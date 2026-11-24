Un corte eléctrico, cinco cambios de ventaja y una polémica con el reloj marcaron un duelo de la NFL que mantuvo la emoción hasta la última jugada

Drew Stevens fue el héroe de la noche / Patrick Smith / Getty Images via AFP

La Semana 11 de la NFL tuvo un cierre digno de película. Los Washington Commanders vencieron 22-20 a los Cincinnati Bengals en un Monday Night Football que reunió prácticamente todos los ingredientes del drama deportivo: lluvia, un apagón en pleno partido, una remontada contrarreloj y una jugada final que abrió el debate sobre el manejo del reloj.

Cuando Cincinnati parecía tener el triunfo asegurado, el pateador novato Drew Stevens apareció para convertirse en el protagonista de la noche. Con un gol de campo de 26 yardas, Washington consiguió la victoria cuando el cronómetro llegó a cero y terminó con una racha de tres derrotas consecutivas en Monday Night Football.

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El espectáculo tuvo un momento inesperado durante el tercer cuarto, cuando las luces del Northwest Stadium se apagaron por una interrupción del suministro eléctrico. El encuentro estaba 10-7 a favor de Cincinnati y tuvo que detenerse durante aproximadamente cuatro minutos, mientras jugadores, entrenadores y aficionados esperaban que regresara la iluminación.

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El incidente ocurrió incluso con el comisionado de la NFL, Roger Goodell, presente en uno de los palcos del estadio. Una vez restablecido el servicio, el partido continuó y Washington encontró la oportunidad de igualar el marcador 10-10 con un gol de campo. El apagón se convirtió así en uno de los episodios más insólitos de una noche que todavía reservaba varias sorpresas.

The lights went out at Northwest Stadium 💡



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Cinco cambios de ventaja y una definición de infarto

La lluvia y el protagonismo de las defensivas marcaron buena parte del encuentro. Sin embargo, Joe Burrow logró conectar dos pases de touchdown, uno de 31 yardas con Tee Higgins y otro con Colbie Young, para mantener a Cincinnati en la pelea. Washington respondió con una anotación terrestre de Jacory Croskey-Merritt y la precisión de Stevens, quien comenzó a sumar puntos para los locales.

El intercambio de anotaciones y goles de campo provocó cinco cambios de ventaja. Cuando faltaban apenas 46 segundos, Evan McPherson conectó una patada de 56 yardas que colocó a los Bengals arriba 20-19. Parecía el golpe definitivo, pero Jayden Daniels todavía tenía una oportunidad para cambiar la historia.

Sin tiempos fuera y con menos de un minuto disponible, el quarterback de Washington condujo una última ofensiva que necesitaba precisión y velocidad. Daniels encontró al novato Antonio Williams en dos ocasiones, con recepciones de 22 y 42 yardas, para avanzar 64 yardas y dejar a su equipo en posición de gol de campo.

Stevens asumió entonces la responsabilidad. El pateador, quien llegó a la NFL sin ser seleccionado en el Draft después de jugar en Iowa, convirtió sus cinco intentos: desde 36, 40, 25 y 41 yardas, hasta el definitivo de 26. Sus 16 puntos fueron fundamentales para la victoria de los Commanders, que celebraron una remontada espectacular ante su afición.

La polémica del reloj que dejó sin respuesta a Cincinnati

El desenlace también estuvo acompañado de una discusión reglamentaria. Stevens realizó su última patada cuando quedaban cuatro segundos en el reloj. De acuerdo con el analista de reglas de ESPN, Russell Yurk, el balón tocó la red con aproximadamente dos segundos todavía disponibles, pero el cronómetro continuó avanzando hasta llegar a cero.

La explicación apuntó a un error del operador del reloj, quien debió detenerlo cuando el balón hizo contacto con la red. De haber ocurrido, Cincinnati habría tenido la posibilidad de ejecutar una patada de salida y buscar una última oportunidad. Sin embargo, las reglas de repetición no permitían recuperar esos segundos porque la siguiente jugada habría sido una devolución de kickoff y no una jugada de scrimmage. Por ello, el resultado se mantuvo y Washington se quedó con el triunfo.

¿Cómo quedan Bengals y Commanders en la NFL?

En el apartado individual, Burrow terminó con 300 yardas aéreas, 28 pases completos de 40 intentos y dos touchdowns, sin intercepciones. Daniels registró 289 yardas por aire, completó 23 de 35 envíos y agregó otras 55 yardas por tierra. Antonio Williams fue uno de los protagonistas de Washington con sus 64 yardas en la ofensiva definitiva, mientras que Samaje Perine aportó 26 yardas terrestres y 77 por recepción para Cincinnati.

La derrota terminó con una racha de cinco victorias consecutivas de los Bengals, que conservaron el liderato de la AFC Norte con marca de 7-3, aunque ahora tienen a los Cleveland Browns y Pittsburgh Steelers a un solo partido de distancia. Washington, por su parte, consiguió otro triunfo que representa un impulso anímico importante en la NFC Este.

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