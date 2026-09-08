Zelda Ocarina of Time para Switch 2: primer gameplay, precio y fecha de lanzamiento

Nintendo presentó nuevo gameplay de la adaptación del clásico de Nintendo 64, que llegará en noviembre con mejoras gráficas y nuevas funciones

Todo lo que debes de saber de Zelda Ocarina of Time para Switch 2. | @NintendoLatam

Nintendo confirmó la fecha de lanzamiento del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2. Durante una transmisión especial por el 40 aniversario de la franquicia, la compañía anunció que el título estará disponible a partir del próximo 5 de noviembre.

La nueva versión recuperará uno de los juegos más reconocidos de la saga, publicado originalmente para Nintendo 64 en 1998. Ocarina of Time también representó el primer Zelda desarrollado completamente en tres dimensiones y se convirtió en una referencia para posteriores entregas de la serie.

Nintendo había presentado un primer adelanto del remake durante junio, aunque en aquella ocasión mostró pocos detalles. La transmisión por el aniversario permitió conocer con mayor profundidad los cambios que tendrá esta adaptación para la nueva consola.

¿Cuándo sale el remake de Zelda Ocarina of Time Switch? Ve aquí un adelanto

El remake de Zelda: Ocarina of Time llegará a Nintendo Switch 2 el 5 de noviembre de 2026. Además, será el primer lanzamiento de The Legend of Zelda desarrollado de manera exclusiva para la nueva consola de Nintendo.

Recorre el territorio de Hyrule y conviértete en el Héroe del Tiempo cuando el juego The Legend of #Zelda: Ocarina of Time sea lanzado el 5 de noviembre para Nintendo Switch 2. #NintendoDirect pic.twitter.com/YaSR9bwW6x — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) September 8, 2026

Eiji Aonuma, productor de la franquicia, explicó durante la presentación que el proyecto busca mantenerse cercano al título original mediante el uso de herramientas actuales. Por ello, escenarios, personajes y elementos conocidos regresarán con una presentación gráfica renovada.

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Entre las imágenes mostradas aparece una nueva versión del Gran Árbol Deku, además de diferentes zonas de Hyrule con un mayor nivel de detalle. Link también presenta cambios visuales respecto al modelo utilizado en Nintendo 64.

Zelda Ocarina of Time para Switch 2: primer gameplay y precio

El gameplay permitió observar algunas de las principales novedades. Una de ellas será el movimiento libre de la cámara, una función que no estaba disponible de la misma manera en la versión original debido a las características del control de Nintendo 64.

También se incorporará una función llamada “threads of time”, diseñada para facilitar que el jugador identifique cuál debe ser su siguiente destino y en qué momento debe acudir a determinado lugar dentro de la aventura.

Otro cambio permitirá interpretar las melodías del juego mediante una mecánica de tarareo, en lugar de depender únicamente de los comandos del control. Nintendo también mostró que Link podrá saltar directamente al presionar un botón, modificando una de las características de movimiento del título original.

La compañía confirmó además los precios para Estados Unidos. La versión digital de Zelda: Ocarina of Time tendrá un costo de 59.99 dólares ($1,015.63 pesos), mientras que la edición física se venderá por 69.99 dólares ($1,182.24 pesos).

La celebración por los 40 años de Zelda también dejó novedades fuera de los videojuegos. Nintendo confirmó que su próxima película live action llevará por nombre The Legend of Zelda y tendrá su estreno en cines programado para el 30 de abril de 2027.

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