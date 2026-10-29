Quién era la actriz Barbara Barrie: falleció en Nueva York por muerte asistida

La artista fue nominada al Oscar en 1979 como ‘Mejor Actriz de Reparto’ por su participación en la película ‘Breaking Away’

Barbara Barrie era defensora de la ley de muerte asistida. Foto: Shutterstock

La actriz Barbara Barrie, recordada por su trayectoria en cine, televisión y Broadway, falleció el 28 de octubre en circunstancias especiales: muerte asistida. Su deceso se produjo en Nueva York, estado que desde agosto legalizó la Ley de Asistencia Médica para Morir. Tenía 95 años.

Los representantes de la familia confirmaron que el fallecimiento de Barrie “fue asistido médicamente de acuerdo con la ley, de la cual ella era defensora y promotora”, según informó la estación KCCI8, afiliada a la cadena CBS y con sede en Iowa.

La muerte de Barbara Barrie, nominada al Oscar en 1979, ocurrió en su residencia ubicada en Manhattan. Reportes de medios indicaron que había sido diagnosticada con un cáncer terminal, aunque no se divulgó qué tipo de cáncer. Sin embargo, su condición de salud fue clave para poder recibir la muerte asistida.

Barrie también había hablado años atrás de otro problema de salud: la fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad crónica e incurable que afecta los pulmones. Su fallecimiento ocurre apenas unos días después de la muerte de la actriz Susan Saint James, a los 80 años, debido a un cáncer pancreático.

¿Qué se sabe de la muerte asistida de Barbara Barrie en Nueva York?

El caso de Barrie se produce pocos meses después de la entrada en vigor de la Ley de Asistencia Médica para Morir de Nueva York. La gobernadora Kathy Hochul firmó la legislación el 6 de febrero de 2026 y la normativa comenzó a aplicarse el 5 de agosto de ese año, después de un período destinado a preparar las directrices y los procedimientos correspondientes.

La ley permite que adultos residentes de Nueva York con una enfermedad terminal incurable e irreversible, y un pronóstico de seis meses de vida o menos, soliciten una receta de medicamentos que pueden decidir administrarse por sí mismos. Para acceder a esta opción deben cumplir una serie de requisitos médicos y legales.

Los representantes de Barrie confirmaron que su fallecimiento se realizó conforme a la legislación y que ella había apoyado esta opción. Sin embargo, no se ofrecieron más detalles y tampoco medicamentos se utilizaron.

Los requisitos establece la ley de muerte asistida

De acuerdo con el Departamento de Salud del estado de Nueva York, la normativa incorpora varias salvaguardas para comprobar que la decisión sea voluntaria y que el paciente reúna los criterios de elegibilidad.

Entre las principales disposiciones se encuentran:

El paciente debe ser mayor de 18 años y residente de Nueva York.

La enfermedad debe ser terminal, incurable e irreversible, con una expectativa de vida de seis meses o menos.

Dos médicos deben confirmar la enfermedad y que el paciente tiene capacidad para tomar una decisión informada.

La solicitud oral debe quedar grabada en video o audio y también debe presentarse una petición escrita con dos testigos.

Se requiere una evaluación de salud mental por parte de un psicólogo o psiquiatra para determinar la capacidad de decisión.

Deben transcurrir cinco días entre la emisión de la receta y el momento en que puede surtirse.

El paciente debe administrarse el medicamento por sí mismo y puede cambiar de opinión o retirar su solicitud.

La ley también obliga al médico a informar sobre las alternativas disponibles, incluidos los cuidados paliativos y los servicios de hospicio. Además, prohíbe que alguien que pueda obtener un beneficio económico de la muerte del paciente actúe como testigo.

¿Quién era la actriz Barbara Barrie?

Nacida como Barbara Berman en Chicago en 1931, la actriz creció en Corpus Christi, Texas. Según reseña New York Times, su interés por la interpretación comenzó durante la infancia, y con el tiempo construyó una carrera que abarcó producciones teatrales, películas y series de televisión.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue la película ‘Breaking Away’, estrenada en 1979. Su interpretación le valió una nominación al premio Oscar en la categoría de mejor actriz de reparto. La historia, centrada en un grupo de jóvenes de Indiana y sus aspiraciones, se convirtió en una de las producciones más recordadas de aquella etapa de su carrera.

Barrie también formó parte del elenco original del musical ‘Company’, de Stephen Sondheim, por el que recibió una nominación al premio Tony en 1970.

En televisión participó en numerosas producciones, entre ellas ‘Barney Miller’, ‘Suddenly Susan’, ‘Nurse Jackie’ y ‘Law & Order: Special Victims Unit’. Para una parte del público estadounidense, su rostro quedó asociado a los papeles de madre y abuela que interpretó en distintas etapas de su carrera.

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