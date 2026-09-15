Taylor Swift deja los Emmy y aparece con Tom Cruise para apoyar a Travis Kelce en Arrowhead

La cantante decidió no asistir a la gala de los Emmy y eligió acompañar a Travis Kelce en el inicio de temporada de la NFL

Taylor Swift aparece junto a Tom Cruise en Arrowhead | Jay Biggerstaff-Imagn Images

Taylor Swift tenía una cita con la televisión y la industria del entretenimiento, pero decidió cambiar la alfombra roja por las gradas del Arrowhead Stadium. La cantante no acudió a los Premios Emmy y en su lugar viajó a Kansas City para acompañar a su esposo Travis Kelce durante el inicio de la temporada de la NFL.

La ganadora de 14 premios Grammy apareció junto a Tom Cruise en el inmueble de los Chiefs para presenciar el duelo ante los Denver Broncos. La presencia de Swift tuvo un significado especial, ya que fue la primera vez que vio jugar a Kelce desde que ambos contrajeron matrimonio durante el verano.

Aunque su proyecto “The Eras Tour: The Final Show” estaba nominado en la categoría de Mejor Especial de Variedades Pregrabado, Swift decidió no asistir a la ceremonia celebrada en Los Ángeles. El reconocimiento ya había sido entregado previamente en los Creative Arts Emmys, donde “The Muppet Show” obtuvo el premio.

La ausencia de la cantante incluso fue parte de la narrativa de la gala. Los Emmy prepararon un segmento especial con el elenco de “Law & Order: Special Victims Unit”, encabezado por Mariska Hargitay, en el que intentaban descubrir si Swift estaría presente en la ceremonia. Al final apareció en el sketch, aunque interpretando un personaje y no como invitada real del evento.

En cambio, Swift regresó al escenario donde comenzó una de las historias más comentadas de los últimos años. Su vínculo con Kelce nació precisamente después de una presentación en el Arrowhead Stadium, cuando el jugador intentó acercarse a ella al tratar de entregarle una pulsera de la amistad durante su concierto.

Después de aquel episodio, Kelce lanzó una invitación pública para que la cantante asistiera a uno de sus partidos. Swift aceptó acudir a un encuentro de los Chiefs contra los Bears en 2023 y, desde entonces, la relación evolucionó hasta llegar a su boda celebrada el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden.

La ceremonia reunió a figuras del deporte y el entretenimiento. Adam Sandler fue el encargado de oficiar la boda, mientras que Stevie Nicks realizó una presentación musical. Entre los invitados estuvieron Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Ethan Hawke, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Chris Rock, Steven Spielberg y figuras de la NFL como Tom Brady.

Ahora, la atención vuelve al terreno deportivo. Kelce decidió continuar su carrera después de una temporada complicada para Kansas City, en la que los Chiefs terminaron con récord de 6-11 y perdieron a Patrick Mahomes por una lesión en la rodilla izquierda. Con su quarterback recuperado y con Swift nuevamente presente en Arrowhead, el equipo inició una nueva campaña con la intención de volver a competir por el campeonato de la NFL.

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