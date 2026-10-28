Pan de muerto casero: receta fácil para celebrar el Día de Muertos en EE.UU.

Aprende a preparar pan de muerto tradicional con ingredientes fáciles de conseguir, desde la masa hasta el toque final de azúcar

Es fácil hacer pan de muerto / Shutterstock

El aroma del azahar, la textura esponjosa y la cubierta de azúcar convierten al pan de muerto en uno de los símbolos más queridos de la tradición mexicanade Día de Muertos. Cada otoño, miles de familias latinas en Estados Unidos recuperan esta costumbre para honrar a sus seres queridos y compartir un pedacito de su cultura con las nuevas generaciones.

Prepararlo en casa es más sencillo de lo que parece. Aunque requiere tiempo para que la masa repose y crezca, no necesitas equipo profesional ni ingredientes difíciles de encontrar. Con harina de trigo, huevos, mantequilla, azúcar y un toque de naranja, puedes conseguir un pan suave y aromático para acompañar con café, chocolate caliente o atole.

Ingredientes para preparar pan de muerto tradicional

Esta receta rinde aproximadamente ocho porciones, dependiendo del tamaño de las piezas. Antes de comenzar, reúne los siguientes ingredientes:

4 tazas de harina de trigo de uso general (all-purpose flour).

½ taza de azúcar.

2¼ cucharaditas de levadura seca activa (un sobre de aproximadamente 7 gramos).

½ taza de leche tibia.

3 huevos grandes y 1 yema.

½ taza de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente.

1 cucharada de ralladura de naranja.

1 cucharadita de agua de azahar o extracto de vainilla.

½ cucharadita de sal.

¼ de taza de azúcar adicional para decorar.

2 cucharadas de mantequilla derretida para barnizar.

La leche debe estar tibia, no caliente, para ayudar a activar la levadura sin dañarla. Si no encuentras agua de azahar en tu supermercado habitual, puedes utilizar vainilla y conservar la ralladura de naranja para mantener el aroma cítrico característico.

Cómo hacer pan de muerto: paso a paso

Activa la levadura. Mezcla la leche tibia con una cucharada del azúcar y la levadura. Deja reposar entre 5 y 10 minutos, hasta que aparezca espuma en la superficie. Si la mezcla no muestra actividad, revisa la fecha de caducidad de la levadura y la temperatura de la leche antes de continuar.

Prepara la masa. En un recipiente grande, combina la harina, el azúcar restante y la sal. Agrega los huevos, la yema, la ralladura de naranja, el agua de azahar o la vainilla y la mezcla de levadura. Incorpora poco a poco la mantequilla a temperatura ambiente hasta obtener una masa uniforme.

Amasa hasta conseguir una textura elástica. Trabaja la mezcla durante unos 10 a 15 minutos a mano, o entre 8 y 10 minutos con una batidora equipada con gancho para masa. Al principio puede sentirse pegajosa, pero debe volverse más suave y elástica. Evita añadir demasiada harina, ya que esto podría dejar el pan seco.

Deja reposar la masa. Forma una bola, colócala en un recipiente ligeramente engrasado y cúbrela con un paño limpio o plástico para alimentos. Déjala crecer en un lugar templado durante una hora y media o dos horas, o hasta que duplique su volumen. El tiempo puede variar según la temperatura de la cocina.

Forma los panes y sus huesitos. Divide la masa en ocho porciones y reserva una pequeña cantidad para decorar. Forma bolas con las porciones principales y, con la masa reservada, crea tiras pequeñas que puedas moldear con los dedos para darles la apariencia de huesos. Coloca dos tiras cruzadas sobre cada pan y añade una bolita en el centro.

Hornea hasta que estén dorados. Acomoda las piezas en una bandeja con papel para hornear y déjalas reposar otros 30 a 45 minutos. Precalienta el horno a 350°F (175°C) y hornea durante 20 a 25 minutos, o hasta que los panes estén ligeramente dorados y bien cocidos. Si se doran demasiado rápido, vigila el horno para evitar que se resequen.

Añade el toque final. Deja que los panes se enfríen unos minutos. Barnízalos con mantequilla derretida y espolvorea azúcar por toda la superficie. Para una cubierta más uniforme, procura que el pan todavía esté ligeramente tibio, pero no demasiado caliente.

Cómo conservar el pan de muerto y disfrutarlo en familia

El pan de muerto casero sabe especialmente bien el mismo día de su preparación, cuando conserva una miga tierna y una cubierta delicada. Si sobra, guárdalo en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante dos o tres días. También puedes congelarlo sin la cubierta de azúcar y calentarlo suavemente antes de servirlo; después, añade la mantequilla y el azúcar para recuperar su acabado tradicional.

En Estados Unidos, esta receta también puede convertirse en una actividad familiar para acercar a los niños a las costumbres mexicanas. Mientras preparan la masa, pueden conversar sobre las ofrendas, las fotografías, las flores de cempasúchil y el significado de los alimentos que se colocan para recordar a quienes ya no están. Así, el pan deja de ser solo un postre de temporada y se transforma en una forma de mantener vivas las raíces culturales lejos de México.

El Día de Muertos se celebra principalmente el 1 y 2 de noviembre, aunque muchas comunidades organizan festivales y actividades durante todo octubre. Preparar pan de muerto en casa permite sumarse a esas celebraciones con una receta accesible, compartir sabores tradicionales con amigos y vecinos y crear nuevos recuerdos alrededor de la mesa. No hace falta ser un experto en repostería, basta con respetar los tiempos de reposo y disfrutar cada paso del proceso.

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