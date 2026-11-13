¿Quién es María Alejandra López? Representante de Colombia en la Final de Miss Universo 2026

Colombia y México, nuevamente, suenan fuerte para quedarse con la nueva corona de Miss Universe 2026.

María Alejandra López es Miss Universe Colombia | IG de María A. López.

María Alejandra López Pérez fue elegida como Miss Universe Colombia 2026 y tendrá la responsabilidad de representar al país en la edición número 75 de Miss Universe, certamen que se llevará a cabo en Puerto Rico. La ingeniera industrial, de 32 años y nacida en Pereira, obtuvo la corona el sábado 10 de octubre en Barranquilla, poniendo fin a una búsqueda que se extendió durante 13 años en el mundo de los concursos de belleza.

La pereirana tomó el relevo de Vanessa Pulgarín y alcanzó uno de los mayores anhelos de su carrera en los reinados. Tras rozar el título nacional en 2021 y conquistar el segundo puesto en Miss Grand International 2023, López Pérez finalmente logró quedarse con la corona colombiana y ahora tendrá el reto de dejar en alto el nombre del país en el escenario internacional.

María Alejandra López Pérez, de ingeniera a Miss Universo Colombia 2026: conoce su historia

María Alejandra López Pérez es ingeniera industrial de la Universidad Sergio Arboleda, tiene 32 años y es oriunda de Pereira, Risaralda. Habla español, inglés y francés, y cuenta con más de 13 años de experiencia en los concursos de belleza.

Su recorrido comenzó en 2013, cuando representó a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza y obtuvo el título de Primera Princesa. Ese mismo año se coronó como Reina Hispanoamericana en Bolivia. Posteriormente, ganó Miss Mundo Colombia 2015, fue primera finalista de Miss Universe Colombia 2021 y alcanzó el segundo lugar en Miss Grand International 2023, celebrado en Vietnam.

Finalmente, el 10 de octubre de 2026 consiguió la corona de Miss Universe Colombia y ahora se prepara para representar al país en la edición número 75 de Miss Universo, que tendrá lugar el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

¿Cuándo y dónde es la final de Miss Universo 2026 donde María Alejandra representa a Colombia?

La expectativa crece de cara a la edición número 75 de Miss Universo 2026, cuya gran final está programada para el próximo martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. El certamen reunirá a representantes de diferentes países, quienes buscarán quedarse con la corona y obtener el reconocimiento como la mujer más bella del mundo. Entre las candidatas estará la colombiana María Alejandra López Pérez, quien tendrá la misión de representar al país y buscar una nueva conquista internacional para Colombia.

¿Quién es María Vargas, la representante de México y sucesora de Fátima Bosh?

María Guadalupe Vargas Naranjo es la mujer que asumió el reto de representar a México en Miss Universo 2026, luego de convertirse en la nueva Miss Universe México y recibir la corona de manos de Fátima Bosch, ganadora del certamen internacional en 2025.

La joven, de 28 años y originaria de Zapopan, Jalisco, fue elegida el 29 de agosto de 2026 en Los Cabos, Baja California Sur, durante una gala en la que compitió con otras 31 candidatas. Con este triunfo, se convirtió en la sucesora de Bosch a nivel nacional y obtuvo el derecho de llevar la banda mexicana a la edición número 75 de Miss Universo, que se celebrará el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Miss Universe México | IG María Guadalupe Vargas.

Nueva regla por traje de baño y corona: así será la nueva edición de Miss Universo

La próxima edición de Miss Universe introduce una modificación en la competencia de traje de baño, donde solo 59 de las 121 candidatas participarán en dicho desfile. Asimismo, el certamen revelará la corona conmemorativa denominada “The Radiance of an Eternal Legacy”, confeccionada en oro blanco de 18 quilates y adornada con 3,150 diamantes.

¿Quién transmite Mis Universo 2026 en vivo y dónde mirar por TV y online la gran final?

La final de Miss Universo 2026 se celebrará el próximo martes 24 de noviembre y podrá seguirse en vivo en Latinoamérica a través de la plataforma de streaming Universal+, mediante suscripción, y por televisión de paga en Telemundo Internacional, según la disponibilidad de cada operador de cable.

Te puede interesar