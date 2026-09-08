La Granja VIP 2026: esta es la lista completa de participantes y todas las dinámicas semanales

El reality de TV Azteca regresa con una nueva temporada de convivencia extrema, retos físicos y estrategias entre celebridades que competirán por mantenerse dentro de la granja

La Granja ya tiene su calendario semanal | Captura de pantalla

La televisión mexicana suma una nueva competencia de convivencia con el estreno de La Granja VIP 2026, el reality de TV Azteca que reúne a distintas figuras del espectáculo para enfrentar un formato alejado de sus comodidades habituales.

La segunda temporada del programa inició este domingo 6 de septiembre con un elenco conformado por actores, cantantes, influencers, conductores y creadores de contenido. Los participantes tendrán que adaptarse a una vida rural, realizar tareas diarias y tomar decisiones estratégicas para permanecer dentro de la competencia.

El programa contará nuevamente con la conducción de Adal Ramones, quien estará al frente de una edición que busca combinar entretenimiento, convivencia y desafíos físicos. A diferencia de otros realities de encierro, los concursantes deberán trabajar en actividades relacionadas con la vida del campo mientras construyen alianzas y enfrentan conflictos.

Lista completa de todos los participantes de La Granja VIP 2026

La producción confirmó una mezcla de personalidades con diferentes perfiles para esta nueva temporada. El objetivo será generar una convivencia con distintos puntos de vista y estilos de juego, donde cada participante tendrá que encontrar la manera de avanzar dentro de la competencia.

Los participantes confirmados de La Granja VIP 2026 son:

Carlos Trejo, investigador y escritor.

Ivonne Montero, actriz y cantante.

Kenny Avilés, cantante.

Kevyn Contreras, comediante.

Kunno, influencer y modelo.

Rafael Mercadante, conductor de televisión.

Fernando Lozada, modelo.

María Karunna, cantante.

Niurka Marcos, actriz.

Mónica Escobedo, standupera.

Daniela Alexis “La Bebeshita”, creadora de contenido.

Abigail Pak “La Coreañera”, influencer y actriz.

Natalia Alcocer, actriz y conductora.

Manelyk González, influencer y modelo.

La producción contempla un total de 20 integrantes para esta edición, por lo que durante la gala de estreno se revelaron nuevos nombres que completaron el grupo de participantes.

La combinación de figuras con experiencia en televisión, redes sociales y entretenimiento promete una convivencia marcada por diferentes personalidades. Las alianzas, diferencias y estrategias serán parte fundamental del desarrollo del reality.

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La Granja VIP 2026: estas son las dinámicas, día por día

El formato mantiene la esencia de su primera temporada: los participantes deberán vivir en una granja con recursos limitados y adaptarse a actividades que forman parte de la vida rural.

Durante su estancia, los concursantes tendrán que realizar labores como limpieza de espacios comunes, cosecha de alimentos, trabajo agrícola, ordeña de animales y diferentes pruebas de resistencia física.

Además de las tareas diarias, el programa cuenta con dinámicas semanales que definirán ventajas, nominaciones y eliminaciones:

Lunes: El Capataz

Martes: El Duelo

Miércoles: La Asamblea

Jueves: La Salvación

Viernes: La Traición

Domingo: Gala de Eliminación

¿Dónde ver en vivo La Granja VIP 2026? TV y streaming

Las principales galas y programas de La Granja VIP 2 podrán verse en vivo por Azteca Uno. El estreno fue el domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas, mientras que las emisiones de lunes a viernes se llevan a cabo a las 20:30 horas. Para quienes quieran seguir lo que ocurre dentro de la granja durante todo el día, la temporada contará con una transmisión 24/7 disponible en Disney+.

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