¿Quiénes son las campeonas del NCAA Women’s? Palmarés del básquetbol universitario femenil, lista completa año por año
UCLA, Texas, UConn y South Carolina repiten el Final Four del 2025 en Phoenix. Así está el palmarés del March Madness femenil
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Por primera vez en la historia del March Madness femenil, las UCLA Bruins son las campeonas nacionales. El equipo de la mexicana Gabriela Jaquez superó a South Carolina para cortar las redes en el Final Four 2026 disputado en Arizona.
Un Final Four que repitió a los cuatro equipos respecto al 2025, algo que solo se había dado en una ocasión previa (1995 y 1996), pero UConn, pese a llegar invictas, no pudo refrendar la corona al perder en semifinales ante South Carolina.
¿Cuántos títulos de baloncesto femenil NCAA tiene UConn Huskies?
Rebecca Lobo, Sue Bird, Diana Taurasi, Maya Moore, Tina Charles, Breanna Stewart, Paige Bueckers… la lista de jugadoras históricas que han pasado por Storrs, Connecticut, para jugar en el equipo del coach Geno Auriemma es legendaria y son, por ello, el equipo más ganador en la historia de March Madness femenil. En 2026, llegan con estrellas ya conocidas, como Azzi Fudd y Sarah Strong.
Tienen 12 campeonatos nacionales, con lo que superan a los UCLA de la rama varonil como el equipo más ganador del baloncesto NCAA, ya que los de Westwood tenían 11. Los títulos de las Lady Huskies fueron en 1995, 2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 y ahora 2025, comenzando a ganar justo el año que los Bruins ganaron su undécimo y último en el varonil.
¿Cuántos títulos de baloncesto femenil NCAA tiene UCLA Bruins?
UCLA es la universidad más ganadora del baloncesto NCAA, pero en la rama varonil. En el femenil, nunca habían llegado siquiera al Final Four, hasta el 2025, por lo que es su segunda aparición. Llegaron a su primera final y ahora tienen su primer campeonato nacional.
¿Cuántos títulos de baloncesto femenil NCAA tiene Texas Longhorns?
Las Cuernos Largos tienen, como equipo femenil, un campeonato nacional. Fue el cuarto en la historia, en 1986, cuando vencieron 97-81 a USC de Cheryl Miller, en lo que fue su último partido colegial. La Universidad de Texas en Austin va por su quinto Final Four (1986, 1987, 2003, 2025 y 2026), pero las últimas cuatro acabaron con derrota en semifinales, incluyendo 74-57 ante South Carolina en 2025.
¿Cuántos títulos de baloncesto femenil NCAA tiene South Carolina Gamecocks?
Si UConn es la dinastía história, el Imperio, South Carolina y Dawn Staley están construyendo la Primera Orden. Son el equipo dominante de los últimos tiempos, con tres campeonatos nacionales, todos a partir del 2017. Dicho de otra manera: tres de los últimos ocho fueron para las Gamecocks (2020 no hubo título por la pandemia).
Como UConn, ‘siempre’ están en el Final Four, con ocho ocasiones, todas en los últimos 11 años (2015, 2017, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026). Sus tres campeonatos nacionales llegaron en 2017 con A’ja Wilson, 2022 con Aliyah Boston y 2024 con Kamilla Cardoso.
¿Qué universidad ha ganado más veces el March Madness femenino?
Con el primer campeonato nacional de UCLA, un total de 16 universidades se han hecho del campeonato nacional del baloncesto femenil, siendo las Huskies de UConn las máximas ganadoras.
- UConn: 12 (1995, 2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2025)
- Tennessee: 8 (1987, 1989, 1991, 1996, 1997, 1998, 2007, 2008)
- South Carolina: 3 (2017, 2022 y 2024)
- Stanford: 3 (1990, 1992, 2021)
- Baylor: 3 (2005, 2012, 2019)
- Louisiana Tech: 2 (1982, 1988)
- Notre Dame: 2 (2001, 2018)
- USC: 2 (1983, 1984)
- North Carolina: 1 (1994)
- Old Dominion: 1 (1985)
- Purdue: 1 (1999)
- Texas: 1 (1986)
- Texas A&M: 1 (2011)
- Texas Tech: 1 (1993)
- LSU: 1 (2023)
- UCLA: 1 (2026)
Todas las campeonas del NCAA Women’s: resultado de las finales, año por año
- 2026 – UCLA 79-51 South Carolina
- 2025- UConn 82-59 South Carolina
- 2024 – South Carolina 87-75 Iowa
- 2023 – LSU 102-85 Iowa
- 2022 – South Carolina 64-49 UConn
- 2021 – Stanford 54-53 Arizona
- 2020 – Cancelado por la pandemia del Covid
- 2019 – Baylor 82-81 Notre Dame
- 2018 – Notre Dame 61-58 Mississippi State
- 2017 – South Carolina 67-55 Mississippi State
- 2016 – Connecticut 82-51 Syracuse
- 2015 – Connecticut 63-53 Notre Dame
- 2014 – Connecticut 79-58 Notre Dame
- 2013 – Connecticut 93-60 Louisville
- 2012 – Baylor 80-61 Notre Dame
- 2011 – Texas A&M 76-70 Notre Dame
- 2010 – Connecticut 53-47 Stanford
- 2009 – Connecticut 76-54 Louisville
- 2008 – Tennessee 64-48 Stanford
- 2007 – Tennessee 59-46 Rutgers
- 2006 – Maryland 78-75 (OT) Duke
- 2005 – Baylor 84-62 Michigan State
- 2004 – Connecticut 70-61 Tennessee
- 2003 – Connecticut 73-68 Tennessee
- 2002 – Connecticut 82-70 Oklahoma
- 2001 – Notre Dame 68-66 Purdue
- 2000 – Connecticut 71-52 Tennessee
- 1999 – Purdue 62-45 Duke
- 1998 – Tennessee 93-75 Louisiana Tech
- 1997 – Tennessee 68-59 Old Dominion
- 1996 – Tennessee 83-65 Georgia
- 1995 – Connecticut 70-64 Tennessee
- 1994 – North Carolina 60-59 Louisiana Tech
- 1993 – Texas Tech 84-82 Ohio State
- 1992 – Stanford 78-62 Western Kentucky
- 1991 – Tennessee 70-67 (OT) Virginia
- 1990 – Stanford 88-81 Auburn
- 1989 – Tennessee 76-60 Auburn
- 1988 – Louisiana Tech 56-54 Auburn
- 1987 – Tennessee 67-44 Louisiana Tech
- 1986 – Texas 97-81 Southern California
- 1985 – Old Dominion 70-65 Georgia
- 1984 – Southern California 72-61 Tennessee
- 1983 – Southern California 69-67 Louisiana Tech
- 1982 – Louisiana Tech 76-62 Cheyney
¿Cuál es el formato del torneo universitario femenil de baloncesto?
March Madness es disputado por 68 universidades: 32 campeonas de División 1 y 36 de los equipos mejor clasificados.
Miércoles 21 y jueves 22 se jugó el ‘First Four’ con cuatro universidades que jugaron un partido de eliminación directa para entrar en el bracket de 64 equipos, el cual esta dividido en cuatro regiones.
Todos los enfrentamientos del torneo se juegan a solo un partido: La victoria te lleva a la siguiente ronda, mientras que la derrota te deja fuera con las manos vacías.