; si pierdes, te vas a tu casa.

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