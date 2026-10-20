¿Qué fue la Operación Espalda Mojada? La deportación masiva de 1954 que mencionó el Tiny Desk de Los Tigres del Norte

La polémica por un mensaje retirado temporalmente de NPR reavivó el debate sobre la historia migratoria, las redadas y las deportaciones de mexicanos en EE.UU.

Los Tigres del Norte reavivaron el debate / Jeff Schear / Getty Images via AFP

La presentación de Los Tigres del Norte en Tiny Desk de NPR trascendió la música y abrió una conversación sobre la historia migratoria de Estados Unidos. El pasado 15 de octubre, durante la introducción de su actuación para ‘El Tiny’, el copresentador de Alt.Latino, Félix Contreras, recordó episodios de la relación entre México y Estados Unidos y mencionó la llamada Operación Espalda Mojada, una campaña de deportación masiva ejecutada en 1954. La controversia creció después de que NPR retirara temporalmente ese mensaje de la versión del concierto en YouTube y lo restituyera tras una revisión editorial.

La referencia no fue casual. Contreras vinculó la historia de las comunidades mexicanas con las preocupaciones actuales de los inmigrantes y sostuvo que su comunidad estaba bajo ataque. Después de esa introducción, el grupo abrió el concierto con ‘Somos más americanos’, canción de 2001 que aborda la identidad mexicana y las fronteras.

¿Qué fue la Operación Espalda Mojada de 1954?

La Operación Espalda Mojada (Operation Wetback) fue una campaña de detención y expulsión masiva de migrantes mexicanos que no contaban con ningún tipo de permiso, impulsada por el gobierno del presidente Dwight D. Eisenhower durante el verano de 1954. El operativo estuvo a cargo del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), entonces dirigido por Joseph Swing, un general retirado. Su propósito era combatir la migración irregular mediante acciones coordinadas en distintas zonas del país.

El nombre de la operación tiene un origen discriminatorio. Wetback, traducido como espalda mojada, era un insulto racista utilizado contra los mexicanos que cruzaban el Río Bravo a nado para entrar en Estados Unidos. Que esa expresión se incorporara al nombre de una campaña gubernamental reflejaba el contexto social de la época y la manera en que se estigmatizaba a los migrantes mexicanos.

La campaña tuvo características militares. Agentes migratorios, con apoyo de autoridades municipales, estatales y federales, realizaron búsquedas y redadas en el suroeste de Estados Unidos. Las acciones comenzaron en California y se extendieron a Arizona y Texas, donde el operativo se desplegó en julio de 1954. Para detener y trasladar a los migrantes se utilizaron vehículos, camiones y aviones.

Las condiciones de algunas expulsiones provocaron críticas por el trato que recibieron las personas detenidas. Se reportaron traslados en autobuses abarrotados y deportaciones a México en circunstancias denigrantes. Además, las redadas también afectaron a ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana, algunos de los cuales fueron señalados por su apariencia o su origen familiar. El perfilamiento racial convirtió el operativo en un episodio especialmente controvertido de la historia migratoria estadounidense.

La operación coincidió con el Programa Bracero, un acuerdo vigente entre 1942 y 1964 que permitía la contratación legal de trabajadores mexicanos, principalmente para labores agrícolas. Mientras algunos sectores de la economía estadounidense dependían de esa mano de obra, las autoridades perseguían a quienes trabajaban sin autorización. La presión para que los agricultores recurrieran a trabajadores contratados legalmente también formó parte del contexto económico de la campaña.

¿Cuántos mexicanos fueron deportados en 1954?

Las cifras oficiales siguen siendo objeto de debate. El INS atribuyó a la campaña la expulsión de entre 1.1 y 1.3 millones de personas, pero los historiadores advierten que esos números no equivalen realmente al total de deportados durante la operación. Los registros incluían arrestos repetidos y salidas registradas como voluntarias, incluso cuando estaban motivadas por la presión o el temor a ser detenidos.

El historiador Kelly Lytle Hernández, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), ha explicado que la cifra cercana al millón corresponde a las estadísticas del año fiscal de 1954, que terminó el 30 de junio, cuando comenzaba la campaña. Por ello, distintas estimaciones académicas sitúan el alcance real de las expulsiones vinculadas con el operativo en alrededor de 250,000 a 300,000 personas. La diferencia es importante para entender por qué las cifras oficiales no deben interpretarse como un recuento exacto de personas únicas deportadas.

¿Por qué sigue siendo polémica la Operación Espalda Mojada?

La campaña perdió fuerza hacia 1955, en parte por la falta de financiamiento, pero su legado continúa presente en los debates sobre inmigración, derechos civiles y deportaciones. Las denuncias de perfilamiento racial, las condiciones de los traslados y la falta de garantías legales en numerosas expulsiones la convirtieron en un ejemplo de las consecuencias humanas de las políticas migratorias masivas.

La ocurrido en el Tiny Desk de Los Tigres del Norte también conecta con otro hecho relevante. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que modificó la frontera entre México y Estados Unidos, después de la guerra entre ambos países. Al mencionar ese pasado y las redadas de 1954, Contreras trazó una línea entre los cambios territoriales, la identidad de las comunidades mexicanas y las discusiones migratorias actuales.

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