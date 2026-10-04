Shakira y Dua Lipa cumplen su sueño y deleitan a Madrid con “Antología”; así se escuchó el clásico de la colombiana

La británica apareció como invitada sorpresa en Madrid para compartir escenario por primera vez con Shakira durante su residencia

Dua Lipa sorprende en el concierto de Shakira | Captura de pantalla

Shakira volvió a convertir su residencia en Madrid en escenario de una sorpresa. Durante el concierto de este sábado, Dua Lipa apareció como invitada especial para compartir por primera vez una canción con la colombiana, en uno de los momentos más comentados de la serie de presentaciones que forman parte del cierre de la gira Las Mujeres Ya No Lloran.

La participación de la artista británica rompió con las especulaciones que apuntaban a Maluma como posible invitado del fin de semana. Finalmente, el encuentro musical llegó con “Antología”, uno de los temas más reconocidos de Pies descalzos, álbum publicado por Shakira en 1995.

¿Con cuál canción hicieron dueto Shakira y Dua Lipa en Madrid?

Shakira y Dua Lipa interpretaron juntas “Antología”, canción que marcó una de las primeras etapas de la carrera de la colombiana y que se mantiene entre las piezas más identificadas por sus seguidores.

El dueto tuvo un significado particular porque nunca antes habían colaborado en estudio ni habían compartido escenario. Para esta aparición sorpresa se consideraron dos opciones, pero finalmente la producción eligió “Antología” para concretar el encuentro entre ambas artistas.

La canción forma parte de Pies descalzos, disco de 1995 que consolidó a Shakira en el mercado latinoamericano antes de su expansión internacional. La interpretación en Madrid permitió unir dos generaciones y estilos distintos dentro del mismo espectáculo.

¿Cuántos conciertos más ofrecerá Shakira en España? Fechas completas

Tras el concierto en el que apareció Dua Lipa, a Shakira le quedan cuatro presentaciones de su residencia en Madrid. La serie comenzó el 18 de septiembre y fue planteada como el cierre de su actual gira mundial.

Las fechas restantes son:

Domingo 4 de octubre de 2026

Viernes 9 de octubre de 2026

Sábado 10 de octubre de 2026

Domingo 11 de octubre de 2026

La residencia contempla un total de 12 conciertos en el Iberdrola Music de Madrid, donde además se instaló una zona especial alrededor del recinto para convertir cada jornada en un punto de encuentro ligado a la música y cultura latina.

¿Con qué otros artistas ha hecho dueto Shakira en su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”?

Dua Lipa se suma a una lista de invitados que han aparecido de manera sorpresa durante la etapa madrileña de la gira. Alejandro Sanz, Laura Pausini y Manuel Turizo también han compartido escenario con Shakira en conciertos anteriores.

Estas apariciones forman parte de una residencia que ha buscado cerrar Las Mujeres Ya No Lloran con colaboraciones especiales y momentos distintos en cada fecha. La gira también ha registrado cifras importantes de asistencia, entre ellas la concentración de cientos de miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Con cuatro fechas todavía pendientes en Madrid, la posibilidad de nuevas participaciones especiales permanece abierta antes del cierre definitivo de esta etapa de la gira.

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