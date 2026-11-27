‘Mr. Irelevant’ quedó descartado por una lesión de tobillo para enfrentar a los Seattle Seahawks. Mac Jones será el quarterback titular de los 49ers por primera vez en 385 días

El lanzador de 26 años sufrió una lesión de tobillo | Reuters

Los San Francisco 49ers sufrieron una baja de cara a la Semana 12 de la temporada 2026 de la NFL. Brock Purdy quedó descartado para enfrentar a los Seattle Seahawks este domingo 29 de noviembre debido a una lesión en el tobillo, por lo que Mac Jones asumirá los controles de la ofensiva.

El entrenador Kyle Shanahan confirmó la ausencia del quarterback este viernes, después de que el jugador no pudiera participar en los entrenamientos de la semana. Purdy sufrió la lesión durante la victoria por 35-10 ante los Minnesota Vikings en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

La baja llega en un momento en el que San Francisco lidera la División Oeste de la Conferencia Nacional con una marca de nueve victorias y una derrota, mientras que Seattle, vigente campeón del Super Bowl, registra seis triunfos y cuatro descalabros.

¿Qué lesión tiene Brock Purdy y cuánto tiempo estará fuera?

Purdy sufrió un esguince de tobillo durante el segundo cuarto del encuentro ante Minnesota. Pese a las molestias, el mariscal de campo permaneció sobre el emparrillado y terminó el compromiso con 21 pases completos en 26 intentos, 255 yardas y tres touchdowns.

Su actuación en territorio mexicano le permitió recibir el reconocimiento como Jugador Ofensivo de la Semana de la Conferencia Nacional. Sin embargo, la evolución de la lesión le impidió incorporarse a los trabajos del equipo durante los días posteriores al encuentro.

Shanahan descartó que se trate de un esguince alto de tobillo, aunque reconoció que la recuperación no avanzó al ritmo esperado. Los 49ers mantienen la esperanza de recuperar a Purdy para la Semana 13, pero todavía no existe una fecha confirmada para su regreso.

¿Cuándo fue el último partido de Mac Jones como titular en la NFL?

Mac Jones volverá a iniciar un partido de la NFL después de un año y 20 días, es decir, 385 días sin ser titular. La última ocasión en la que encabezó la ofensiva de San Francisco fue el 9 de noviembre de 2025, durante la derrota por 42-26 frente a Los Angeles Rams.

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En aquel compromiso, el exquarterback de los New England Patriots completó 33 de 39 pases para 319 yardas, tres touchdowns y una intercepción. Durante la temporada pasada disputó ocho encuentros como titular ante los problemas físicos de Purdy, con un balance de cinco victorias y tres derrotas.

En total, Jones registró 2,151 yardas por aire, 13 pases de anotación, seis intercepciones y un porcentaje de efectividad del 69.6% en 11 apariciones durante la temporada regular de 2025. Ahora tendrá la oportunidad de disputar su primer encuentro como titular en 2026, ante unos Seahawks que buscan recortar distancias en la clasificación divisional y mantenerse en la pelea por los playoffs.