NFL bye weeks 2026: así quedan las semanas de descanso para cada equipo

Conoce cuándo descansa cada equipo de la NFL en esta temporada regular, con los primeros ‘byes’ en el mes de octubre

NFL bye weeks 2026 | CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES VIA AFP

Cada que hay una temporada de la NFL, uno de los aspectos que los jugadores, coaches y aficionados buscan de inmediato es cuándo descansa su equipo. Las ‘bye weeks’ son un punto clave de la planeación de cada campaña, más cuando el fútbol americano profesional ha incrementando su presencia internacional y cada vez más equipos tienen viajes fuera de Estados Unidos para jugar al menos un partido en 2026.

El mes de septiembre ya quedó en el retrovisor y estamos a nada de que empiecen las semanas de descanso. Te presentamos toda la información sobre ello.

¿Cuándo inician las semanas de descanso de la NFL y cuándo terminan?

La temporada 2026 de la NFL inició más tarde que otras, con el kickoff el 9 de septiembre. Eso lleva a tener el primer descanso ya en el mes de octubre, a partir de la Semana 5, del día 8 al 12 de octubre.

MÁS INFORMACIÓN: Las fechas de todos los partidos del calendario NFL 2026

Calendario de las semanas de descanso NFL 2026 y los equipos en bye por jornada

Los primeros dos equipos que tendrán su bye serán en la Semana 5. Será hasta la jornada alrededor de Acción de Gracias cuando volvamos a tener 16 partidos de vuelta, tras lo cual hay dos descansos más.

Semana 1 | Ninguno

Semana 2 | Ninguno

Semana 3 | Ninguno

Semana 4 | Ninguno

Semana 5 (2) | Carolina Panthers, Kansas City Chiefs .

. Semana 6 (4) | Cincinnati Bengals, Detroit Lions, Miami Dolphins y Minnesota Vikings .

. Semana 7 (4) | Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers y Washington Commanders .

. Semana 8 (4) | Houston Texans, New Orleans Saints, New York Giants y San Francisco 49ers .

. Semana 9 (2) | Pittsburgh Steelers y Tennessee Titans .

. Semana 10 (4) | Chicago Bears, Denver Broncos, Philadelphia Eagles y Tampa Bay Buccaneers .

. Semana 11 (6) | Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Green Bay Packers, Los Angeles Rams, New England Patriots y Seattle Seahawks .

. Semana 12 (0) | Ninguno

Semana 13 (4) | Baltimore Ravens, Indianapolis Colts, Las Vegas Raiders y New York Jets.

Semana 14 (2) | Arizona Cardinals y Dallas Cowboys .

. Semana 15 | Ninguno

Semana 16 | Ninguno

Semana 17 | Ninguno

Semana 18 | Ninguno

¿Cuándo es la semana de descanso de Dallas? La fecha del bye week de los Cowboys

Dallas estará de descanso en la Semana 14, junto a Cardinals, siendo los dos últimos equipos en tener su descanso.

¿Cuándo es la semana de descanso de Pittsburgh? La fecha del bye week de los Steelers

Los Acereros tendrán su descanso en la Semana 9, junto a los Titans.

¿Cuándo es la semana de descanso de New England? La fecha del bye week de los Patriots

Nueva Inglaterra es de los equipos que forman parte del bye más grande, en la Semana 11 junto a Falcons, Browns, Packers, Rams y Seahawks.

¿Cuándo es la semana de descanso de Kansas City? La fecha del bye week de los Chiefs

Kansas City no jugará en la Semana 5, siendo el primer equipo que descansa, junto a Carolina.

¿Cuándo es la semana de descanso de Green Bay? La fecha del bye week de los Packers

Los Empacadores, al igual que los Patriots, tienen su descanso en la jornada con más equipos en bye: la Semana 11.

¿Cuándo es la semana de descanso de San Francisco? La fecha del bye week de los 49ers

Los 49ers tienen su bye en la Semana 8, junto a Texans, Saints y Giants.