Quiénes son los máximos ganadores en la historia de los Latin Grammy: lo de Edgar Barrera no se cree

Este jueves 12 de noviembre se celebra la 27° edición de los Latin Grammy, en el MGM Grand de Las Vegas

Edgar Barrera acumula 82 nominaciones de Latin Grammy. Foto: Arturo Holmes / AFP

Cuando se piensa en ganadores de los Latin Grammy, es fácil decir Juan Luis Guerra, Juanes o Shakira, incluso Bad Bunny, muy recurrente en las ediciones más recientes. Sin embargo, hay un nombre que no para de destacar año tras año: Edgar Barrera.

El compositor nacido en Texas, de raíces mexicanas, comparte la cima de los máximos galardonados con el puertorriqueño René Pérez, Residente. Ambos acumulan 29 gramófonos dorados. El rapero, que ganó su último premio en 2020, era único líder hasta 2025, pero Edgar Barrera ganó tres en la edición del año pasado y lo empató.

Pero el éxito del compositor es de no creer y parece no tener techo. Para los Latin Grammy que se celebran este 12 noviembre en Las Vegas, acumula 10 nominaciones, superando al resto de artistas. Le siguen Ca7riel y Paco Amoroso, Karol G, Jorge Drexler y Rosalía, todos con 7.

Los máximos ganadores en la historia del Latin Grammy

Después de Edgar Barrera y Residente, están Juan Luis Guerra (28), el colombiano Juanes (25) y un quinto lugar compartido por Eduardo Cabra y Alejandro Sanz, con 24 cada uno.

Cabe destacar que Residente y Eduardo Cabra ganaron varios de sus premios cuando formaban parte de Calle 13, que además es la agrupación más galardonada de la historia del evento, con 22. Por detrás aparece Café Tacvba (8) y Maná (6), ambas de México.

Las estadísticas también incluyen una lista de artistas masculinos en las que no aparece Edgar Barrera, ya que es exclusiva para los cantantes. En ese apartado, Residente sí aparece líder en solitario, seguido por Juan Luis Guerra y Juanes.

Asimismo, en la lista de artistas femeninas figura la cantante y compositora mexicana Natalia Lafourcade, que suma 20 premios luego de los tres que ganó en la edición de 2025. Le siguen Shakira (15) y Rosalía (11), mientras que el cuarto puesto lo comparten cuatro figuras: Julieta Venegas, Karol G, Aline Barros y Maria Rita.

Edgar Barrera puede hacer historia

Resulta casi imposible que el compositor mexicano no se lleve alguno de los premios de esta noche en Las Vegas, tomando en cuenta que en algunas categorías comparte su trabajo.

Por ejemplo, en la categoría ‘Grabación del Año’ comparta la nominación con pesos pesados como Karol G y Marco Antonio Solís con el sencillo ‘Coleccionando heridas’. Lo mismo sucede en ‘Mejor Canción Regional Mexicana’, donde suma hasta tres candidaturas.

De ganar en cualquiera de sus 10 nominaciones, Edgar Barrera se convertirá en el primer artista en toda la historia de los Latin Grammy en alcanzar los 30 gramófonos dorados.

¿Dónde, cuándo y cómo ver los Latin Grammy 2026 en Estados Unidos?

La 27ª entrega anual de los Latin Grammy se realizará el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Esta edición contará con un espacio especial a Daddy Yankee, nombrado ‘Persona del Año 2026’. Asimismo, habrá un emotivo homenaje al “Rey de la Ranchera”, José Alfredo Jiménez, por el centenario de su nacimiento.

La ceremonia principal comienza a las 8:00 pm (ET), 7:00 pm (CT) y 5:00 pm (PT), mientras que la alfombra roja será una hora antes, con la llegada de los artistas.

La Academia Latina de la Grabación también confirmó que la ceremonia será transmitida en vivo por la cadena Univision, junto con canales hermanos como UniMás y Galavisión. Asimismo, habrá una transmisión online a través de la plataforma de streaming ViX.

Te puede interesar: