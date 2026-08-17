De Juan Gabriel ‘Mi primer Bellas Artes’ a La noche del demonio: todos los estrenos en agosto 2026

La cartelera mexicana cerrará agosto con terror, comedia, animación, música y el regreso restaurado de Juan Gabriel al Palacio de Bellas Artes

Estrenos segunda mitad de agosto | @Cinemex

La segunda mitad de agosto de 2026 ofrecerá una cartelera marcada por el terror, la comedia, el cine familiar y los espectáculos musicales. Entre los lanzamientos principales aparecen ‘La noche del demonio: Están entre nosotros’, ‘Coyote vs. ACME’ y la versión restaurada del primer concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes.

El calendario comenzará a tomar fuerza el jueves 20 de agosto y mantendrá novedades hasta el viernes 28. Además de películas comerciales, las salas mexicanas recibirán funciones especiales como el concierto de Ghost grabado en la Ciudad de México y el reestreno de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ por su aniversario número 25. Las fechas están sujetas a cambios en cada cadena y ciudad.

Juan Gabriel ‘Mi primer Bellas Artes’: fecha de estreno, horario y salas

La película-concierto ‘Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes’ se estrenará el viernes 28 de agosto de 2026, exactamente diez años después de la muerte del “Divo de Juárez”. La distribución estará a cargo de Cinemex Alternativo y la exhibición abarcará más de 250 salas en México, además de complejos seleccionados de Estados Unidos y Latinoamérica, según la información difundida sobre el proyecto y la cartelera oficial de Cinemex.

La producción recupera el concierto que Juan Gabriel ofreció en mayo de 1990 en el Palacio de Bellas Artes, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional. La edición preparada para cines contará con imagen restaurada, sonido Dolby Atmos y una introducción inédita realizada con material de los ensayos previos. La reedición fue encabezada por la directora María José Cuevas y la casa productora Mezcla.

No habrá un horario único para todo el país. Las funciones dependerán de la programación de cada complejo y podrán consultarse al seleccionar la ciudad y la sucursal en la página o aplicación de Cinemex. La preventa comenzó el 28 de julio y existen boletos para salas tradicionales, Premium y Platino, con precios variables según el complejo y el tipo de asiento.

El material tendrá una duración aproximada de una hora con 50 minutos y permitirá escuchar canciones como “Amor eterno”, “Querida”, “Hasta que te conocí”, “No vale la pena”, “Yo no nací para amar” y “El Noa Noa”. La fecha fue elegida como un homenaje a Juan Gabriel y como una oportunidad para acercar el histórico espectáculo a una generación que no pudo verlo en vivo. La proyección del 28 de agosto también fue confirmada como estreno simultáneo en México y Latinoamérica por el National Museum of Mexican Art.

¿Cuándo se estrena en México la película La noche del demonio: Están entre nosotros?

La nueva entrega de la franquicia ‘Insidious’ llegará a los cines mexicanos el jueves 20 de agosto de 2026. Sony Pictures México presenta la producción con el título La noche del demonio: Están entre nosotros, mientras que internacionalmente es conocida como ‘Insidious: Out of the Further’.

La historia se concentra en Gemma, una madre joven que vuelve a la casa donde creció para criar a su hija. Su vida cambia cuando descubre que puede viajar a El Más Allá, el espacio habitado por las almas perdidas dentro del universo de la saga. El conflicto aumenta al comprobar que no solamente puede entrar en esa dimensión, sino que también posee la capacidad de trasladar entidades al mundo real.

Amelia Eve interpreta a Gemma, mientras que Brandon Perea forma parte del elenco principal. Lin Shaye regresará como Elise Rainier, uno de los personajes más reconocidos de la franquicia, aunque esta entrega presenta una nueva familia y desarrolla una historia distinta a la de los Lambert. Jacob Chase, responsable de ‘Come Play’, dirige la cinta y también firma el guion.

La producción está respaldada por Jason Blum, Oren Peli, James Wan y Leigh Whannell, figuras vinculadas con la creación y el desarrollo de Insidious. La película buscará ampliar la mitología de El Más Allá y explicar las consecuencias de abrir una conexión directa entre ese territorio y el mundo de los vivos.

Estrenos en el cine en agosto 2026

El jueves 20 de agosto también se estrenará ‘Relajadas y muy peligrosas’, una comedia sobre un grupo de amigas cuyo viaje a un spa se transforma en una aventura marcada por secretos y situaciones fuera de control. A esa jornada se suma ‘Código: Venganza’, encabezada por Jason Statham. La oferta combinará así terror sobrenatural, comedia y acción durante el primer fin de semana de la segunda quincena.

La música volverá a ocupar la pantalla grande el miércoles 26 de agosto con ‘Ghost: 2 Big to Rig’. La película-concierto recupera imágenes de la gira Skeletour grabadas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, junto con escenas detrás de cámaras y material de backstage. También tendrá funciones en formato IMAX.

El jueves 27 llegará uno de los estrenos más esperados: ‘Coyote vs. ACME’. La producción combina animación y acción real para contar la demanda que el Coyote presenta contra la empresa responsable de los productos defectuosos utilizados durante sus intentos por atrapar al Correcaminos. John Cena, Will Forte y Lana Condor encabezan el reparto de esta historia inspirada en los personajes de Looney Tunes.

Ese mismo día se estrenarán ‘Solo por una noche’, comedia romántica protagonizada por Monica Barbaro, Callum Turner y Maya Hawke, y ‘La guerra de los últimos’, una historia postapocalíptica con Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley. También está programada Bendito corazón, mientras que ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ regresará a las salas para celebrar 25 años de su estreno original.

El cierre llegará el 28 de agosto con Juan Gabriel y su primera presentación en Bellas Artes. La segunda mitad del mes tendrá opciones para públicos distintos, pero el regreso del ‘Divo de Juárez’ y el nuevo capítulo de ‘La noche del demonio’ aparecen como los dos acontecimientos centrales.

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