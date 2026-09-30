Estados Unidos arrasa después del Mundial: el efecto Pochettino ya se siente

El USMNT de Pochettino promedia 4 goles por encuentro en esta ventana FIFA demostrando su gran nivel ofensivo

El USMNT viene de golear a Chile y Perú | TIM VIZER / AFP

La selección masculina de Estados Unidos arrancó su nuevo ciclo con una ofensiva que llama la atención. En dos amistosos de esta ventana FIFA, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino marcó ocho goles y mostró una variedad de nombres en la definición. La imagen que deja esta primera muestra es la de un grupo que encuentra rutas con rapidez y no depende de una sola figura para resolver.

El balance ofensivo resulta llamativo por la cantidad y también por la distribución. Perú y Chile no llegaron al último Mundial, aunque siguen siendo rivales que exigen lectura y ritmo. Conceder tres goles en dos partidos deja claro que la defensa tiene márgenes de mejora, sobre todo en transiciones y en la protección del área. Aun así, el balance que deja el USMNT tras estos dos partidos es sumamente positivo.

Este arranque sirve como termómetro para un proyecto que busca identidad sin renunciar a resultados. La idea no es celebrar en exceso dos amistosos, sino tomar nota de señales que pueden sostenerse en el tiempo. La profundidad del ataque, la llegada de jóvenes con talento e instinto y la participación de piezas consolidadas dan un piso más amplio para lo que viene en la CONCAF Nations League y en el camino hacia la Copa América.

Una ofensiva repartida que reduce la dependencia de figuras

El dato más relevante de estos dos partidos fue la variedad de goleadores. Julian Hall y Sebastian Berhalter sumaron dos goles cada uno, mientras que el resto de la cuenta llegó por medio de Justin Ellis, Malik Tillman, Chris Richards y Mathis Albert. Esa distribución indica que el USMNT no puso toda la carga en uno o dos nombres propios, sino que activó varias opciones en el último tercio.

La capacidad del USMNT para repartir los goles entre varios nombres cambia la lógica del ataque y obliga a los rivales a defender más espacios. Cuando no todo depende de un 9 goleador, las llegadas aparecen desde distintas zonas y con distintos perfiles.

El resultado es un rival que no puede concentrarse en una sola amenaza y que termina cediendo espacios en el área o en los costados.

Defensa con tareas pendientes y una agenda apretada por delante

El otro lado de la moneda aparece en la parte defensiva. Tres goles en contra en dos partidos dejan claro que hay aspectos por ajustar. Las transiciones defensivas, la cobertura en los costados y la comunicación en el área fueron los puntos que más expusieron Perú y Chile. Se trata de detalles que el cuerpo técnico puede trabajar antes de compromisos más exigentes.

La buena noticia es que el calendario ofrece más pruebas en casa y con poco desgaste de viaje. Después de los duelos ante Perú y Chile, el USMNT tiene programados otros dos amistosos en esta ventana.

Se trata de choques ante México y Canadá, en territorio estadounidense. Ambos partidos cerrarán esta serie de cuatro amistosos y darán más información sobre el nivel real del equipo en esta fase de rearmado.

Próximos partidos del USMNT en esta ventana FIFA

3 de octubre de 2026: Estados Unidos vs México en Glendale, Arizona | 10:00 p. m. hora del Este

Estados Unidos vs México en Glendale, Arizona | 10:00 p. m. hora del Este 6 de octubre de 2026: Estados Unidos vs Canadá en Saint Paul, Minnesota | 8:00 p. m. hora del Este

Estos dos compromisos permitirán ver si el USMNT mantiene su efectividad en ataque y si logra afinar los detalles que todavía le generan problemas atrás. La ventana sirve como laboratorio para Pochettino, pero también como carta de presentación ante una afición que espera un equipo competitivo y con ideas claras.

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