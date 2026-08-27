GTA 6 en Netflix: tráiler extendido, novedades, cuánto dura y cómo verlo

La presentación comenzó a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y tuvo una duración cercana a los 27 minutos, con subtítulos disponibles en distintos idiomas

GTA lanza un nuevo adelanto que rompe las redes | GTA

Grand Theft Auto VI dio uno de los pasos más importantes antes de su lanzamiento. Rockstar Games presentó este jueves 27 de agosto un Extended Look de aproximadamente 27 minutos que permitió observar con mayor profundidad el gameplay, las mecánicas y el mundo que acompañará a Jason Duval y Lucia Caminos. El material tuvo su primera ventana de exhibición en Netflix antes de llegar a otras plataformas.

La presentación dejó novedades que van desde el regreso de las seis estrellas de búsqueda hasta cambios en la manera de escapar de la policía, robar vehículos e interactuar con los habitantes de Leonida. GTA 6 mantiene como fecha de lanzamiento el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras una versión para PC continúa sin anuncio oficial.

GTA 6 en Netflix: ve aquí el tráiler extendido

El Extended Look de GTA 6 se estrenó este 27 de agosto a través de Netflix. La presentación comenzó a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y tuvo una duración cercana a los 27 minutos, con subtítulos disponibles en distintos idiomas.

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Una de las particularidades de la presentación fue el equipo utilizado para mostrar el videojuego. De acuerdo con la información difundida junto con el material, las imágenes fueron capturadas directamente desde una PlayStation 5 estándar, por lo que la demostración no correspondió a una PS5 Pro ni a una computadora de gama alta.

El video también permitió conocer más sobre Jason y Lucia, los dos protagonistas de la historia. Ambos podrán intercambiarse durante determinadas situaciones y, cuando estén juntos, el cambio será prácticamente inmediato. Además, el personaje que no controle el jugador tendrá participación activa durante persecuciones, tiroteos y otras misiones.

See the next evolution in the groundbreaking Grand Theft Auto series.



Watch Grand Theft Auto VI: An Extended Look. Now on Netflix: https://t.co/VCJ6pfo51M pic.twitter.com/KqpCjOSgDF — Netflix (@netflix) August 27, 2026

¿Qué novedades hay en el videojuego GTA 6?

Uno de los cambios que más llaman la atención es el sistema de búsqueda. GTA 6 recuperará las seis estrellas y modificará la forma en la que las autoridades persiguen al jugador. La policía podrá tomar en cuenta elementos como el vehículo utilizado, la vestimenta y la apariencia del personaje, por lo que cambiar de automóvil o ropa tendrá utilidad al momento de intentar perder el rastro.

El Extended Look también mostró un sistema de karma u honor relacionado con las decisiones y acciones del jugador, además de una mecánica de reputación. Las interacciones con los NPC tendrán diferentes opciones y será posible elegir entre distintas respuestas o comportamientos frente a los habitantes que circulen por Vice City y otras zonas de Leonida.

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Rockstar también introdujo modificaciones en los vehículos. Robar un automóvil podrá requerir diferentes acciones dependiendo de la situación, mientras que los coches tendrán consumo de combustible. A esto se suma una conducción con cambios en la suspensión, aceleración y frenado. El combate, por su parte, incorpora coberturas y una mecánica para ralentizar la acción y seleccionar puntos específicos de los enemigos.

Leonida tendrá actividades adicionales fuera de las misiones principales. Entre las mostradas aparecen carreras en circuitos, motocross, paracaidismo, campos de tiro, motos acuáticas, canoas, snorkel, buceo y gimnasio. También se pudieron observar establecimientos con interiores y una mayor interacción con objetos dentro de casas y comercios.

GTA 6: ¿A qué hora se estrena el tráiler en YouTube?

La presentación tuvo una exclusividad temporal de seis horas en Netflix. Después de estrenarse a las 13:00 horas del centro de México, el Extended Look quedó programado para llegar a YouTube a las 19:00 horas de este jueves 27 de agosto, además de publicarse mediante los canales oficiales de Rockstar Games.

De esta manera, quienes no tengan una suscripción a Netflix podrán consultar posteriormente los aproximadamente 27 minutos de gameplay sin costo en YouTube. La presentación abre la etapa final de promoción antes del estreno de GTA 6, previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S; hasta el momento, Rockstar Games no ha confirmado una fecha para PC.

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