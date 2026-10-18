La Granja VIP 2026: ¿Quiénes son los nominados y cómo van las votaciones hoy domingo 18 de octubre?

Un granjero tendrá que abandonar el reality más polémico de la televisión mexicana

La Granja VIP, ¿quién saldrá hoy? | @Azteca

La Granja VIP 2026 vivirá este domingo 18 de octubre una de las eliminaciones más reñidas de su segunda temporada, con cinco participantes que se encuentran en riesgo de abandonar el reality show de TV Azteca. Las polémicas, traiciones y sanciones de los últimos días modificaron las estrategias dentro de la competencia, mientras que el público tendrá la última palabra para decidir quién continúa en busca del premio.

Después de la eliminación de Pascal Nadaud, ocurrida el pasado domingo 11 de octubre, el programa se prepara para despedir a su sexto participante, en una gala que promete emociones debido a la presencia de algunas de las personalidades más polémicas de la temporada. Las alianzas entre los granjeros también han comenzado a fracturarse, provocando enfrentamientos que podrían influir en las preferencias de los televidentes.

La expectativa aumentó luego de que comenzaron a circular encuestas en redes sociales que anticipan quién podría abandonar la competencia. Aunque los resultados oficiales de las votaciones permanecen bajo reserva, los sondeos extraoficiales colocan a uno de los nominados en mayor peligro de eliminación, con diferencias muy pequeñas respecto a sus compañeros. La identidad del expulsado se conocerá durante la transmisión de esta noche.

¿Quiénes están nominados y quién podría salir de La Granja VIP 2026 hoy domingo 18 de octubre?

La sexta semana de competencia dejó cinco participantes nominados, luego de las dinámicas de La Asamblea, La Salvación y La Traición. Uno de los movimientos más importantes fue la sanción impuesta a Pimpinela Escarlata, quien terminó directamente en la placa de nominación por decisión de la producción, después de realizar un comentario que generó controversia dentro del programa.

Los cinco nominados son:

Pimpinela Escarlata

Julio Camejo

Kevyn Contreras, conocido como ‘Bicolor’

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

¿Cómo van las votaciones hoy domingo 18 de octubre en La Granja VIP 2026?

Las votaciones oficiales de La Granja VIP no se publican en tiempo real, pero las encuestas independientes permiten conocer las tendencias entre los seguidores del programa. Uno de los sondeos más difundidos es el de Vaya Vaya, encabezado por Gerardo Escareño, cuyos resultados publicados el sábado 17 de octubre muestran una competencia especialmente cerrada. Estos son los porcentajes de apoyo registrados en dicha encuesta, utilizados como referencia rumbo a la eliminación de este domingo:

Pimpinela Escarlata | 23%

Mónica Escobedo | 21%

Niurka Marcos | 20%

Kevyn Contreras, conocido como “Bicolor” | 19%

Julio Camejo | 17%

*Fuente: sondeo Vaya Vaya, difundido por Revista Fama. No corresponde al conteo oficial de TV Azteca ni a una actualización confirmada del 18 de octubre.

Julio Camejo aparece como el principal candidato a convertirse en el sexto eliminado de La Granja VIP 2026, de acuerdo con las encuestas extraoficiales difundidas antes de la gala. Sin embargo, Kevyn “Bicolor” también se encuentra en una posición comprometida, mientras que Niurka, Mónica y Pimpinela registran un mayor respaldo en los sondeos. Por ahora, ninguno tiene garantizada su permanencia y el resultado definitivo dependerá de los votos oficiales del público.

De mantenerse esta tendencia, Julio Camejo sería el participante con mayores posibilidades de abandonar La Granja VIP este domingo 18 de octubre. No obstante, las cifras corresponden a una encuesta de redes sociales y no representan los votos contabilizados por TV Azteca. Los seguidores pueden consultar las votaciones oficiales en el portal del programa cuando estén habilitadas.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La sexta gala de eliminación de La Granja VIP 2026 se transmitirá este domingo 18 de octubre a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. Los seguidores también podrán disfrutar de las transmisiones mediante las plataformas digitales oficiales de TV Azteca y Disney+, que ofrece acceso al reality a sus suscriptores.

Para quienes desean seguir las actividades, discusiones y estrategias dentro de la granja, Disney+ cuenta con una señal exclusiva disponible las 24 horas, los siete días de la semana. Por su parte, las galas regulares se transmiten de lunes a viernes a las 20:30 horas, con las nominaciones cara a cara los miércoles, la salvación los jueves y la traición los viernes. Los domingos están reservados para la eliminación, cuando uno de los participantes debe despedirse de la competencia.