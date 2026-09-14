Se confirma la causa de muerte de Hayden Panettiere

La actriz estadounidense fue hallada inconsciente en una vivienda de Greenville, en Carolina del Sur

Hayden Panettiere falleció el pasado 16 de agosto. Foto: Lev Radin / AFP

Se revela la causa de muerte de Hayden Panettiere, un caso que hasta ahora se había tratado como una posible sobredosis. La actriz falleció el pasado 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur. Tenía 36 años.

Según fuentes policiales citadas por el portal TMZ, la famosa habría muerto después de tomar una sola pastilla de oxicodona que, de acuerdo con los investigadores, estaba adulterada con una cantidad letal de fentanilo.

¿De qué murió exactamente Hayden Panettiere?

La hipótesis investigativa señala que Hayden Panettiere, que luchó contra la depresión posparto, sufrió una sobredosis mortal provocada por esta pastilla de oxicodona que en realidad estaba cargada con fentanilo.

El reporte de TMZ indica que la actriz aparentemente se había reunido en Los Ángeles con un presunto proveedor de estupefacientes al que las autoridades estarían investigando.

Cabe aclarar que, citando a la Oficina del Forense del Condado de Greenville, el mismo medio informó previamente que la autopsia no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido al fallecimiento. En este sentido, la causa de muerte permanecía bajo investigación.

Incluso, los resultados toxicológicos oficiales no han sido anunciados por las autoridades y el New York Post señaló que podrían tardar hasta 12 semanas después del fallecimiento de la artista.

El fentanilo puede ser 50 veces más potente que otras drogas

El pasado 16 de agosto, los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de la 1:51 pm, debido a una mujer inconsciente y en paro cardíaco dentro de una vivienda en Greenville. Los paramédicos intentaron reanimarla, pero Panettiere fue declarada muerta en el lugar a las 2:32 pm.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el fentanilo fabricado ilegalmente suele aparecer en el mercado como polvo o en pastillas falsificadas que pueden parecer medicamentos como la oxicodona. Además, puede estar presente sin que la persona que consume la pastilla sepa que lo contiene.

La agencia de salud también destaca que el fentanilo puede ser 50 veces más potente que la heroína y 100 veces potente que la morfina. Y advierte que las pastillas falsificadas, como pudiera ser el caso de Hayden Panettiere, pueden contener cantidades potencialmente mortales de esta sustancia.

La DEA participa en la investigación

La Administración para el Control de Drogas (DEA) está tratando de determinar quién pudo haberle proporcionado la sustancia que provocó la sobredosis.

Según reportes previos de TMZ, Brian Hickerson, expareja de Panettiere, se encontraba en el apartamento de Greenville cuando sufrió el paro cardíaco. Su hermano, Zach Hickerson, fue quien la encontró inconsciente y se realizó una llamada al 911.

Brian estaba en otra habitación y posteriormente mostró a la policía una bolsa con medicamentos que pertenecían a la actriz, indicó el medio.

La policía no hizo públicos los nombres de los medicamentos encontrados, pero se filtró a la prensa que también había naloxona, conocida comercialmente como Narcan. Este medicamento es utilizado para revertir una sobredosis de opioides.

Hasta el momento, Brian Hickerson no ha sido identificado públicamente como sospechoso de haber causado la muerte de Panettiere.

En mayo de 2026, la famosa publicó sus memorias, ‘This Is Me: A Reckoning’, en las que habló sobre su consumo de alcohol y opioides. Además, contó sobre la depresión posparto que experimentó después del nacimiento de su hija Kaya, en 2014.

Panettiere contó que su relación con las sustancias comenzó cuando todavía era adolescente. Y en una entrevista con People recordó que, cuando tenía 15 años, alguien de su equipo le ofreció pastillas antes de una aparición pública.

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