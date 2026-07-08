Quién podría ser el próximo artista latino en un medio tiempo del Super Bowl: ¿Karol G, Rawayana?

Karol G parte como la artista latina más calificada para igualar o superar el medio tiempo del Super Bowl que entregó Bad Bunny

Karol G y J Balvin son dos aspirantes. Fotos: Valerie Macon – Kevin Kane / AFP

En el último medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny dejó la vara muy alta para cualquier artista latino que pretenda ser su sucesor. El puertorriqueño ofreció un espectáculo visual que realzó las raíces de su tierra y homenajeó a los exponentes del género urbano.

Sin embargo, hay varios artistas latinos y de élite que podrían igualar o incluso superar la apuesta. Una de las primeras es Karol G, que recientemente brilló en Coachella y el 24 de julio inicia su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”.

Junto a la cantante colombiana aparece Rosalía, una artista que sabe perfectamente cómo renovarse en la industria musical y que llama la atención por sus apuestas que rozan lo excéntrico.

Y a la lista también se suman los colombianos J Balvin y Maluma, el mexicano Peso Pluma y la banda venezolana Rawayana.

¿Quién podría ser el próximo artista latino en un medio tiempo del Super Bowl?

1. Karol G, la favorita del momento

Si hoy existiera una artista latina con argumentos para liderar el espectáculo del Super Bowl, ese nombre probablemente sería Karol G. ‘La Bichota’ no solo es una de las intérpretes latinas más escuchadas en plataformas digitales, sino que atraviesa quizás por el mejor momento de su carrera.

Su repertorio reúne éxitos como “Tusa”, “Provenza”, “Mañana será Bonito”, “Mi ex tenía razón” y “Tropicoqueta”, canciones que han trascendido el público latino y que se han convertido en premios.

Además, la experiencia de Karol G en grandes escenarios demuestra que cuenta con los recursos escénicos para asumir un espectáculo como el medio tiempo del Super Bowl.

2. Rawayana, una apuesta arriesgada pero diferente

La banda venezolana representa una opción menos convencional, pero cada vez con mayor reconocimiento internacional. Su propuesta mezcla reggae, funk, rock, pop y ritmos caribeños, además de ser una agrupación con gran influencia entre los latinos que viven en Estados Unidos.

Aunque todavía no posee el nivel de seguidores de otros candidatos, su crecimiento en festivales internacionales y su proyección en Estados Unidos podrían convertirla en una alternativa interesante para un futuro espectáculo compartido.

3. J Balvin

J Balvin fue uno de los artistas que ayudó a consolidar la expansión global del reguetón. Incluso, ya participó en el Super Bowl de 2020, en el inolvidable espectáculo de Shakira y Jennifer López.

Temas como “Mi gente”, “Ginza”, “Ay vamos” o “Qué más pues?” forman parte de su repertorio latino más reconocido en los últimos años. Además, el colombiano no es un novato: ha brillado en ceremonias internacionales y festivales multitudinarios. Después de Karol G, es probablemente el artista más llamativo para la ocasión.

4. Rosalía

Aunque nació en España, Rosalía es una de las artistas de habla hispana con mayor reconocimiento en la industria musical. Su propuesta combina flamenco, música urbana, pop y electrónica, lo que le permite atraer todo tipo de audiencias.

Rosalía también tiene colaboraciones con artistas estadounidenses y con su gira “LUX Tour 2026” demostró que es capaz de construir espectáculos visuales de gran nivel, una característica muy valorada para el medio tiempo del Super Bowl.

5. Maluma

Otro colombiano que también reúne varios elementos que podrían valorar los organizadores del Super Bowl. Maluma acumula giras internacionales, colaboraciones con figuras del pop mundial y una carrera estable desde hace más de una década.

Su catálogo incluye canciones ampliamente conocidas por el público latino y estadounidense, además de tener experiencia en grandes presentaciones.

Bad Bunny dejó muy claro que en un medio tiempo del Super Bowl puede ser más importante el espectáculo visual que el talento para cantar. Con el repetito “ey, ey” de sus letras, el boricua arrasó con el espectáculo más latino de la historia, apostando por una escenografía que arrojó creatividad, mensajes subliminales, historia, cultura y hasta protesta. ¿Quién podría superarlo?

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