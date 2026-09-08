Quiñones y Camberos se unen a la lista de mexicanos nominados al Balón de Oro

El jugador del Al Qadisiya y la futbolista del América vuelven a poner a México en la gala más importante del fútbol mundial

Quiñones y Camberos hacen que México vuelva al Balón de Oro. | Imago7.

El fútbol mexicano volvió a tener presencia entre los candidatos al Balón de Oro. Julián Quiñones y Scarlett Camberos fueron incluidos oficialmente este martes entre los 30 nominados de ambas ramas al reconocimiento que entrega France Football, después de una temporada en la que combinaron éxitos en sus clubes y con la Selección Mexicana.

La aparición de Quiñones amplía una lista que durante casi dos décadas permaneció sin nuevos representantes en el apartado varonil. Antes de él, Guillermo Ochoa, Rafael Márquez, Javier Hernández, Andrés Guardado y Giovani dos Santos habían aparecido en diferentes instancias de selección del premio, aunque no todos llegaron al listado definitivo de candidatos.

Julián Quiñones regresa a México a la lista oficial después de 11 años

La diferencia en el caso de Quiñones es que su nombre sí forma parte de los 30 candidatos oficiales de 2026. France Football destaca que el atacante disputó 46 partidos durante la temporada 2025-26, registró 41 goles y cinco asistencias. Además, terminó como campeón de goleo de la Saudi Pro League con 33 tantos en 31 encuentros. A esos números agregó cuatro anotaciones con México en su primera Copa del Mundo.

Con ello, el atacante se convierte en el segundo mexicano que alcanza una lista oficial del Balón de Oro después de Ochoa y rompe una espera de 19 años. Hasta el momento, ningún futbolista mexicano ha ganado el reconocimiento.

Entre los nombres que nunca pudieron competir aparece Hugo Sánchez. El delantero vivió sus mejores años con el Real Madrid cuando el reglamento todavía restringía el premio a jugadores de nacionalidad europea. Su temporada 1989-90 quedó como una de las principales referencias de su carrera: marcó 38 goles en la Liga española y obtuvo la Bota de Oro europea.

Scarlett Camberos y América también ponen a México en el Balón de Oro

La edición de 2026 también marca un precedente en la rama femenil. Scarlett Camberos fue incluida oficialmente entre las 30 candidatas al Balón de Oro Femenil, convirtiéndose en la primera futbolista mexicana en aparecer entre las nominadas al reconocimiento individual. France Football contabiliza para la atacante del América 47 partidos, 27 goles y siete asistencias durante el periodo evaluado.

América Femenil también forma parte de los cinco candidatos al premio de Club Femenil del Año junto con Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes. El conjunto mexicano obtuvo durante el ciclo el Clausura 2026 y la Copa de Campeones de Concacaf W, además del Campeón de Campeonas, resultados que acompañaron su primera candidatura al reconocimiento.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el próximo lunes 26 de octubre en Londres, en la edición número 70 del reconocimiento creado por France Football. Allí se conocerá hasta dónde puede llegar la representación mexicana en un año que ya dejó las nominaciones individuales de Julián Quiñones y Scarlett Camberos, además de la candidatura del América Femenil.

El Balón de Oro nació en 1956 y originalmente estaba reservado a futbolistas europeos. En 1995 France Football modificó el reglamento para permitir la participación de jugadores de cualquier nacionalidad que militaran en Europa, mientras que en 2007 abrió definitivamente el premio a futbolistas de cualquier liga del mundo. Ese último cambio permitió que un mexicano apareciera por primera vez en la votación.

¿Qué mexicanos han sido nominados al Balón de Oro?

Guillermo Ochoa abrió el camino en 2007. El entonces portero del América integró la lista de 50 candidatos elaborada por France Football y terminó empatado en la posición 30 de la clasificación tras recibir un punto. Hasta la aparición de Quiñones en 2026, Memo había sido el único mexicano que llegó a una lista oficial que posteriormente produjo una clasificación del Balón de Oro.

Rafael Márquez fue considerado en 2010, año marcado por su última etapa con el Barcelona y su participación con México en el Mundial de Sudáfrica. Sin embargo, el defensa no apareció entre los 23 candidatos definitivos del primer FIFA Balón de Oro, lista en la que sí estuvieron Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Cristiano Ronaldo, Wesley Sneijder y David Villa, entre otros.

Un año después llegó el turno de Javier Hernández. El “Chicharito” entró en la preselección de 50 jugadores para la edición de 2011 después de marcar 20 goles durante su primera temporada con Manchester United y disputar la final de la Champions League. El atacante, no obstante, quedó fuera del corte definitivo de 23 futbolistas.

La presencia mexicana volvió a repetirse en 2015, cuando Andrés Guardado y Giovani dos Santos fueron incluidos en una lista preliminar de 59 jugadores. Guardado venía de conquistar la Eredivisie con el PSV, mientras que Giovani recibió la consideración durante el año en el que dejó Villarreal para incorporarse al LA Galaxy. Ninguno avanzó a la nómina definitiva.

De esta manera, los mexicanos que han aparecido en listas o prelistas relacionadas con el Balón de Oro varonil son Guillermo Ochoa en 2007, Rafael Márquez en 2010, Javier Hernández en 2011, Andrés Guardado y Giovani dos Santos en 2015 y, ahora, Julián Quiñones en 2026.

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