Travis Kelce pasa del retiro y renueva por tres años con los Chiefs

Kansas City hace oficial el nuevo contrato de su líder histórico en recepciones, yardas y touchdowns del equipo, quien volverá para el Año 14 tras programar su boda con Taylor Swift

Travis Kelce renueva con los Kansas City Chiefs | Reuters

La última página del libro de Travis Kelce en la NFL no fue la del 2025, en el que los Chiefs se perdieron la postemporada por primera vez desde 2013 y Patrick Mahomes sufrió una seria lesión de la rodilla. Podría haber hasta tres capítulos más (aunque lo más probable es que sea la gira del adiós), ya que el ala cerrada pospone el retiro y firmó por tres años y 54.7 millones de dólares para seguir en Kansas City, según adelantó NFL Network este lunes 23 de marzo.

“¡Chiefs Kingdom! ¡Vamos! Es oficial. Estoy emocionado por 2026 y por ponerme de nueva cuenta el uniforme de los Chiefs. Hagamos que vibre Arrowhead. Nos vemos en unos meses”, dijo Kelce en un video para las redes sociales del equipo.

En los últimos años, Kelce ha ponderado el retiro en varias ocasiones. Cumplirá 37 años en octubre, una edad poco habitual para jugadores de la posición de ala cerrada (solo Tony Gonzalez, Jason Witten y Ben Watson recibieron más de 50 pases en una campaña tras alcanzar esa edad), pero tendrá al menos una temporada más.

Kansas City le pagará ‘solo’ 12 millones de dólares en 2026, con tres millones más en bonos, una reducción de su salario de los años previos. Su anterior contrato le pagó en promedio 17.125 millones en 2024 y 2025. Los últimos dos años del nuevo acuerdo son de ‘chocolate’, para no dar un mayor impacto contra el tope salarial en 2026. En caso de pasar del retiro nuevamente, Kelce y los Chiefs tendrían que volver a la mesa de negociación para 2027.

Kelce se mantiene como uno de los pocos jugadores que juega toda su carrera en un solo equipo. Elegido en la tercera ronda del Draft del 2013, proveniente de la Universidad de Cincinnati, es el líder histórico de los Chiefs en recepciones (1,080), yardas recibidas (13,002) y anotaciones (82). Es Top 5 en la historia de la NFL en las estadísticas para la posición de ala cerrada y podría alcanzar fácilmente al segundo en yardas, Jason Witten (13,046, solo por detrás de las 15,127 de Tony Gonzalez) y al tercero en touchdowns (Jimmy Graham, 89, con el líder Antonio Gates en 116) en la campaña 2026.

En la temporada 2026, pese a tener marcas bajas para sus promedios, Kelce fue el líder de los Chiefs con 76 recepciones, 851 yardas y 5 touchdowns. Pese al incremento de partidos en la temporada regular, Travis no supera las 1,000 yardas desde el 2022.

Así que habrá, al menos, Año 14 para Kelce en la NFL, que comenzará después de su boda, ya que está programado a casarse con Taylor Swift en el verano.

Travis Kelce renueva con los Kansas City Chiefs | Imago7

Así luce el roster de los Chiefs para la temporada 2026 tras el regreso de Travis Kelce

Los Chiefs tendrán piezas nuevas en su ofensiva para 2026. La línea ofensiva ya no contará con el tackle Jawaan Taylor, pero vuelven Xavier Worthy y Rashee Rice como receptores, además de que firmaron a dos nuevos corredores en la agencia libre, Emari Demercado y el MVP del último Super Bowl, Kenneth Walker, quien llega de Seattle.

Kelce brinda experiencia y manos seguras para pases cortos, pero la gran incógnita es si Mahomes estará disponible para el inicio de la temporada 2026 por su lesión de rodilla. De no estarlo, su nuevo suplente es Justin Fields, ex Bears, Steelers y Jets.

El mayor problema está en la defensiva. Por sus problemas contra el tope salarial, perdieron a dos córners titulares, Trent McDuffie y Jaylen Watson, quienes se fueron a los Rams, además del safety Brian Cook y jugadores de rotación como otro córner, Joshua Williams, y el linebacker Leo Chenal. Esta unidad parece ser la prioridad en el Draft, en la que tendrán cinco selecciones en los primeros 110 turnos, incluyendo dos en la primera ronda.

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