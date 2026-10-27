Kunno probó la comida de los animales en La Granja VIP: su reacción ya es viral

El influencer mexicano cumplió con un reto luego de ser salvado de la tabla de nominados en el reality show

La Granja VIP emite su segunda temporada. Foto: Yamak Perea / AFP

Hay quienes se atreven a probar el alimento de su mascota, de su perro o gato, pero lo que hizo Kunno en La Granja VIP es de otro nivel: saborear la comida de los animales que habitan en el reality show.

Luego de ser salvado por el público de una posible eliminación, porque estaba nominado, el influencer mexicano cumplió su promesa de probar los cuatro alimentos. El primero estaba destinado a borregos y cabras, otro para gallinas, un tercero para vacas y el último, el más díficil que tuvo, para los cerdos.

Al estar en riesgo de abandonar el programa de TV Azteca, Kunno decidió recurrir al humor para agradecer el respaldo de la audiencia si conseguía permanecer en la competencia. Sin embargo, pocos se imaginaron que llegaría tan lejos.

Por su parte, Azalia Ojeda fue anunciada el domingo como la séptima eliminada, tras una semana de polémicas, sanciones y enfrentamientos con sus compañeros.

La reacción de Kunno al probar el alimento de animales en La Granja VIP

Según el video difundido en las redes sociales oficiales del reality show, que registró toda la escena en la que Kunno probó las comidas, el famoso dejó claro que su alimento preferido fue el de las vacas. De hecho, lo describió como una especie de maíz dulce y aromatizado, similar a las palomitas de maíz que no estallan durante la cocción.

Lo mismo le sucedió con el de borregos y cabras, destacando que le agradó la presencia de maíz en el alimento. Sin embargo, hubo un grano que no podía tragar y prefirió desecharlo. Fue la primera comida que probó.

Sin embargo, el momento más difícil llegó con el alimento de los cerdos y las gallinas, siendo este último el más engañoso para su paladar.

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“Sabe a lo que huelen los cerdos”

Luego de probarlo parecía gustarle e incluso lo comparó con un cereal de avena que no era difícil de masticar ni digerir. Pero cuando se disponía a avanzar con el siguiente, retrocedió y expresó un enorme desagrado. Incluso arqueó con ganas de vomitar, detallando que era como consumir leche cortada.

La última parada fue la comida de los cerdos, que era literalmente un polvo soluble.. No obstante, Kunno sacó pecho y lo probó hasta dos veces, aunque después tuvo que escupir para sacarse algo del mal sabor.

“Sabe exactamente a lo que huelen los cerdos”, comentó el mexicano. De hecho, antes de llevárselo a la boca se mostró predispuesto porque comentó que las heces de los cerdos dentro de la granjan tenían un olor muy fuerte.

Para cerrar el desafío, el mexicano hizo su top 4, colocando primero el alimento de vaca, luego de borregos y cabras, y finalmente los que jamás probaría de nuevo: de gallinas y de cerdos.

A pesar de lo complicado del reto, la experiencia no fue del todo negativa para Kunno. No solo obtuvo el respaldo de la audiencia al ser rescatado de la tabla de nominados, sino que además cumplió su promesa y el público reconoce que es un hombre de palabra.

La Granja VIP, que ofrece su segunda temporada, es un reality show de convivencia forzada, encierro psicológico y constantes competencias. Para la edición 2026 se anunciaron 20 participantes, quienes deben jugar estratégicamente para no ser nominados y, en caso de serlo, recibir el voto favorable del público para no salir eliminados.