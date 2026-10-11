¡Rompe récord mexicano! Jorge Luis Cruz impone nueva marca nacional en maratón

Lo hizo en el Maratón de Chicago, competencia donde quedó en el lugar 16

Jorge Luis Cruz (en medio), nuevo récord mexicano en marartón. | @jorgecruz0023

El atletismo mexicano escribió una nueva página en su historia este domingo 11 de octubre de 2026. Jorge Luis Cruz rompió el récord nacional de maratón durante su participación en el Maratón de Chicago, al detener el cronómetro en 2 horas, 8 minutos y 13 segundos, registro con el que superó una marca que permaneció vigente durante más de tres décadas.

El corredor mexiquense terminó en el puesto 16 de la clasificación general y logró superar los 2:08:30 que Dionicio Cerón consiguió en el Maratón de Londres de 1995. Con una diferencia de 17 segundos, Cruz estableció un nuevo registro nacional en los 42.195 kilómetros, durante su primera participación en Chicago y su debut en un evento de la categoría World Marathon Major.

La actuación del mexicano formó parte de una jornada en la que Amos Kipruto conquistó la rama varonil con un tiempo de 2:01:09, mientras que la etíope Hawi Feysa se impuso en la categoría femenil con 2:13:33. Ambos consiguieron marcas que los colocaron entre los corredores más rápidos de la historia en sus respectivas ramas.

Jorge Luis Cruz termina con 31 años de espera y rompe el récord mexicano de maratón

El registro de Dionicio Cerón se había mantenido como la referencia del atletismo mexicano desde el 2 de abril de 1995, cuando el fondista conquistó el Maratón de Londres con un tiempo de 2:08:30. Aquella victoria representó su segundo título consecutivo en la capital británica, donde posteriormente completaría tres triunfos en fila.

Tuvieron que pasar 31 años para que otro mexicano consiguiera superar esa marca. Jorge Luis Cruz completó el recorrido de Chicago en 2:08:13, después de cruzar la mitad de la prueba en 1:03:41 y sostener el ritmo durante los últimos kilómetros, hasta alcanzar el objetivo que se había planteado para su debut en esta competencia.

El resultado también representó una nueva marca personal para el corredor de 30 años. Su mejor tiempo anterior era de 2:09:43, conseguido en diciembre de 2025 durante el Maratón de Valencia, por lo que logró reducir su registro en un minuto y 30 segundos en menos de un año.

Después de cruzar la meta, Cruz compartió sus sensaciones en una entrevista con Telemundo Chicago, en la que destacó el trabajo que realizó durante su preparación y la importancia de mantener la fortaleza mental en los momentos de mayor exigencia.

“Agregamos más cosas en la parte de la nutrición y recuperación en la fisioterapia. Por momentos la mente te juega un poco chuecos, pero te toca sacar pensamientos positivos”, explicó el mexicano.

Uno de los aspectos que más destacó fue el respaldo que recibió de los aficionados mexicanos y latinoamericanos a lo largo del recorrido. Cruz aseguró que los gritos de apoyo en español representaron una motivación para completar la competencia.

“Fue como correr en casa, escuchaba mi nombre, México, palabras en español, eso es gasolina pura”, compartió el fondista, quien también dedicó su actuación a sus compatriotas con el mensaje: “Este triunfo es para todos los mexicanos”.

La presencia mexicana también se hizo notar fuera del grupo élite. De acuerdo con cifras difundidas por Telemundo Chicago, México fue el país latinoamericano con mayor participación en el maratón, con 2,849 corredores inscritos, dentro de una representación regional de 6,742 participantes.

Amos Kipruto conquista el Maratón de Chicago 2026 y supera a Jacob Kiplimo

En la rama varonil, el keniano Amos Kipruto se proclamó campeón con un tiempo de 2:01:09, una marca que le permitió conseguir su segunda victoria en un World Marathon Major, después de su triunfo en Londres 2022.

Kipruto llegó a Chicago después de ocupar el tercer puesto en 2024 y el segundo en 2025. Durante la competencia de este domingo, mantuvo una disputa con el ugandés Jacob Kiplimo, campeón defensor, hasta que consiguió separarse de su rival en la segunda mitad del recorrido y aseguró el primer lugar.

El segundo puesto correspondió al etíope Tadese Bikila, quien terminó en 2:02:56, mientras que su compatriota Milkesa Mengesha completó el podio con 2:03:46. Por su parte, Kiplimo perdió posiciones durante los últimos kilómetros y finalizó cuarto con un registro de 2:04:18.

La marca de Kipruto también representó una mejoría de 30 segundos respecto a su récord personal y lo colocó empatado con Eliud Kipchoge en la quinta posición de la clasificación histórica de la distancia.

Ganadores del Maratón de Chicago: Amos Kipruto y Hawi Feysa. KAMIL KRZACZYNSKI /AFP

Hawi Feysa defiende su corona y establece una nueva marca personal en Chicago

La competencia femenil también dejó una actuación para la historia. La etíope Hawi Feysa consiguió su segundo título consecutivo en el Maratón de Chicago, después de imponerse con un tiempo de 2:13:33, registro con el que mejoró su marca personal y ascendió al cuarto puesto de la clasificación histórica mundial.

Feysa mantuvo una disputa por el primer lugar con la keniana Sharon Lokedi durante buena parte del recorrido. Sin embargo, la campeona de 2025 consiguió aumentar su ventaja en los kilómetros finales, hasta cruzar la meta por delante de sus principales competidoras.

Lokedi terminó en la segunda posición con 2:14:07, mientras que Brigid Kosgei completó el podio con 2:14:55. Fue la primera ocasión en la historia del maratón en la que tres mujeres terminaron por debajo de las dos horas y 15 minutos en una misma carrera, de acuerdo con World Athletics.

De esta manera, Chicago cerró una edición con nuevas marcas internacionales y un resultado que tuvo especial significado para México. Jorge Luis Cruz consiguió superar uno de los registros de mayor duración del atletismo nacional, al dejar atrás los 31 años de vigencia de la marca de Dionicio Cerón.