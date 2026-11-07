La altitud, el público y Nikola Jokic: los factores que definirán el NBA Mexico City Game 2026

Rick Carlisle y David Adelman explicaron los desafíos que enfrentarán Pacers y Nuggets en la Arena CDMX, donde el ritmo y la afición serán claves

Los desafíos a los que se enfrentarán Pacers y Nuggets en México | Reuters

El NBA Mexico City Game 2026 enfrentará este sábado 7 de noviembre a los Denver Nuggets y los Indiana Pacers en la Arena Ciudad de México. El encuentro presenta tres factores que podrían determinar su desarrollo: los efectos de la altitud sobre los jugadores, el comportamiento de una afición que suele involucrarse con ambos equipos y la presencia de Nikola Jokic, uno de los grandes referentes del básquetbol mundial.

Rick Carlisle, entrenador de Indiana, y David Adelman, técnico de Denver, coincidieron en que las condiciones de la capital mexicana exigirán ajustes en sus rotaciones y en el ritmo de juego. Aunque los Nuggets están acostumbrados a competir a más de 1,600 metros sobre el nivel del mar, ninguno de los dos equipos está exento de los efectos físicos que supone jugar en una ciudad situada a 2,240 metros de altitud.

El duelo también representa una oportunidad especial para los aficionados mexicanos. Se trata del partido número 35 de la NBA en el país, con una de las figuras más reconocidas de la liga sobre la duela y dos entrenadores que conocen la exigencia de disputar encuentros internacionales.

La altitud de la Ciudad de México: una ventaja para Denver que también presenta riesgos

La altitud será uno de los principales desafíos físicos del partido. Mientras Denver se encuentra aproximadamente a 1,609 metros sobre el nivel del mar, la Ciudad de México alcanza los 2,240 metros, una diferencia superior a los 600 metros. Indiana, por su parte, juega habitualmente cerca de los 200 metros, por lo que sus jugadores enfrentarán un cambio de condiciones mucho mayor.

A estas alturas disminuye la presión atmosférica y, con ella, la cantidad de oxígeno disponible en cada respiración. Esto puede reducir la capacidad aeróbica, acelerar la fatiga durante esfuerzos intensos y dificultar la recuperación entre carreras. En el básquetbol, donde las transiciones ofensivas y defensivas son constantes, administrar los minutos y las pausas adquiere una importancia particular.

Adelman reconoció que sus jugadores tendrán que adaptarse incluso cuando están acostumbrados a las condiciones de Denver. “La altitud es mayor que en nuestra casa. La sientes desde el momento en que llegas. Tienes que administrar los primeros minutos del partido y dar descansos a los jugadores, porque esa primera respiración profunda se siente de verdad”, explicó el entrenador de los Nuggets.

Desde el banquillo contrario, Carlisle tampoco considera que la experiencia de Denver en la altura determine automáticamente el resultado. “La altitud es un factor en Denver y aquí estamos todavía más arriba. Hay desafíos en todo. Será importante mantener frescos a nuestros jugadores. Hace dos días utilizamos a 12 jugadores en un partido cerrado, así que supongo que vamos a necesitar a todos. Respeto la altitud, es un factor, pero no es el único”, señaló.

“El ritmo de juego es nuestra prioridad. Ambos equipos quieren imponer su propio ritmo. Denver es un equipo rápido y la mayoría de los equipos están jugando más rápido que en años anteriores. Tenemos que jugar con eficiencia”.

La afición mexicana: una localía que no garantiza el apoyo de las tribunas

Aunque Indiana figura administrativamente como local, el respaldo de los aficionados no necesariamente estará condicionado. En anteriores partidos de la NBA disputados en México, el público ha mostrado una tendencia a celebrar las grandes jugadas de ambos conjuntos y a involucrarse especialmente cuando un equipo intenta remontar una desventaja.

Uno de los antecedentes más representativos ocurrió en diciembre de 2019, durante la victoria de San Antonio Spurs por 121-119 ante Phoenix Suns, definida en tiempo extra. A pesar de que Phoenix era el equipo local, las tribunas reaccionaron con entusiasmo tanto a su remontada al cierre del tiempo reglamentario como a la respuesta de San Antonio en la prórroga.

Carlisle conoce ese ambiente por sus anteriores visitas con Dallas Mavericks en 2017 y 2019. El entrenador aseguró que compartió esas experiencias con sus jugadores para prepararlos ante la intensidad que encontrarán en la Arena CDMX. “Esta es mi tercera vez en esta arena. Estuvimos aquí en 2017 y 2019 con Dallas. Les hice saber a los jugadores que este es un ambiente extraordinario. Los aficionados aquí son increíbles”, afirmó.

“Espero que México sepa que este es nuestro partido como locales. Los queremos”, expresó en español al finalizar su intervención.

Adelman, por su parte, destacó la experiencia de regresar a la capital mexicana y la importancia que tiene el encuentro para la franquicia de Denver. “El cuerpo técnico y yo caminamos por la ciudad. He tenido mucha suerte, es mi tercera vez aquí, y poder recorrerla es algo muy valioso. Me siento afortunado de estar nuevamente aquí y de que seamos uno de los equipos elegidos”, comentó.

Nikola Jokic, el gran desafío de Indiana y protagonista del NBA Mexico City Game

Nikola Jokic llega a México después de registrar su triple-doble número 201 en la NBA. El pívot serbio, tres veces elegido Jugador Más Valioso de la NBA y campeón con Denver en 2023, atraviesa otro inicio de temporada de enorme producción estadística. En sus primeros siete encuentros de la campaña 2026-27 promedia 23.4 puntos, 9.7 rebotes y 9.3 asistencias.

Adelman considera que el verdadero valor de Jokic no se limita a sus estadísticas ni a las jugadas que generan admiración entre los aficionados. El entrenador destacó especialmente su capacidad para mantener un nivel extraordinario de manera constante.

“Es la máxima definición de consistencia. Sorprende a la gente durante los partidos, pero lo que me parece increíble son las cosas rutinarias que hace. Su capacidad para trabajar en su juego todos los días y no tener un mal día. Para mí, ha sido el mejor jugador de básquetbol de la NBA durante la última década”, declaró.

El técnico también resaltó la creatividad del serbio y su capacidad para transformar las posesiones ofensivas: “La creatividad y las cosas que aporta a este deporte son algo que nunca volveremos a ver”.

Para Indiana, detener al serbio será una tarea colectiva. Carlisle reconoció que Jokic es uno de los principales problemas tácticos que enfrentará su equipo, pero advirtió que concentrar toda la atención sobre él puede abrir espacios para Jamal Murray y el resto del plantel.

“Está promediando prácticamente un triple-doble. Lo que tenemos que hacer es cuidar bien nuestras posesiones. Si cometemos pérdidas de balón que se convierten en puntos, es una receta para el desastre. Tenemos que hacer que el partido sea lo más difícil posible para Jokic y Murray”.

“Pasará a la historia como uno de los mejores de todos los tiempos. Cualquiera en la NBA te dirá que el mejor tiro en el básquetbol es un tiro libre, así que tenemos que jugar un partido duro, agresivo y limpio”, añadió.

Indiana llega al compromiso con marca de 3-6 y sin Tyrese Haliburton, quien continúa recuperándose de una lesión muscular en los isquiotibiales. Denver, en cambio, presenta registro de 4-3 y cuenta con su principal figura disponible. Denver Nuggets

La combinación de estos tres factores plantea un partido en el que ninguno de los equipos podrá depender exclusivamente de su talento individual. Denver intentará aprovechar su experiencia en la altitud y la capacidad de Jokic para controlar las posesiones, mientras Indiana buscará imponer un ritmo eficiente, reducir los errores y encontrar energía en sus rotaciones. Todo ello ante un público mexicano que, como ha demostrado en anteriores visitas de la NBA, puede convertir una remontada en uno de los momentos más intensos de la noche.