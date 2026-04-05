¿Quiénes son las campeonas del NCAA Women’s? Palmarés del básquetbol universitario femenil, lista completa año por año

UCLA, Texas, UConn y South Carolina repiten el Final Four del 2025 en Phoenix. Así está el palmarés del March Madness femenil

¿Quién ha ganado más veces March Madness femenil? | Kirby Lee-Imagn Images

Por primera vez en la historia del March Madness femenil, las UCLA Bruins son las campeonas nacionales. El equipo de la mexicana Gabriela Jaquez superó a South Carolina para cortar las redes en el Final Four 2026 disputado en Arizona.

Un Final Four que repitió a los cuatro equipos respecto al 2025, algo que solo se había dado en una ocasión previa (1995 y 1996), pero UConn, pese a llegar invictas, no pudo refrendar la corona al perder en semifinales ante South Carolina.

¿Cuántos títulos de baloncesto femenil NCAA tiene UConn Huskies?

Rebecca Lobo, Sue Bird, Diana Taurasi, Maya Moore, Tina Charles, Breanna Stewart, Paige Bueckers… la lista de jugadoras históricas que han pasado por Storrs, Connecticut, para jugar en el equipo del coach Geno Auriemma es legendaria y son, por ello, el equipo más ganador en la historia de March Madness femenil. En 2026, llegan con estrellas ya conocidas, como Azzi Fudd y Sarah Strong.

Tienen 12 campeonatos nacionales, con lo que superan a los UCLA de la rama varonil como el equipo más ganador del baloncesto NCAA, ya que los de Westwood tenían 11. Los títulos de las Lady Huskies fueron en 1995, 2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 y ahora 2025, comenzando a ganar justo el año que los Bruins ganaron su undécimo y último en el varonil.

¿Cuántos títulos de baloncesto femenil NCAA tiene UCLA Bruins?

UCLA es la universidad más ganadora del baloncesto NCAA, pero en la rama varonil. En el femenil, nunca habían llegado siquiera al Final Four, hasta el 2025, por lo que es su segunda aparición. Llegaron a su primera final y ahora tienen su primer campeonato nacional.

¿Cuántos títulos de baloncesto femenil NCAA tiene Texas Longhorns?

Las Cuernos Largos tienen, como equipo femenil, un campeonato nacional. Fue el cuarto en la historia, en 1986, cuando vencieron 97-81 a USC de Cheryl Miller, en lo que fue su último partido colegial. La Universidad de Texas en Austin va por su quinto Final Four (1986, 1987, 2003, 2025 y 2026), pero las últimas cuatro acabaron con derrota en semifinales, incluyendo 74-57 ante South Carolina en 2025.

¿Cuántos títulos de baloncesto femenil NCAA tiene South Carolina Gamecocks?

Si UConn es la dinastía história, el Imperio, South Carolina y Dawn Staley están construyendo la Primera Orden. Son el equipo dominante de los últimos tiempos, con tres campeonatos nacionales, todos a partir del 2017. Dicho de otra manera: tres de los últimos ocho fueron para las Gamecocks (2020 no hubo título por la pandemia).

Como UConn, ‘siempre’ están en el Final Four, con ocho ocasiones, todas en los últimos 11 años (2015, 2017, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026). Sus tres campeonatos nacionales llegaron en 2017 con A’ja Wilson, 2022 con Aliyah Boston y 2024 con Kamilla Cardoso.

¿Qué universidad ha ganado más veces el March Madness femenino?

Con el primer campeonato nacional de UCLA, un total de 16 universidades se han hecho del campeonato nacional del baloncesto femenil, siendo las Huskies de UConn las máximas ganadoras.

UConn: 12 (1995, 2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2025)

(1995, 2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2025) Tennessee: 8 (1987, 1989, 1991, 1996, 1997, 1998, 2007, 2008)

South Carolina: 3 (2017, 2022 y 2024 )

) Stanford: 3 (1990, 1992, 2021)

Baylor: 3 (2005, 2012, 2019)

Louisiana Tech: 2 (1982, 1988)

Notre Dame: 2 (2001, 2018)

USC: 2 (1983, 1984)

North Carolina: 1 (1994)

Old Dominion: 1 (1985)

Purdue: 1 (1999)

Texas: 1 (1986)

Texas A&M: 1 (2011)

Texas Tech: 1 (1993)

LSU: 1 (2023)

UCLA: 1 (2026)

Todas las campeonas del NCAA Women’s: resultado de las finales, año por año

2026 – UCLA 79-51 South Carolina

79-51 South Carolina 2025- UConn 82 -59 South Carolina

-59 South Carolina 2024 – South Carolina 87-75 Iowa

87-75 Iowa 2023 – LSU 102-85 Iowa

102-85 Iowa 2022 – South Carolina 64-49 UConn

64-49 UConn 2021 – Stanford 54-53 Arizona

54-53 Arizona 2020 – Cancelado por la pandemia del Covid

2019 – Baylor 82-81 Notre Dame

82-81 Notre Dame 2018 – Notre Dame 61-58 Mississippi State

61-58 Mississippi State 2017 – South Carolina 67-55 Mississippi State

67-55 Mississippi State 2016 – Connecticut 82-51 Syracuse

82-51 Syracuse 2015 – Connecticut 63-53 Notre Dame

63-53 Notre Dame 2014 – Connecticut 79-58 Notre Dame

79-58 Notre Dame 2013 – Connecticut 93-60 Louisville

93-60 Louisville 2012 – Baylor 80-61 Notre Dame

80-61 Notre Dame 2011 – Texas A&M 76-70 Notre Dame

76-70 Notre Dame 2010 – Connecticut 53-47 Stanford

53-47 Stanford 2009 – Connecticut 76-54 Louisville

76-54 Louisville 2008 – Tennessee 64-48 Stanford

64-48 Stanford 2007 – Tennessee 59-46 Rutgers

59-46 Rutgers 2006 – Maryland 78-75 (OT) Duke

78-75 (OT) Duke 2005 – Baylor 84-62 Michigan State

84-62 Michigan State 2004 – Connecticut 70-61 Tennessee

70-61 Tennessee 2003 – Connecticut 73-68 Tennessee

73-68 Tennessee 2002 – Connecticut 82-70 Oklahoma

82-70 Oklahoma 2001 – Notre Dame 68-66 Purdue

68-66 Purdue 2000 – Connecticut 71-52 Tennessee

71-52 Tennessee 1999 – Purdue 62-45 Duke

62-45 Duke 1998 – Tennessee 93-75 Louisiana Tech

93-75 Louisiana Tech 1997 – Tennessee 68-59 Old Dominion

68-59 Old Dominion 1996 – Tennessee 83-65 Georgia

83-65 Georgia 1995 – Connecticut 70-64 Tennessee

70-64 Tennessee 1994 – North Carolina 60-59 Louisiana Tech

60-59 Louisiana Tech 1993 – Texas Tech 84-82 Ohio State

84-82 Ohio State 1992 – Stanford 78-62 Western Kentucky

78-62 Western Kentucky 1991 – Tennessee 70-67 (OT) Virginia

70-67 (OT) Virginia 1990 – Stanford 88-81 Auburn

88-81 Auburn 1989 – Tennessee 76-60 Auburn

76-60 Auburn 1988 – Louisiana Tech 56-54 Auburn

56-54 Auburn 1987 – Tennessee 67-44 Louisiana Tech

67-44 Louisiana Tech 1986 – Texas 97-81 Southern California

97-81 Southern California 1985 – Old Dominion 70-65 Georgia

70-65 Georgia 1984 – Southern California 72-61 Tennessee

72-61 Tennessee 1983 – Southern California 69-67 Louisiana Tech

69-67 Louisiana Tech 1982 – Louisiana Tech 76-62 Cheyney

¿Cuál es el formato del torneo universitario femenil de baloncesto?

March Madness es disputado por 68 universidades: 32 campeonas de División 1 y 36 de los equipos mejor clasificados.

Miércoles 21 y jueves 22 se jugó el ‘First Four’ con cuatro universidades que jugaron un partido de eliminación directa para entrar en el bracket de 64 equipos, el cual esta dividido en cuatro regiones.

Todos los enfrentamientos del torneo se juegan a solo un partido: La victoria te lleva a la siguiente ronda, mientras que la derrota te deja fuera con las manos vacías.

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