De una abuela de Kentucky a una diseñadora de Maryland: las historias de los ganadores más recientes de Powerball

Powerball compartió detalles de los afortunados, que entre los cuatro acumularon $600,000 dólares en premios

El premio más alto de Powerball en octubre fue $250,000 dólares. Foto: Shutterstock

Durante septiembre y octubre, cuatro jugadores de distintos estados tuvieron un giro de suerte en sus vidas, luego de ganar jugosos premios con Powerball. La plataforma oficial de la lotería compartió parte de sus historias, incluyendo lo que planean hacer con el dinero.

Aunque ninguno se trata del premio mayor o jackpot (todavía acumulado), consiguieron sumas de $50,000 y $250,000 dólares. Entre sus planes están el pago de deudas y crear una estrategia de vivienda hasta obtener la jubilación en Estados Unidos.

Después del sorteo del miércoles 28 de octubre, Powerball estima el próximo jackpot en $760 millones dólares, con un valor en efectivo de aproximadamente $326 dólares millones antes de impuestos.

La siguiente emisión está programada para el sábado 31 de octubre de 2026, a las 10:59 pm (ET).

¿Quiénes son los ganadores del Powerball en octubre?

Thomas Pyrett, de Michigan

Según el relato publicado por la lotería, el hombre de 67 años y residente de Weidman acudió a una tienda para comprar una sola jugada, pero la empleada imprimió dos boletos por error. El hombre decidió quedarse con ambos.

Al día siguiente, un familiar le comentó que alguien de su localidad había ganado un premio importante. Pyrett pensó que no podía tratarse de él. “Qué bien por esa persona! A mí nunca me pasaría”, recuerda haber comentado.

Más tarde regresó a la tienda para revisar su boleto y, cuando la empleada lo escaneó, le indicó que debía acudir a las oficinas de la lotería para cobrarlo.

Thomas Pyrett acertó cuatro bolas blancas y la Powerball roja. Esa combinación normalmente otorga $50,000 dólares, pero había añadido la opción Power Play, que multiplicó el premio por cinco gracias al multiplicador 5X.

Gracias al dinero, ahora tiene planes concretos: pagar su casa y guardar el resto.

Joni Ridgell, de Maryland

La diseñadora gráfica del condado de St. Mary’s descubrió que había ganado $50,000 dólares mientras revisaba los resultados de Powerball del sábado anterior. Fue una inolvidable sorpresa.

“Estábamos haciendo la compra, como hacemos todos los sábados, y en nuestra lista siempre hay un boleto para un sorteo con premio mayor: Powerball, Mega Millions o Multi-Match”, contó Joni Ridgell.

El boleto ganador fue comprado en un Walmart ubicado en Miramar Way. La mañana siguiente al sorteo, la diseñadora consultó los números desde la aplicación y vio que coincidían con los de su jugada. “No podía creerlo cuando vi los números. Solté un grito”, relató la afortunada.

La pareja acertó cuatro bolas blancas y la Powerball roja, suficiente para obtener $50,000 dólares. Tras recibir el dinero, decidió destinarlo a adelantar sus planes de jubilación.

James Mosley, de Carolina del Norte

Este residente de High Shoals ganó $250,000 dólares después de continuar jugando una combinación que utiliza desde hace años, es decir, los mismos números.

“He jugado los mismos números durante años y hace tres semanas pensé en dejar de hacerlo, pero mi esposa me convenció de que no lo hiciera”, contó a Powerball.

Pero esa combinación tiene además un significado familiar. “Uso mi cumpleaños, el de ella y los cumpleaños de tres de nuestros nietos”, reveló.

Acertó cuatro bolas blancas y la Powerball roja, una combinación que le habría dado $50,000 dólares. Sin embargo, igual que el afortunado de Michigan, había añadido Power Play y el multiplicador 5X elevó el premio a $250,000 dólares.

Tras la reducción de impuestos, Mosley se quedó con poco más de $180,000 dólares, dinero que usará para remodelar su vivienda.

Barbara Hall, de Kentucky

Residente de Mayfield, esta abuela ganó $50,000 dólares con un boleto que había comprado su nieto. “Puede que no sea mucho, pero vamos a ganar algo”, recuerda haberle comentado.

Barbara Hall explicó que suele darle el dinero a su nieto para que él compre los boletos. En una de las tres jugadas acertó cuatro bolas blancas y la Powerball roja.

Pero lo más llamativo de su historia es cómo se enteraron del golpe de suerte. La noticia llegó a través de familiares después de que el comercio reconociera a Max Powell, el nieto, en las imágenes de seguridad de la tienda donde compró el boleto.

También contó que una tía llamó a Max para contarle del premio, pero tuvo que contenerse porque el hombre estaba subido a una plataforma mientras cortaba un árbol.

“Perdí el control, por poco me desmayo”, dijo la abuela, que tras los impuestos recibió un cheque de $36,250 dólares. Con el dinero ayudará a la familia a ponerse al día con las facturas y desea cambiar de auto, ya que el actual acumulaba fallas y reparaciones.

¿Quién ganó el último jackpot de Powerball?

El último premio mayor de Powerball fue ganado por un jugador de Illinois en el sorteo del 12 de agosto de 2026. El boleto se vendió en Hy-Vee Fast & Fresh, una tienda ubicada en el número 310 de North 36th Street, en Quincy.

La combinación acertada fue 4, 26, 66, 67 y 69, más la Powerball roja 9. El premio anunciado ascendía a $1,040 millones de dólares, uno de los mayores jackpots en la historia del juego. Sin embargo, pasaron varios días para que apareciera.

La Lotería de Illinois confirmó el 15 de septiembre que el ganador había reclamado el dinero. La persona decidió permanecer en el anonimato y elegir el pago único en efectivo, en lugar de recibir el premio mediante una anualidad durante 29 años.

El valor en efectivo anunciado fue de $450.5 millones de dólares, antes de los impuestos correspondientes. “Al principio no creí que hubiera ganado, así que llamé a un familiar para confirmarlo”, dijo.

Powerball cuesta $2 por jugada en la mayoría de las jurisdicciones participantes. Para ganar el jackpot es necesario acertar las cinco bolas blancas, seleccionadas entre los números del 1 al 69, y la Powerball roja, elegida entre los números del 1 al 26.

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