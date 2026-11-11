La lujosa lista de presentadores para el Latin Grammy 2026: Camila Cabello, Pablo Alborán, Memo Ochoa y más

De los 15 presentadores de los Latin Grammy, 9 de ellos también están nominados en diferentes categorías

Pablo Alborán debuta como presentador de los Latin Grammy. Foto: Leon Bennett / AFP

La 27° edición de los Latin Grammy, que se celebrará este 12 de noviembre, reunirá sobre el escenario a reconocidas figuras del entretenimiento, e incluso del deporte. Con su participación, tendrán la responsabilidad de anunciar categorías y entregar premios a los ganadores.

Un total de 15 presentadores fueron confirmados por la Academia Latina de la Grabación, siendo algunos Pablo Alborán, Camila Cabello, Ryan Castro y el exfutbolista mexicano Guillermo ‘Memo’ Ochoa, que en julio confirmó su retiro oficial. Cabe destacar que 9 de ellos también están nominados en diferentes categorías.

Por su parte, la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez será la encargada de conducir la gala principal. La artista regresa por décima ocasión como anfitriona de la ceremonia desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Nevada.

Los 15 presentadores confirmados para los Latin Grammy 2026

Anthony Ramos: el actor y cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña llevará la representación del cine y la música a la ceremonia.

el actor y cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña llevará la representación del cine y la música a la ceremonia. Camila Cabello: la cantante cubanoestadounidense será una de las figuras musicales internacionales invitadas a entregar galardones.

la cantante cubanoestadounidense será una de las figuras musicales internacionales invitadas a entregar galardones. Daniela Mercury: la artista brasileña formará parte de los presentadores después de recibir este año el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.

la artista brasileña formará parte de los presentadores después de recibir este año el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación. Debi Nova: la cantante costarricense también participará como presentadora y llegará a Las Vegas con una nominación en Mejor Álbum Pop Contemporáneo.

la cantante costarricense también participará como presentadora y llegará a Las Vegas con una nominación en Mejor Álbum Pop Contemporáneo. Greeicy: la intérprete colombiana tendrá una doble presencia en la edición de este año, pues además de presentar premios compite en Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.

la intérprete colombiana tendrá una doble presencia en la edición de este año, pues además de presentar premios compite en Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Howie D: el integrante de Backstreet Boys se sumará a la lista de invitados que anunciarán a los ganadores.

el integrante de Backstreet Boys se sumará a la lista de invitados que anunciarán a los ganadores. Joaquina: la cantautora venezolana participará como presentadora y también buscará llevarse dos reconocimientos: Mejor Canción Pop y Mejor Canción Cantautor.

la cantautora venezolana participará como presentadora y también buscará llevarse dos reconocimientos: Mejor Canción Pop y Mejor Canción Cantautor. Lila Downs: la cantante mexicana será otra de las figuras que entregarán premios. Al igual que Daniela Mercury, fue reconocida con el Premio a la Excelencia Musical de este año.

la cantante mexicana será otra de las figuras que entregarán premios. Al igual que Daniela Mercury, fue reconocida con el Premio a la Excelencia Musical de este año. Luísa Sonza: la artista brasileña tendrá participación en la ceremonia como presentadora y cuenta con una nominación en Mejor Interpretación Reggaeton.

la artista brasileña tendrá participación en la ceremonia como presentadora y cuenta con una nominación en Mejor Interpretación Reggaeton. Memo Ochoa: el futbolista mexicano aportará la representación del deporte en una gala que no estará limitada a figuras de la industria musical.

el futbolista mexicano aportará la representación del deporte en una gala que no estará limitada a figuras de la industria musical. Pablo Alborán: el cantante español será uno de los presentadores y también competirá en Mejor Álbum Pop Contemporáneo.

el cantante español será uno de los presentadores y también competirá en Mejor Álbum Pop Contemporáneo. Ryan Castro: el exponente colombiano de música urbana tendrá una doble responsabilidad, pues presentará premios mientras compite en Mejor Interpretación Urbana y Mejor Álbum de Música Urbana.

el exponente colombiano de música urbana tendrá una doble responsabilidad, pues presentará premios mientras compite en Mejor Interpretación Urbana y Mejor Álbum de Música Urbana. Sara Schell: la artista figura entre los presentadores y llega nominada en Mejor Canción Pop y Compositor del Año.

la artista figura entre los presentadores y llega nominada en Mejor Canción Pop y Compositor del Año. Trueno: el rapero argentino participará en la entrega de galardones y también buscará el premio a Mejor Interpretación Urbana.

el rapero argentino participará en la entrega de galardones y también buscará el premio a Mejor Interpretación Urbana. William Contreras: el beisbolista venezolano completa la lista de invitados confirmados para presentar categorías.

La Academia no ha detalló públicamente qué categoría específica entregará cada uno de estos invitados u otros roles adicionales. Se espera que durante el evento esto como una sorpresa para los espectadores.

Respecto a los famosos que cantarán en los Latin Grammy, el cartel de actuaciones incluye a Anitta, Daddy Yankee, que será reconocido como Persona del Año, Juanes, Rosalía, Carín León, Mon Laferte, Kany García, Rawayana, Xavi y otros artistas.

Hora y transmisión de los Latin Grammy 2026

La ceremonia principal se transmitirá en vivo, a partir de las 8:00 pm (ET), y se podrá seguir en Estados Unidos a través de la cadena Univision, UNIMÁS, Galavisión y la aplicación en streaming ViX. Una hora antes se vivirá la alfombra roja con la llegada de los artistas.

Los Latin Grammy reconocen grabaciones publicadas durante el periodo de elegibilidad comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. En esta edición se contemplan nominaciones en 60 categorías, incluyendo cuatro principales: ‘Álbum del Año’, ‘Grabación del Año’, ‘Canción del Año’ y ‘Mejor Nuevo Artista’.

También se rendirá homenaje a José Alfredo Jiménez en el centenario de su nacimiento, con Edgar Barrera como productor musical del segmento dedicado al compositor mexicano.

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