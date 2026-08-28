Juan Gabriel a 10 años de su muerte: top de sus mejores canciones y polémicas que marcaron la vida del Divo de Juárez

Alberto Aguilera Valadez falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, cuando tenía 66 años

Juan Gabriel | ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Este viernes 28 de agosto de 2026 se cumplen diez años de la muerte de Juan Gabriel. Alberto Aguilera Valadez falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, cuando tenía 66 años y se encontraba en Estados Unidos como parte de la gira ‘México es Todo’. Dos días antes había ofrecido un concierto en The Forum de Los Ángeles.

El paso de una década mantiene su catálogo en circulación a través de distintas plataformas, versiones de otros intérpretes, reediciones y homenajes, especialmente en el Mundial 2026, donde la canción ‘Hasta que te Conocí’ fue el ‘Himno’ de la afición mexicana en los festejos del Tricolor. Universal Music Publishing señala que el compositor vendió más de 100 millones de discos, trabajó como productor para distintos artistas y dejó más de mil 500 obras, mientras que la Lotería Nacional ubica su producción por encima de las mil 800 composiciones.

Sin embargo su legado y quedó marcado por su fortuna, con disputas familiares, reclamos de paternidad y controversias sobre la herencia. A esto se suman episodios ocurridos durante su carrera, entre ellos la oposición a su llegada al Palacio de Bellas Artes, sus conflictos fiscales, la batalla por los derechos de sus canciones y las preguntas que durante años recibió sobre su vida privada.

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Juan Gabriel: ¿Cuál es la trayectoria del Divo de Juárez y sus mejores canciones? Top 10

Alberto Aguilera Valadez nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Parte de su infancia transcurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad que terminó vinculada con su nombre artístico y con el inicio de su carrera. Antes de utilizar el nombre Juan Gabriel llegó a presentarse como Adán Luna y, en 1971, comenzó su etapa discográfica con El alma joven, material que incluyó “No tengo dinero”.

Su repertorio pasó por balada, ranchera, bolero y pop. Además de interpretar sus propias composiciones, escribió material llevado a la voz de Rocío Dúrcal, Lucha Villa, Lola Beltrán y otros cantantes. Fue nominado seis veces al Grammy, ingresó al Latin Songwriters Hall of Fame y recibió reconocimientos de Billboard y ASCAP.

Con motivo de los diez años de su muerte, estas son 10 sus mejores temas, según Billboard Latin y Billboard Español:

Querida. Publicada dentro de Recuerdos II en 1984. Billboard la coloca en el primer sitio de su selección y registra que llegó al número 10 de Hot Latin Songs en 1998. Hasta que te conocí. Forma parte de Pensamientos, de 1986, y alcanzó el segundo sitio de Hot Latin Songs en 1987. Amor eterno. Juan Gabriel escribió la canción y Rocío Dúrcal la llevó a su repertorio en 1984. El tema regresó al top 10 de Hot Latin Songs después de la muerte del compositor. Así fue. La canción fue grabada por Isabel Pantoja y también quedó asociada a las interpretaciones de Juan Gabriel en concierto. Se me olvidó otra vez. Otro de los temas de su catálogo que pasó a diferentes generaciones de intérpretes. Maná realizó una versión para su MTV Unplugged. Te lo pido por favor. La canción ocupa la sexta posición del recuento elaborado por Billboard. No tengo dinero. Fue una de las primeras piezas con las que Juan Gabriel comenzó a tener presencia discográfica al inicio de los años setenta. Costumbres. La composición también quedó ligada a Rocío Dúrcal y forma parte del repertorio escrito por Juan Gabriel para otras voces. Abrázame muy fuerte. El tema alcanzó el número uno de Hot Latin Songs y permaneció nueve semanas en esa posición durante 2001. El Noa Noa. La canción hace referencia al centro nocturno de Ciudad Juárez donde Alberto Aguilera comenzó a presentarse antes de consolidar su carrera.

¿Cuáles fueron las polémicas que marcaron la vida de Juan Gabriel?

Uno de los capítulos que generó debate ocurrió en mayo de 1990, cuando Juan Gabriel se presentó en el Palacio de Bellas Artes acompañado por músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Antes de las funciones hubo cartas, críticas y solicitudes para impedir su presentación. Parte de la discusión se centró en si un intérprete de música popular debía ocupar ese recinto. Los conciertos se realizaron del 9 al 12 de mayo y el episodio quedó como parte de la discusión sobre la separación entre la cultura popular y los espacios institucionales.

Además, su vida privada también estuvo sometida durante años a preguntas relacionadas con su orientación sexual. Juan Gabriel nunca dio una definición pública sobre ese aspecto de su intimidad. En una entrevista de 2002 con Fernando del Rincón respondió con una frase que pasó a formar parte de las referencias alrededor de su figura: “Lo que se ve no se pregunta”. La atención sobre este tema continuó durante distintas etapas de su carrera.

Otro conflicto se produjo con BMG Ariola. Entre 1986 y 1994, Juan Gabriel sostuvo una disputa relacionada con los derechos de su catálogo y las regalías derivadas de sus composiciones. Durante ese periodo decidió no grabar material nuevo. El acuerdo alcanzado en 1994 le permitió retomar las grabaciones y después publicó Gracias por esperar.

El intérprete también tuvo problemas con las autoridades fiscales, diferencias relacionadas con impuestos desde finales de los años ochenta, el embargo de propiedades y su detención en 2005 por una acusación de defraudación fiscal equiparada. Posteriormente quedó en libertad tras el pago de una fianza.

Después de su muerte aparecieron nuevos conflictos alrededor de su patrimonio, como personas que afirmaban ser hijos del cantante y una batalla relacionada con el testamento. El documento sucesorio reconoció a Iván Aguilera como heredero universal, aunque se presentaron impugnaciones y otros procedimientos vinculados con los bienes y derechos del compositor.

Juan Gabriel: estas son las actividades en la CDMX a 10 años de su muerte

La Ciudad de México tiene distintas actividades este 28 de agosto. En Plaza Garibaldi se programó un homenaje gratuito de las 16:00 a las 20:00 horas, organizado por la alcaldía Cuauhtémoc, con música en vivo. Reportes publicados este viernes también señalan actividades desde las 07:00 horas alrededor de la estatua del cantante y la participación de Jaime Varela.

Otra opción es Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes, reedición para cine del concierto de 1990. La versión cuenta con restauración de imagen y sonido y se estrena este 28 de agosto en Cinemex. La cadena anunció funciones con motivo del décimo aniversario luctuoso, mientras que la producción de 2026 está a cargo de María José Cuevas sobre el material dirigido originalmente por Benjamín Estavillo.

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México desarrolla el programa Amor eterno. Memoria y moda inspirada en el Divo de Juárez. Este viernes 28 de agosto contempla karaoke de 11:00 a 13:00 horas, una programación durante el día en IBERO 90.9 y la apertura de una exposición en la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, que permanecerá hasta el 30 de septiembre. El programa continuará con talleres en septiembre y concluirá el 8 de octubre.

La Lotería Nacional también dedicó su sorteo de este viernes al décimo aniversario de Juan Gabriel. El evento está programado a las 20:00 horas en el Teatro Lotería Nacional, ubicado en avenida Hidalgo 130, colonia Guerrero. Para la ocasión se emitió un billete conmemorativo y el sorteo tendrá un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series.

Así, el décimo aniversario luctuoso encuentra a Juan Gabriel nuevamente en salas de cine, espacios culturales, Garibaldi, radio y actividades institucionales. A diez años del 28 de agosto de 2016, canciones como “Querida”, “Hasta que te conocí”, “Amor eterno” y “El Noa Noa” siguen funcionando como punto de encuentro entre su trayectoria y las generaciones que continúan escuchando su obra.

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