WTA 500 Guadalajara anuncia a sus estrellas para la edición 2026

La ucraniana Marta Kostyuk, número 11 del mundo, será una de las principales figuras, mientras que Renata Zarazúa dará la cara por México

Marta Kostyuk y Renata Zarazúa | John E. Sokolowski-Imagn Images/Imago7

El Guadalajara Open WTA 500 dio a conocer la lista de jugadoras que participarán en su edición 2026, programada del 13 al 19 de septiembre en las canchas duras del Centro Panamericano de Tenis, en Zapopan. El torneo repartirá una bolsa de 1.2 millones de dólares y contará con algunas de las tenistas mejor ubicadas en el ranking mundial.

La lista estará encabezada por la ucraniana Marta Kostyuk, número 11 del mundo, quien llega después de una temporada en la que conquistó el WTA 1000 de Madrid y alcanzó las semifinales de Roland Garros. También estará presente la estadounidense Iva Jovic, actual campeona del torneo y número 14 de la clasificación femenil.

Entre las participantes aparece Anna Kalinskaya, ubicada en el sitio 22 del ranking. La rusa conquistó el torneo de Dubái en 2024 y volverá a competir en Guadalajara dentro de un cuadro que también contará con la checa Sara Bejlek, número 29 del mundo, quien recientemente eliminó a Aryna Sabalenka en Cincinnati.

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Magdalena Frech también regresará al Centro Panamericano de Tenis. La polaca, número 37 del ranking, levantó el trofeo en Guadalajara durante la edición de 2024 y buscará convertirse en la primera jugadora que consigue un segundo campeonato en este torneo desde su creación.

El cuadro contará además con Cristina Bucsa, número 40 del mundo, medallista olímpica en dobles en Paris 2024 y campeona vigente del Abierto de Mérida. La representación latinoamericana estará encabezada por la colombiana Camila Osorio, ubicada en el puesto 58, y por la mexicana Renata Zarazúa, número 71 del ranking.

Zarazúa tendrá una nueva oportunidad de competir por un título de la WTA en territorio mexicano. La capitalina volverá a presentarse ante el público de Guadalajara dentro de una edición que combinará jugadoras del Top 20, campeonas anteriores y representantes de Latinoamérica.

Gustavo Santoscoy, director del torneo, informó además que Julia García Ruiz recibirá un wild card para disputar la fase de clasificación. La michoacana obtuvo la invitación después de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde consiguió dos medallas de oro y una de bronce.

El Guadalajara Open celebrará su quinta edición después de comenzar su historia como torneo WTA 1000. Jessica Pegula conquistó el título en 2022, María Sakkari se coronó en 2023, Magdalena Frech lo hizo en 2024 e Iva Jovic se quedó con el campeonato en 2025. La edición 2026 continuará del 13 al 19 de septiembre con Jovic y Frech nuevamente dentro del cuadro en busca de repetir el título.

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