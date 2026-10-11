49ers vs Seahawks en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 5, al momento

Sigue todos los detalles de este emocionante partido de la NFL desde el Lumen Field de Seattle

49ers vs Seahawks en vivo la NFL 2026. | Claro Sports

Los San Francisco 49ers visitan a los Seattle Seahawks este domingo 11 de octubre en el Lumen Field, en uno de los enfrentamientos de la Semana 5 de la NFL 2026. El equipo dirigido por Kyle Shanahan llega con marca de cuatro victorias y ninguna derrota, tras superar a Rams, Cardinals, Dolphins y Broncos. Brock Purdy buscará mantener el paso perfecto de San Francisco ante uno de sus rivales de la NFC Oeste, en un partido que puede modificar las posiciones de la división y que pondrá a prueba el funcionamiento ofensivo de los visitantes frente a la defensiva de Seattle.

Los Seahawks llegan con récord de 3-1 y la intención de alcanzar a los 49ers en la cima de la división. El conjunto comandado por Sam Darnold viene de derrotar a Los Angeles Chargers, después de sufrir su primera derrota de la temporada ante Washington Commanders. Una de las claves del encuentro será el enfrentamiento entre la defensiva de Seattle y el ataque de San Francisco, encabezado por Purdy, quien deberá encontrar opciones para avanzar por aire y tierra. Los 49ers también enfrentan problemas por lesiones, entre ellas la de Nick Bosa, mientras que Seattle deberá compensar la ausencia del corredor Jadarian Price.

El partido entre Seattle Seahawks y San Francisco 49ers comenzará a las 14:25 horas, tiempo del centro de México, este domingo 11 de octubre. El encuentro se disputará en el Lumen Field de Seattle, Washington. Además de la disputa por el liderato de la NFC Oeste, el resultado tendrá importancia en los criterios de desempate divisionales rumbo a la postemporada.