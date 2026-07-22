Fernando Tatis Jr. conecta el jonrón más largo de la temporada en triunfo de Padres

De acuerdo con las mediciones de Statcast, el cuadrangular registró una velocidad de salida de 111 millas por hora y una velocidad de bate de 82.2 mph

El dominicano conectó un jonrón de 474 pies | Reuters

Fernando Tatis Jr. firmó uno de los batazos más destacados de la temporada 2026 en las Grandes Ligas. El dominicano conectó un jonrón de 474 pies, el más largo registrado este año en la MLB, durante la victoria 8-3 de los Padres de San Diego sobre los Braves de Atlanta en el Truist Park.

El cuadrangular llegó en la octava entrada, cuando Tatis aprovechó un slider que quedó en la zona por parte del relevista JR Ritchie. El jardinero de San Diego hizo contacto para enviar la pelota hasta el fondo de las tribunas entre el jardín izquierdo y central, sin dejar dudas desde que la bola salió del bate.

De acuerdo con las mediciones de Statcast, el jonrón registró una velocidad de salida de 111 millas por hora y una velocidad de bate de 82.2 mph. Su distancia proyectada superó por un pie el jonrón de 473 pies que Drake Baldwin, receptor de Atlanta, había conectado un mes antes.

“Es precioso sentir eso, verlo de inmediato”, declaró Tatis después del encuentro. El quisqueyano también aseguró que este cuadrangular tuvo un significado distinto al jonrón de 477 pies que conectó en el Coors Field durante la temporada 2021, debido a las condiciones de altura que existen en Colorado.

Tatis terminó el partido con tres imparables en cinco turnos, un doble, el cuadrangular y tres carreras impulsadas. Además, alcanzó su tercer jonrón en los últimos cuatro encuentros y el octavo de la campaña, después de un inicio en el que tuvo que esperar hasta el 30 de mayo para conseguir su primer vuelacercas.

La actuación del dominicano formó parte de una noche en la que San Diego castigó con cuatro jonrones al pitcheo de los Braves. Manny Machado conectó dos cuadrangulares solitarios, uno en la quinta entrada y otro en la sexta, para llegar a 22 en la temporada y extender a 12 partidos su racha alcanzando al menos una base.

Jackson Merrill también participó en la ofensiva con un jonrón durante un ataque de tres carreras en la cuarta entrada, con el cual los Padres tomaron una ventaja que ya no perdieron. Machado amplió la diferencia en los siguientes episodios, mientras Tatis cerró la producción con su batazo de 474 pies y un doble.

En el montículo, Walker Buehler superó un inicio con problemas de control y lanzó cinco entradas y dos tercios. El abridor permitió dos carreras, dos imparables y otorgó cinco bases por bolas, pero logró retirar a 10 bateadores consecutivos entre la segunda y la sexta entrada. Con el resultado, San Diego igualó a una victoria por equipo la serie de cuatro partidos ante Atlanta.

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