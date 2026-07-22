Fernando Tatís Jr. firma el cuadrangular más largo de la temporada, pero ¿cuál es el más lejano de la historia?

El toletero de los Padres se adueñó del jonrón más largo del año en la MLB, superando por un pie la marca de Drake Baldwin.

Tatis conectó un jonrón kilométrico | TODD KIRKLAND / GETTY IMAGES VIA AFP

Fernando Tatis Jr. volvió a recordarle a todos por qué es uno de los toleteros más temidos del béisbol actual. El dominicano conectó un cuadrangular que viajó 474 pies entre el jardín izquierdo y el central, convirtiéndose en el jonrón más largo de lo que va de la temporada 2026 en la MLB.

Un batazo que dejó boquiabierto al Truist Park

El estelar de los Padres de San Diego sacó la pelota en el octavo inning, un momento clave que terminó impulsando la victoria 8-3 sobre los Bravos de Atlanta. El público en Truist Park se quedó viendo cómo la bola salía disparada hacia una zona que pocos bateadores logran alcanzar, y las cámaras de MLB capturaron cada segundo del vuelo del batazo.

111 MPH off the bat, 474 feet into the bleachers 🤯



This ball did not stand a CHANCE against Fernando Tatis Jr.!



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Tatis venía de un inicio de temporada complicado a la hora de conectar jonrones, así que este golpe llegó como una explosión de poder que sus fanáticos esperaban desde hace semanas.

Lo interesante es que este no es el jonrón más largo en la carrera del propio Tatis. Ese honor sigue perteneciendo a un bombazo de 477 pies que disparó en Coors Field en junio de 2021, así que el dominicano ya tiene experiencia mandando la pelota a distancias prácticamente inhumanas.

Antes del batazo de Tatis, la marca de la temporada la tenía Drake Baldwin, el receptor de los propios Bravos, quien había conectado un cuadrangular de 473 pies en ese mismo estadio el mes pasado. Tatis apareció y le arrebató el récord por apenas un pie de diferencia, una cifra mínima que en el béisbol de las grandes distancias representa todo un simbolismo. Este tipo de duelos silenciosos entre bateadores de poder son parte de lo que hace tan entretenida cada temporada de MLB, porque cualquier turno al bate puede reescribir una marca.

¿Cuál es el jonrón más largo de la historia?

Hablar de batazos gigantes obliga a mencionar el capítulo más legendario de todos. Muchos historiadores del béisbol coinciden en queel jonrón más largo jamás registrado fue el de Mickey Mantle en 1953, en el Griffith Stadium de Washington, un batazo estimado en 565 pies que todavía genera debate por lo artesanal que era la medición en esa época. En la era moderna, con tecnología Statcast, el récord oficial pertenece a Giancarlo Stanton, quien en 2016 conectó un cuadrangular de 504 pies, la distancia más larga jamás medida con precisión digital.

El batazo de Tatis todavía está lejos de esas marcas históricas, pero deja claro que su poder sigue creciendo y que el resto de la temporada promete más momentos así en cada estadio que visite.

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