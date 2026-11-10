Quiénes son los nominados a ‘Mejor Nuevo Artista’ de los Latin Grammy 2026: uno por uno

La categoría ‘Mejor Nuevo Artista’ es una de las principales de la ceremonia, junto con Álbum, Grabación y Canción del Año

Un total de 11 nuevos artistas van por un Latin Grammy. Foto: Michael Tran / AFP

Además de las premiaciones más codiciadas, como Grabación, Álbum y Canción del Año, una de las categorías principales más esperadas de los Latin Grammy 2026 será la de ‘Mejor Nuevo Artista’. Para esta edición el evento reúne a 11 talentos procedentes de diferentes países.

La Academia Latina de la Grabación incluyó en esta selección a Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso. Y aunque sus trayectorias y propuestas musicales son diferentes, todos han conseguido llamar la atención de la industria durante el período de elegibilidad comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Además de premiar a un artista emergente, la categoría también permite observar cómo conviven distintas corrientes musicales, desde el pop y la música alternativa hasta las raíces brasileñas y los sonidos urbanos.

Los 11 nominados a Mejor Nuevo Artista de los Latin Grammy 2026

1. Delilah Rose Cabrera (18 años)

Conocida artísticamente solo como Delilah, es una cantante y compositora mexicoestadounidense de la música regional mexicana. Aunque nació y creció en Washington, su padre es originario de Pénjamo, Guanajuato.

Su acercamiento a la música comenzó desde la infancia, desarrollando habilidad para tocar distintos instrumentos, entre ellos el piano, violín, la guitarra y la vihuela. Además, participó en el coro y en el mariachi de su escuela.

Entre sus canciones figuran ‘Amor Perdido’, ‘Entre la Maleza’, ‘Butterfly’ y ‘Si Dios Lo Quería’. En su cuenta de Instagram suma más de 60,000 seguidores.

2. Fabián Zignago (23 años)

FABIÁN utiliza su nombre artístico en mayúsculas para diferenciarse de los convencionales. Es un cantautor peruano, hijo del reconocido intérprete y compositor Gian Marco y hermano de la cantante Nic.

Su carrera comenzó a tomar forma en 2022, cuando presentó ‘Ajedrez’, su primer sencillo. Y en 2025 publicó ‘Niño Bueno’, también del género pop latino, que narra experiencias de su adolescencia y el camino hacia la adultez.

Fue elegido por Vevo como uno de sus artistas emergentes para 2026 y ya supera los 100,000 seguidores solo en Instagram (@fabiann).

3. Loulu Gilberto (22 años)

Es la hija menor de João Gilberto, el legendario músico brasileño considerado uno de los principales creadores de la bossa nova y fallecido en 2019.

Aunque al principio hubo dudas para lanzarse como cantante profesional, en mayo de 2026 presentó su primer álbum, titulado ‘Loulu Gilberto’, una producción que recupera canciones tradicionales brasileñas y composiciones que formaron parte de su entorno familiar.

De hecho, su propuesta transita por la bossa nova, el samba, el jazz, el samba-canção y la Música Popular Brasileña (MPB).

Su candidatura en los Latin Grammy 2026 tiene un valor adicional porque no solo compite en ‘Mejor Nuevo Artista’. También está nominada a ‘Grabación del Año’ por ‘O Amor Nos Encontrou’.

4. Arath Herce (26 años)

Es un cantautor mexicano que comenzó a desarrollar su relación con la música desde muy pequeño. Y a los ocho años llamó la atención de Alejandro Sanz, quien reconoció su potencial artístico.

También recibió el respaldo del compositor Leonel García, de Sin Bandera, quien contribuyó a impulsar sus primeros pasos dentro de la industria. Sus letras personales y melodías combinan folk, indie rock y elementos alternativos.

En 2021 publicó ‘Balboa’, su primer álbum de estudio, y en 2025 presentó ‘Musas en Mí’, su segundo trabajo discográfico para continuar desarrollando su identidad musical.

5. Macario Martínez (25 años)

Su popularidad creció en 2025, cuando un video publicado en TikTok, en el que aparecía con su uniforme de trabajo mientras sonaba su canción ‘Sueña Lindo, Corazón’, comenzó a circular masivamente.

Macario Martínez estudió guitarra, composición y teoría musical clásica en la Escuela de Iniciación Artística No. 3 del Instituto Nacional de Bellas Artes, en México.

Su propuesta musical está vinculada con el huapango folk rock, una combinación de elementos del son jarocho, el folk y el rock alternativo. Entre sus trabajos se encuentra el álbum Lagunas brillantes de la memoria, publicado en 2024.

6. Maye (32 años)

María Alejandra Osorio, cuyo nombre artístico es maye (en minúscula), es una cantante venezolana del género pop alternativo, indie pop, bolero, ritmos latinos y elementos de dream pop.

Es hija del compositor venezolano Fernando Osorio, ganador de un Latin Grammy, por lo que tuvo contacto con la música desde muy pequeña.

Su nombre comenzó a ganar reconocimiento internacional gracias a ‘Tú’, canción que superó las 30 millones de reproducciones en YouTube. También participó en una presentación para NPR Tiny Desk y en 2025 lanzó ‘Música Para Abrir el Cielo’, su primer álbum de larga duración, que incluye ‘Lento’, una colaboración con la agrupación venezolana Rawayana.

7. Sofia Monroy (27 años)

Es una cantautora mexicana criada en Suecia, país donde transcurrió buena parte de su infancia y adolescencia, después de que sus padres se mudaran cuando ella tenía 2 años.

Su acercamiento profesional a la industria comenzó cuando tenía 15 años y participó en el programa internacional de talentos IDOL. Aquella experiencia le permitió adquirir visibilidad y establecer sus primeros contactos.

Seguidamente, decidió regresar a México para desarrollar su carrera y firmó con Universal Music México, bajo el subsello Veo Sonora. Su primer álbum, ‘Morena’, fue producto de una exploración artística que la llevó al pop alternativo.

8. Kendall Peña (27 años)

Es un cantautor costarricense, oriundo de Desamparados, que ha construido su carrera a partir de canciones inspiradas en experiencias personales, relaciones sentimentales y situaciones cotidianas.

Su música se mueve principalmente entre el pop y el pop alternativo, con letras que tienen un componente autobiográfico. En agosto de 2026, Rolling Stone en Español conversó con él sobre ‘Hotel 506’, uno de sus proyectos discográficos recientes.

Su nominación a ‘Mejor Nuevo Artista’ representa un reconocimiento importante para Costa Rica, un país que no siempre tiene presencia en las principales categorías de la música latina.

9. Dora Sanches (26 años)

Es una cantante, compositora y productora musical brasileña que comenzó su camino artístico cuando tenía 13 años. Desde Sao Paulo estudió Producción Musical en la Faculdade de Belas Artes.

Su estilo combina elementos de la MPB, el soul, el jazz, el R&B contemporáneo y el pop alternativo. En 2026 presentó ‘Seda de Casulo’, su primer álbum de larga duración, un trabajo que recoge distintas etapas de su vida y muestra la evolución de su identidad musical. Además, tiene más de 265,000 seguidores, solo en Instagram.

En la misma red social se atrevió a documentar su reacción cuando fue nominada a ‘Mejor Nuevo Artista’, dejándose ver profundamente emocionada.

10. Aria Vega (29 años)

Una cantante y compositora colombiana que ha conseguido llamar la atención por su propuesta urbana. Su nombre real es Mariana Padilla Pérez y nació en Barranquilla, el 13 de enero de 1997.

De acuerdo con un perfil publicado por la revista Semana, desde pequeña estuvo rodeada de música gracias a la influencia de su abuelo, quien le transmitió el gusto por géneros tradicionales como el vallenato, la salsa, el mambo y el porro.

Su propuesta musical combina pop latino, ritmos urbanos y elementos del hip-hop colombiano, además de referencias caribeñas que forman parte de su identidad artística.

Uno de los temas que impulsó su popularidad fue ‘Chévere’, que superó los 50 millones de reproducciones en Spotify. Además, es la nominada con el fandom más amplio: 1 millón de seguidores en Instagram y 1.4 millones en TikTok.

11. Zeca Veloso (34 años)

Su nombre tiene un peso especial en la música de Brasil, debido a su vínculo familiar con una de las figuras más reconocidas de la cultura brasileña: Caetano Veloso.

Nació en Salvador de Bahía y es hijo del reconocido cantautor y de la productora y actriz Paula Lavigne. Aunque desde pequeño sintió interés por los instrumentos musicales, luego mostró interés por el género electrónico y llegó a lucirse como DJ.

Su propuesta musical está relacionada con el pop y las influencias de la música popular de su país. En 2025 continuó desarrollando su carrera con el lanzamiento de ‘Boas Novas’.

La 27.ª entrega anual de los Latin Grammy se realizará este jueves 12 de noviembre de 2026, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. El evento reunirá a figuras de distintas generaciones y géneros, desde el pop y la música urbana hasta la salsa y los sonidos regionales.

Entre los nombres que llegan con protagonismo están Karol G, Rosalía, Carín León, Mon Laferte, Silvana Estrada y Jorge Drexler.

Además, el programa incluirá actuaciones musicales y homenajes a dos figuras fundamentales de la música en español: el salsero Willie Colón, fallecido en febrero de este año, y el compositor mexicano José Alfredo Jiménez

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