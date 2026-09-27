Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 3, al momento

Baltimore Ravens y Dallas Cowboys vivirán una jornada histórica en el mítico Estadio de Maracaná, partido que busca conquistar el corazón de Brasil

Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys, en vivo online la NFL | Claro Sports

El Estadio Maracaná de Río de Janeiro se prepara para una jornada histórica de la NFL. Los Dallas Cowboys y Baltimore Ravens se enfrentan este domingo 27 de septiembre a las 14:25 horas, tiempo del centro de México, en un encuentro correspondiente a la Semana 3 que marcará la primera vez que un partido de temporada regular de la liga se dispute en este mítico escenario brasileño. Con ambos equipos en busca de su segunda victoria del año, el duelo también representa una nueva apuesta de la NFL por conquistar al público de Sudamérica. Dallas aparece como local administrativo en esta sede neutral, mientras Baltimore llega con el antecedente de un claro dominio sobre su rival, con una marca histórica de 6-1. Los Cowboys recuperaron el paso con una contundente victoria de 37-20 sobre Washington, impulsados por Dak Prescott y CeeDee Lamb, mientras los Ravens intentarán responder después de una inesperada derrota por 24-17 ante New Orleans, con Lamar Jackson y Derrick Henry como sus principales cartas ofensivas.

El choque presenta un duelo de estilos y varias historias por seguir desde el primer golpe. Baltimore cuenta con uno de los ataques más productivos de la NFL y un poderoso juego terrestre, justo frente a una defensa de Dallas que permite 173.5 yardas por partido por tierra, por lo que Henry y Jackson pueden tener un papel determinante. Del otro lado, Prescott suma seis pases de anotación en las primeras dos semanas y tendrá enfrente a una secundaria de Baltimore con nombres como Kyle Hamilton y Marlon Humphrey. Los Cowboys, además, llegan con bajas importantes en su perímetro, mientras los Ravens buscarán aprovechar cada espacio para conectar con receptores como Zay Flowers. Todo está listo para una noche especial en Brasil, con dos equipos de récord 1-1 y mucho en juego desde el Maracaná. Sigue todas las acciones, jugada a jugada y el minuto a minuto de Ravens vs Cowboys a través de Claro Sports.