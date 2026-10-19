Quién es Mónica Escobedo: la comediante expulsada de La Granja VIP por golpear a la polémica Niurka Marcos

La comediante mexicana expresó que ya no aguantaba las provocaciones de Niurka Marcos, pero una inesperada reacción le costó la eliminación

Grupo de participantes de la segunda temporada de La Granja VIP. Foto: Yamak Perea

El que no conozca a Niurka Marcos, nunca ha visto un reality show. Pero lo que hizo Mónica Escobedo en uno de los episodios más recientes es prácticamente injustificable: la comediante mexicana fue expulsada de La Granja VIP por agredir a la vedette cubana.

Niurka, de 58 años, es una veterana en este tipo de programas, siendo conocida por sus polémicas y provocaciones como estrategia para ganar posiciones en la competencia. Apenas un almohadazo sirvió para que Mónica Escobedo reaccionara de una forma que el equipo de producción consideró agresiva. Además, violó una norma fundamental: cero contacto físico.

Durante la sexta gala de eliminación, emitida este domingo, el conductor Adal Ramones informó la decisión definitiva. Además, anunció que por primera vez en la historia del programa se rompe esta regla.

¿Qué pasó entre Mónica Escobedo y Niurka Marcos en La Granja VIP?

La situación se produjo el viernes pasado durante una fiesta temática en la que los participantes estavan disfrazados de pollitos y, con el uso de almohadas, debían desplazar a sus compañeros dentro de un pequeño granero.

Las imágenes evidencian que Niurka Marcos le propinó un almohadazo fuera del área delimitada y por la espalda, sin embargo, la reacción de Mónica Escobedo resultó desproporcionada para la producción. Primero soltó un manotazo en la espalda a la vedette, rompiendo la regla del cero contacto físico, y acto seguido, se aprecia un uso de fuerza excesiva en el intercambio con la almohada.

De hecho, la cubana decidió detenerse y denunciar de inmediato a las cámaras. Aunque la mexicana intentó aclarar que “fue sin querer” y que Niurka le había dado por la espalda, su expulsión era prácticamente inevitable.

“El último almohadazo estuvo de más. Reaccioné porque ya traía atoradas muchas cosas que me ha hecho Niurka”, comentó Mónica, acusando a la vedette de pasivo-agresiva.

“Ya yo le había pedido que no me hablara feo, que no me tratara mal. Estoy muy sacada de onda porque yo me llevaba bien con Niurka, pero de buenas a primera empecé a sentir que iba a mal. El valiente vive hasta que el cobarde quiere”, expresó, soltando su disposición para disculparse públicamente. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada.

Finalmente, y luego de conocer conocer su expulsión, la comediante señaló que la producción prefirió a Niurka Marcos antes que a ella. “Está bien, yo entiendo que Niurka los condicionó, que era ella o yo y era obvio que iban a escoger a ella y lo acepto”, sentenció.

¿Quién es Mónica Escobedo?

Mónica Escobedo es una comediante, actriz y locutora mexicana que se hado a conocer principalmente por el formato ‘stand-up comedy’. Con 47 años, cuenta con experiencia en escenarios, radio y televisión. Sin embargo, también decidió atreverse a los reality shows.

En 2015 debutó en televisión con ‘Comedy Central Presenta’. Posteriormente, participó en producciones como ‘La culpa es de la Malinche’, ‘Drunk History: El lado borroso de la historia’, ‘Bar Central’ y ‘Sigue la Risa’. En 2018 se convirtió en la primera mujer de América Latina en grabar un especial de ‘stand-up’ para la cadena Comedy Central, según TV Azteca.

En agosto fue confirmada su participación en ‘La Granja VIP’ el reality de convivencia de TV Azteca conducido por Adal Ramones y Kristal Silva.

La Granja VIP, que ofrece su segunda temporada, es un reality show de convivencia forzada, encierro psicológico y constantes competencias. Para la edición 2026 se anunciaron 20 participantes, quienes deben jugar estratégicamente para no ser nominados y, en caso de serlo, recibir el voto favorable del público para no salir eliminados.

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