Día de Muertos en Los Ángeles: los eventos y desfiles que no te puedes perder

Altares, música mexicana, danza folclórica y procesiones forman parte de la agenda cultural del sur de California, con opciones gratuitas para disfrutar en familia

Los eventos por el Día de Muertos se extenderán toda la semana / Shutterstock

Los Ángeles mantiene viva la tradición del Día de Muertos con una agenda que combina altares comunitarios, procesiones, música y festivales familiares. Desde el centro histórico hasta Long Beach y Glendale, habrá celebraciones para quienes desean honrar a sus seres queridos y compartir las costumbres mexicanas en Estados Unidos.

A partir de este jueves 29 de octubre, varias actividades se extenderán durante el fin de semana y algunas continuarán hasta el 7 de noviembre. Estas son las principales opciones para organizar una visita, muchas de ellas gratuitas.

Olvera Street y Grand Park: altares y procesiones

En Olvera Street, ubicada en 125 Paseo de la Plaza, las celebraciones continuarán hasta el 2 de noviembre. Cada noche, a las 6:00 p.m. (PT), Teatro del Barrio presenta Danza de la Muerte, seguida de las tradicionales procesiones del novenario. El 31 de octubre y los días 1 y 2 de noviembre también habrá espectáculos y pintura facial durante la tarde. La entrada es gratuita.

Por su parte, Gloria Molina Grand Park, en 200 N. Grand Ave., reúne 17 altares bajo el tema “El poder de uno”, con la participación de artistas y organizaciones comunitarias. Los visitantes pueden aportar fotografías, recuerdos o mensajes al altar comunitario.

Canoga Park y Long Beach: festivales para el domingo

El domingo 1 de noviembre, Canoga Park celebrará la edición número 26 de su festival de Día de Muertos sobre Sherman Way, entre Topanga Canyon Boulevard y Canoga Avenue. La programación incluye música, bailes, comida, altares, actividades artísticas, automóviles clásicos, una procesión cultural y un concurso de La Catrina. Es una alternativa para quienes viven en el Valle de San Fernando.

En Long Beach, el festival anunciado para Rainbow Lagoon, en 400 E. Shoreline Drive, se realizará el 1 de noviembre, de 1:00 a 7:00 p.m. (PT), con entrada gratuita.

Biblioteca Central y Forest Lawn: cultura para toda la familia

La Biblioteca Central de Los Ángeles, en 630 W. Fifth St., ofrecerá el 1 de noviembre una celebración gratuita y bilingüe con cuentos, música y actividades artísticas durante la tarde. Es una opción para acercar a los niños al significado del Día de Muertos mediante propuestas educativas y culturales.

Ese mismo día, Forest Lawn, en 1712 S. Glendale Ave., celebrará la tradición con altares, danza folclórica, mariachi y las marionetas de Bob Baker. La programación combina homenajes a los difuntos con espectáculos para distintas edades, en una alternativa cultural para las familias del área de Glendale.

Self Help Graphics: una procesión el 7 de noviembre

La agenda continuará el sábado 7 de noviembre con la edición número 53 de la celebración de Self Help Graphics & Arts. La procesión está anunciada para las 2:00 p.m. (PT), con salida desde Mariachi Plaza, en Boyle Heights, y estará encabezada por Danza Azteca Chicomecoatl rumbo a la sede de la organización, en la intersección de 1st Street y Anderson Street.

Después se prevé una fiesta comunitaria al aire libre con Los Lobos, La Santa Cecilia, altares, puestos de artistas, comida y actividades creativas.

Las celebraciones del Día de Muertos representan una oportunidad para mantener vivas las tradiciones mexicanas y compartirlas con las nuevas generaciones. En Los Ángeles, cada altar y procesión ofrece una forma distinta de recordar a los seres queridos y celebrar la identidad cultural de la comunidad latina.

Para quienes todavía buscan desfiles, altares y música, Olvera Street, Canoga Park y Self Help Graphics figuran entre las alternativas anunciadas. Revisa las páginas oficiales para confirmar horarios y posibles cambios antes de desplazarte.

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